Experterna: Så mycket behöver du spara till pensionen

Spara 10-15 procent av inkomsten under hela arbetslivet och sikta på ett sparkapital motsvarande tio årslöner – det är ett vanligt råd från rådgivare i USA.

För en genomsnittlig svensk skulle det innebära flera miljoner kronor. Men i Sverige är de nivåerna ofta överdrivna. Här räcker det sannolikt med ett mindre sparande, åtminstone om du har tjänstepension, skriver E55.

Svenskt system förändrar spelplanen

En viktig skillnad är hur pensionssystemen är uppbyggda. I Sverige står den allmänna pensionen och tjänstepensionen för en stor del av försörjningen som äldre, samtidigt som vård och omsorg till stor del finansieras via skatten.

Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, menar att amerikanska riktmärken inte går att översätta rakt av.

“Att spara 10–15 procent av inkomsten är en bra tumregel. Se i första hand till att bygga upp en buffert för oförutsedda kostnader, i andra hand ett pensionssparande”, säger han i en intervju med Dagens Industri.

Att sikta på tio årslöner menar han också kan vara överdrivet:

”I ett svenskt perspektiv är det väldigt högt. Sådana nivåer behövs främst i länder där vård och omsorg kan sluka stora pengar medan vi i Sverige till stor del redan har bekostat det via högre skatter under arbetslivet”, säger han.