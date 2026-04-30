Vi vill ha svenskt kött – men hittar det inte

Allt fler väljer svenskt kött – samtidigt som fler och fler upptäcker bristen på svenskt, färskt nötkött när de ska handla.

Detta enligt en ny undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av intresseorganisationen Svenskt kött.

Här slängs snart tre ton oxfilé – om inte… Dagens PS

94 av 100 äter kött

Där återupprepas det vi vet, att 94 procent av svenskarna äter kött, och får sällskap av konstaterandet att 7 av 10 inte förändrat sin köttkonsumtion det senaste året.

Vidare uppger 8 av 10 att det var svenskt kött de köpte senaste och nickar ivrigt till frågan om de är villiga att betala mer för kött om det är svenskt.

Problemet? Bristen på svenskt kött. 64 procent av de svarande säger att de på något sätt upplevt en brist på svenskt nötkött, en andel som kan jämföras med de 31 procent som sade samma sak i förra årets undersökning.

Beskedet: Vill du bli 100 år? Ät kött. Dagens PS