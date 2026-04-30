Stockholms-fiket som drivs av AI-Mona

Café i Stockholm styrs av AI som experiment
En gammal hederlig fika med en stickning i knät? Kanske det – eller kanske en högst modern fika på ett kafé styrt av AI? (Foto: Pontus Lundahl/TT)

Sugen på lite fikAI? I Stockholm finns nyöppnade Andon Café som drivs av AI:n Mona, med uppdrag att både anställa och beställa varor.

På Norrbackagatan i Stockholm ligger nyöppnade Andon Café, där AI-chatboten Mona ansvar för allt från service tilll det administrativa.

Andon Labs driver kaféet, ett bolag vars huvudmål är att i olika avseenden introducera och testa AI i den verkliga världen.

Här sker det genom att AI-chefen Mona hanterar allt från att anställa personal till att beställa varor.

Hos Andon Labs är man nyfiken på projektet som man ändå ser mer som ett experiment än som en affärsidé.

Andon Labs är en San Francisco-baserad startup som genomför olika praktiska AI-baserade experiment som detta.

AI-Mona tar besluten

AI-Mona fattar de beslut som behöver fattas medan det i övrigt ser ut som vilket kvartersfik som helst.

Enligt Andon Labs säkrade Mona tillstånd, designade meny, hittade leverantörer och rekryterade personal.

Det senare gjorde Mona genom att publicera jobbannonser, genomföra intervjuer och fatta anställningsbeslut.

”Det är ett experiment. Vi tror att AI kommer att bli en stor del av samhället och arbetsmarknaden i framtiden. Och vi vill testa det innan det blir verklighet och se vilka etiska frågor som uppstår när till exempel en AI anställer människor”, säger Hanna Petersson från Andon Labs hos Euronews.

Gjorde allt innan start

”Vi har baristor som arbetar här, så man ser inte att det är AI när man är här. Men allt i bakgrunden är av en AI. Hon har ansökt om de tillstånd som behövs när man öppnar ett kafé. Hon anställde baristorna, så hon kom på att någon behövde göra kaffet. Hon publicerade jobbannonser på Indeed och LinkedIn, höll telefonintervjuer och fattade sedan anställningsbeslut”, intygar Hanna Petersson.

Lukas Petersson och Axel Backlund är två av grundarna till Andon Labs, som nu driver AI-styrda Andon Café på Norrbackagatan i Stockholm. (Foto: Joakim Ståhl/TT)

Det går bra – nästan jämt

Och allt går som det ska? Jodå. Nästan i alla fall. Det är inköpen som lämnar en del i övrigt att önska, påpekar den mänskliga delen av personalen.

”Att beställa är egentligen inte hennes bästa sida, så jag har skapat en ”wall of shame” åt henne, där jag lägger alla onödiga saker hon köpt, som 10 liter olja eller 15 kilo tomater på burk, 9 liter kokosmjölk på burk”, säger baristan Kajetan Grzelczak som ändå är positiv.

”Mona är förvånansvärt bra som chef. Hon är kommunikativ och jag har stor frihet att uttrycka mina åsikter, lägga till mina egna saker på menyn och sådant. Och när vi jämför med andra kaféer jag jobbat på är det bara mycket trevligare. Det är bättre”, menar Grzelczak.

