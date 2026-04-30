Stockholms-fiket som drivs av AI-Mona

Här sker det genom att AI-chefen Mona hanterar allt från att anställa personal till att beställa varor.

Hos Andon Labs är man nyfiken på projektet som man ändå ser mer som ett experiment än som en affärsidé.

Andon Labs är en San Francisco-baserad startup som genomför olika praktiska AI-baserade experiment som detta.

AI-Mona tar besluten

AI-Mona fattar de beslut som behöver fattas medan det i övrigt ser ut som vilket kvartersfik som helst.

Enligt Andon Labs säkrade Mona tillstånd, designade meny, hittade leverantörer och rekryterade personal.

Det senare gjorde Mona genom att publicera jobbannonser, genomföra intervjuer och fatta anställningsbeslut.

”Det är ett experiment. Vi tror att AI kommer att bli en stor del av samhället och arbetsmarknaden i framtiden. Och vi vill testa det innan det blir verklighet och se vilka etiska frågor som uppstår när till exempel en AI anställer människor”, säger Hanna Petersson från Andon Labs hos Euronews.