Kom för sent till jobbet – fick sparken av en AI 

Kom för sent 17 gånger

Enligt Andon Labs kom medarbetaren för sent till 17 av 23 arbetspass. Luna hade dessförinnan delat ut flera varningar och erbjudit extra utbildning under flera månader.

Det var alltså inte fråga om ett plötsligt utbrott från en lättretlig robotchef.

Andon Labs hade dessutom kunnat ingripa om Luna fattat ett olagligt eller oetiskt beslut. Den här gången såg man dock ingen anledning att stoppa rekommendationen.

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”I det här fallet ansåg vi inte att det var nödvändigt eftersom uppsägningen var befogad”, säger Andon Labs medgrundare Lukas Petersson till Business Insider, med hänvisning till butikens tydliga regler.

Han säger också att experimentet inte tyder på att AI:n skulle vara hårdare mot anställda än en mänsklig chef.

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AI-chefen glömde sina egna regler

Historien visar dock också varför den mänskliga handen ännu inte riktigt går att plocka bort.

Luna hade själv tagit fram butikens närvaroregler – men tappade senare bort dem ur minnet. Förseningarna kunde därför fortsätta i flera månader utan att AI-chefen vidtog några formella åtgärder.

Först när Andon Labs bad Luna att leta fram reglerna och bedöma om medarbetaren fortfarande passade för jobbet kom rekommendationen om uppsägning.

”Vi såg att en mänsklig chef förmodligen skulle ha sparkat dem mycket tidigare”, säger Petersson.

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Andon Market öppnade den 1 april. Luna, som bygger på Anthropics Claude-modeller, fick en budget på 100 000 dollar, tillgång till internet och ett företagskort. Uppdraget var enkelt på pappret: öppna en butik och gå med vinst.

Sedan dess har AI:n valt varor, anlitat entreprenörer, lagt ut platsannonser, intervjuat sökande och anställt personal. Butiken säljer bland annat böcker, ljus, spel, konsttryck och profilprodukter.

De anställda har formellt Andon Labs som arbetsgivare och omfattas av löneskydd och rättsliga skyddsregler. Labbet hjälper dessutom till med mer komplicerade frågor, exempelvis tillstånd.

Butiken har börjat sälja – men ännu inte gått med vinst.

Än så länge behöver AI-chefen alltså människor både för att minnas sina egna regler och för att verkställa besluten. Petersson tror ändå att utvecklingen bara har börjat.

”Jag tror att företag i framtiden kommer att drivas helt av AI och att AI kommer att bli arbetsgivare åt människor”, säger han.

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