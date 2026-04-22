Tro inte att du är utom synhåll för chefen bara för att du jobbar hemifrån. Många chefer använder nämligen digitala verktyg för att se till att medarbetare verkligen arbetar.
Studie: Chefen övervakar dig mer än vad du tror
Digital övervakning av anställda är betydligt mer utbredd än många anställda tror.
Nya resultat från ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet visar att en majoritet av chefer använder någon form av digitala verktyg för att följa sina medarbetares arbete.
Ofta sker det dessutom utan att de anställda är medvetna om det.
Inte alltid transparent
Enligt studien uppger 63 procent av cheferna att de övervakar sina anställda digitalt.
Samtidigt är det bara 40 procent av medarbetarna som känner till eller misstänker att sådan övervakning sker, rapporterar tidningen Kollega.
Skillnaden pekar på en tydlig brist på transparens på många arbetsplatser.
Den vanligaste formen av övervakning beskrivs som relativt enkel. Chefer kontrollerar till exempel om anställda är inloggade i arbetsverktyg eller markerade som tillgängliga i samarbetsplattformar som Microsoft Teams.
Denna typ av uppföljning har blivit allt vanligare i takt med att distansarbete etablerats efter pandemin.
Vill hålla koll digitalt
Samtidigt visar forskningen att mer avancerade metoder också förekommer. Mellan 20 och 25 procent av cheferna använder system som analyserar språk och beteenden i digital kommunikation, exempelvis chattar och mejl.
I vissa fall används även biometriska verktyg som kan mäta stressnivåer och koncentration, även om det fortfarande är relativt ovanligt. Endast en liten andel av medarbetarna känner till att sådana metoder används.
Utvecklingen drivs både av tekniska möjligheter och förändrade arbetsformer. När arbetsplatser blivit mer digitala och geografiskt utspridda har behovet av kontroll förändrats.
Samtidigt har tillgången till avancerade analysverktyg gjort det enklare att samla in och tolka data om anställdas beteenden.
Riskerar att skapa spänningar
Forskarna bakom projektet, som går under namnet WATCH, undersöker hur denna typ av övervakning påverkar arbetsmiljö, hälsa och relationer på arbetsplatser.
Projektet bygger på enkäter och intervjuer med både chefer och tjänstemän och kommer att pågå till 2027.
De preliminära resultaten tyder på att digital övervakning riskerar att skapa spänningar mellan arbetsgivare och anställda, särskilt när insynen är begränsad.
Läs mer: Det här är inte en övning: Energimarknaden nära katastrof. Realtid