Vid vilken lönenivå maximerar man egentligen intjänandet till den allmänna pensionen? Analytikern förklarar.
Vid den här lönen maxar du intjänandet till pensionen
Det går, på sätt och vis, att maxa den allmänna pensionen, både för anställda och egenföretagare. För de sistnämnda kan dock frågan bli lite extra viktig, eftersom inkomsten ofta är något man till hög grad kan styra själv.
Nu berättar analytiker Erik Ferm från Pensionsmyndigheten vid vilken årsinkomst man maximerar intjänandet till den allmänna pensionen – och hur företagare ska tänka kring tjänstepensionen.
Då maximerar du intjänandet
För företagare bygger den allmänna pensionen på det du tjänar i företaget. I aktiebolag handlar det om lönen du tar ut och i enskild firma på företagets överskott.
Vid en årsinkomst på 672 600 kronor, eller 56 050 kronor i månaden under 2026, maximeras intjänandet till den allmänna pensionen. Har du en högre lön än så tjänar du alltså inte in mer till din allmänna pension.
Därför bör företagare inte ”ta ut för låg lön eller minska sitt överskott för mycket genom avdrag. Det kan leda till en lägre pension på lång sikt”, förklarar Ferm.
Eget sparande blir helt avgörande
När det kommer till tjänstepension är läget ett annat. Medan anställda ofta får 4,5-6 procent av sin lön inbetalt till tjänstepensionen – upp till 625 500 kronor per år – behöver företagare spara den summan själva.
För inkomster över 625 500 kronor blir skillnaden ännu större. Då behöver företagaren spara 30-31,5 procent för att nå upp till nivåer som många anställda får via jobbet.
Du kan spara i ISK, kapitalförsäkring, IPS, pensionsförsäkring, tjänstepension via bolaget och direktpension. Vad som passar bäst beror på både bolagsform och inkomstnivå.
Avgifterna kan äta upp stora summor
Oavsett vilken sparform du väljer bör du ha koll på avgifterna.
Avgifter är nämligen ”pensionssparandets dolda fiende”, konstaterar Ferm.
En hög avgift kan över tid minska pensionen med hundratusentals kronor.
”Att driva företag ger frihet men också ansvar. Ju tidigare du tar kontroll, desto enklare och bättre blir det att bygga en trygg framtid. Tänk också på att din lön eller överskott även påverkar sjukpenning och föräldrapenning från Försäkringskassan”, avslutar Ferm.
