När allt fokus ligger på kunder, fakturor och tillväxt glöms ofta en sak bort – den egna pensionen.
Företagare riskerar låg pension – så löser du problemet
Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten från i fjol riskerar många egenföretagare en alltför låg pension.
Rapporten visar bland annat att nästan 30 procent inte har något eget pensionssparande – något som kan komma att bita dem i baken på ålderns höst.
Många företagare utan trygghet
Till skillnad från anställda omfattas egenföretagare sällan av någon tjänstepension. Ansvar för framtiden ligger således helt på den egna plånboken – och det är där många brister.
”Att tänka på pensionen är inte det självklara valet för företagare som är i uppstarten eller mitt uppe i karriären – men det borde det vara”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh till Företagarna.
Ta ut rätt lön och spara smart
En av de viktigaste faktorerna är att ta ut tillräcklig lön. Har du ett aktiebolag baseras din allmänna pension på hur stor lön du tar ut, skriver Pensionsmyndigheten. För dig med enskild firma baseras pensionen istället på hur stort överskott du har.
För 2025 ligger brytpunkten för statlig skatt på cirka 53 600 kronor i månaden – och pensionsrätten grundas på just den inkomst man skattar för.
Tjänstepension – en bortglömd del
För den som driver eget rekommenderas även ett eget tjänstepensionssparande, motsvarande 4,5-6 procent av inkomsten. Det kan göras flexibelt under året – vissa år mer, andra mindre – beroende på hur verksamheten går.
Att se över försäkringsskyddet är även det viktigt. Företagare har inte samma trygghet som anställda vid sjukdom eller olycka, och en längre sjukskrivning kan slå hårt mot ekonomin.
Enkla steg till bättre pension
Även Driva Eget menar att pensionssparande inte behöver vara svårt eller tidskrävande. Många småföretagare tror att det är krångligt, men sanningen är att det går snabbt att komma igång.
Deras steg-för-steg-guide uppmanar företagare att:
- Räkna ut hur mycket du behöver spara. Ett riktmärke är 4,5-10 procent av inkomsten.
- Automatisera sparandet. Då minskar risken att det glöms bort.
- Välj rätt sparform. Aktiebolag kan göra pensionsavsättningar direkt i bolaget, medan enskilda firmor kan spara privat via ISK eller kapitalförsäkring.
- Komplettera med försäkringar för extra trygghet.
Börja i tid – det lönar sig
Slutsatsen är att ju tidigare du börjar, desto mindre behöver du spara varje månad för att nå ett bra resultat.
Att börja spara redan i år kan med andra ord vara den viktigaste investeringen du gör, inte i ditt företag – utan i dig själv.
Vill du ha fler tips på hur du maxar pensionen som egenföretagare? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
