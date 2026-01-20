Dagens PS
Experterna: Så mycket behöver du spara till pensionen

Spara pengar till pension
Hur mycket behöver man egentligen spara till pensionen? (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Hur mycket pengar krävs egentligen för att kunna leva tryggt när lönen försvinner? I debatten hörs ofta höga belopp och internationella tumregler. Men enligt svenska pensionsexperter är bilden mer nyanserad än så. 

Spara 10-15 procent av inkomsten under hela arbetslivet och sikta på ett sparkapital motsvarande tio årslöner – det är ett vanligt råd från rådgivare i USA. 

För en genomsnittlig svensk skulle det innebära flera miljoner kronor. Men i Sverige är de nivåerna ofta överdrivna. Här räcker det sannolikt med ett mindre sparande, åtminstone om du har tjänstepension, skriver E55. 

Svenskt system förändrar spelplanen

En viktig skillnad är hur pensionssystemen är uppbyggda. I Sverige står den allmänna pensionen och tjänstepensionen för en stor del av försörjningen som äldre, samtidigt som vård och omsorg till stor del finansieras via skatten.

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, menar att amerikanska riktmärken inte går att översätta rakt av.

“Att spara 10–15 procent av inkomsten är en bra tumregel. Se i första hand till att bygga upp en buffert för oförutsedda kostnader, i andra hand ett pensionssparande”, säger han i en intervju med Dagens Industri.

Att sikta på tio årslöner menar han också kan vara överdrivet:

”I ett svenskt perspektiv är det väldigt högt. Sådana nivåer behövs främst i länder där vård och omsorg kan sluka stora pengar medan vi i Sverige till stor del redan har bekostat det via högre skatter under arbetslivet”, säger han. 

Inga universallösningar – gör en egen prognos

Även Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, är skeptisk till generella procentsatser. Hon pekar på att det svenska pensionssystemet delar både livslängdsrisk och inflationsrisk.

“Det svenska pensionssystemet bär i stor utsträckning livslängdsrisken och delar även inflationsrisken, vilket innebär att pensionen inte tar slut även om individen lever mycket länge”, säger hon till Dagens Industri. 

“Man bör göra en pensionsprognos för att kunna avgöra vilket sparande som behövs för att bibehålla en viss inkomstnivå”, tillägger hon.

4,5 procent? 

Om du inte har tjänstepension blir det privata sparandet desto viktigare, berättar Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas, för AP7

Eftersom kollektivavtalade tjänstepensioner ofta sätter av 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, kan det vara ett bra riktmärke att använda sig av, menar han. 

Många sparar – men långt ifrån alla har höga belopp

Trots osäkerheten kring hur mycket som är “nog” visar undersökningar att privat sparande är vanligt. 

Enligt en mätning från Swedbank sparar fler än åtta av tio personer över 55 år inför pensionen. Däremot har bara knappt hälften ett sparkapital som överstiger 500 000 kronor.

I slutändan menar experterna att det inte finns något magiskt belopp som passar alla. Hur mycket du behöver spara beror på pensionens storlek, boendekostnader, hälsa och vilken levnadsstandard du vill ha som pensionär.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

