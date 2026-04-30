Svenskarna vill ha mer svenskt kött men saknar det i butikerna. Två av tre har upplevt brist på svenskt kött, visar ny undersökning.
Vi vill ha svenskt kött – men hittar det inte
Att drygt nio av tio svenskar äter kött är ingen nyhet. Både andelen köttätare och andelen vegetarianer i den svenska befolkningen har stått still sedan 1970-talet, även om debatten från och till ger intryck av att det förhåller sig på något annat sätt.
Allt fler väljer svenskt kött – samtidigt som fler och fler upptäcker bristen på svenskt, färskt nötkött när de ska handla.
Detta enligt en ny undersökning från Novus, genomförd på uppdrag av intresseorganisationen Svenskt kött.
94 av 100 äter kött
Där återupprepas det vi vet, att 94 procent av svenskarna äter kött, och får sällskap av konstaterandet att 7 av 10 inte förändrat sin köttkonsumtion det senaste året.
Vidare uppger 8 av 10 att det var svenskt kött de köpte senaste och nickar ivrigt till frågan om de är villiga att betala mer för kött om det är svenskt.
Problemet? Bristen på svenskt kött. 64 procent av de svarande säger att de på något sätt upplevt en brist på svenskt nötkött, en andel som kan jämföras med de 31 procent som sade samma sak i förra årets undersökning.
”Svenskar vill äta svenskt kött”
”Svenska konsumenter vill äta kött och de vill att köttet ska vara svenskt. Men just nu ser vi att viljan möter två väldigt konkreta begränsningar i butik: priset och tillgången”, säger Isabel Moretti, vd för Svenskt kött.
”Det spelar roll när konsumenten står där och ska välja.”
I den minoritet som minskat sin köttkonsumtion är ekonomin det vanligaste skälet, följt av hälsa och miljö.
Samtidigt är det hälsa som är det främsta skälet bland dem som ökat sin köttkonsumtion, vid sidan av att kött ses som en viktig källa till protein och näring.
”Gott, näringsrikt och viktigt”
Nästan 4 av 10 anser att kött påverkar deras hälsa positivt.
”Det är tydligt att kött har en stabil plats i svenskarnas vardag. Många ser kött som gott, näringsrikt och viktigt i måltiden. Men när ekonomin pressar hushållen och det svenska nötköttet inte alltid finns i butik, påverkas också konsumtionen”, konstaterar Isabel Moretti.
En logisk slutsats i undersökningen är att många svarande anser att den svenska livsmedelsproduktionen måste öka.
”Det här är en viktig signal. Konsumenterna förstår att bristen inte uppstår i butik, utan längre bak i kedjan. Ska det finnas svenskt kött att välja behöver Sverige också ha förutsättningar för svensk köttproduktion”, säger Isabel Moretti.
”Svenskt kött är inte bara en fråga om ursprung. Det handlar om livsmedelsförsörjning, djurhållning, öppna landskap, arbetstillfällen och svensk beredskap”, påpekar Isabel Moretti som menar att undersökningen visar att konsumenterna ser det värdet.