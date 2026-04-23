Vid den här lönen maxar du intjänandet till pensionen

Nu berättar analytiker Erik Ferm från Pensionsmyndigheten vid vilken årsinkomst man maximerar intjänandet till den allmänna pensionen – och hur företagare ska tänka kring tjänstepensionen.

Då maximerar du intjänandet

För företagare bygger den allmänna pensionen på det du tjänar i företaget. I aktiebolag handlar det om lönen du tar ut och i enskild firma på företagets överskott.

Vid en årsinkomst på 672 600 kronor, eller 56 050 kronor i månaden under 2026, maximeras intjänandet till den allmänna pensionen. Har du en högre lön än så tjänar du alltså inte in mer till din allmänna pension.

Därför bör företagare inte ”ta ut för låg lön eller minska sitt överskott för mycket genom avdrag. Det kan leda till en lägre pension på lång sikt”, förklarar Ferm.