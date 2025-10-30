Företagare riskerar låg pension – så löser du problemet 

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Ta ut rätt lön och spara smart

En av de viktigaste faktorerna är att ta ut tillräcklig lön. Har du ett aktiebolag baseras din allmänna pension på hur stor lön du tar ut, skriver Pensionsmyndigheten. För dig med enskild firma baseras pensionen istället på hur stort överskott du har.

För 2025 ligger brytpunkten för statlig skatt på cirka 53 600 kronor i månaden – och pensionsrätten grundas på just den inkomst man skattar för.

Tjänstepension – en bortglömd del

För den som driver eget rekommenderas även ett eget tjänstepensionssparande, motsvarande 4,5-6 procent av inkomsten. Det kan göras flexibelt under året – vissa år mer, andra mindre – beroende på hur verksamheten går.

Att se över försäkringsskyddet är även det viktigt. Företagare har inte samma trygghet som anställda vid sjukdom eller olycka, och en längre sjukskrivning kan slå hårt mot ekonomin.

Enkla steg till bättre pension

Även Driva Eget menar att pensionssparande inte behöver vara svårt eller tidskrävande. Många småföretagare tror att det är krångligt, men sanningen är att det går snabbt att komma igång.

Deras steg-för-steg-guide uppmanar företagare att:

Räkna ut hur mycket du behöver spara. Ett riktmärke är 4,5-10 procent av inkomsten.

Automatisera sparandet. Då minskar risken att det glöms bort.

Välj rätt sparform. Aktiebolag kan göra pensionsavsättningar direkt i bolaget, medan enskilda firmor kan spara privat via ISK eller kapitalförsäkring.

Komplettera med försäkringar för extra trygghet.

Börja i tid – det lönar sig

Slutsatsen är att ju tidigare du börjar, desto mindre behöver du spara varje månad för att nå ett bra resultat.

Att börja spara redan i år kan med andra ord vara den viktigaste investeringen du gör, inte i ditt företag – utan i dig själv.

Vill du ha fler tips på hur du maxar pensionen som egenföretagare? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.