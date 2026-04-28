Ny åkerikonkurs: "Branschen är pressad"

”Flera åkerier har försatts i konkurs i närområdet under senare tid. Det står för mig klart att branschen är pressad, åtminstone inom vissa segment”, säger konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson på Maze advokater, hos SmP.

”Påverkas först i nedgång”

Det aktuella fallet verkar enligt Gabrielsson inte bero på höjda bränslepriser, eftersom åkerierna oftast har bränsleklausuler i sina avtal.

”Det förefaller i stället vara fråga om minskade volymer som transporteras och det skulle kunna indikera minskad ekonomisk aktivitet. Åkerierna är erfarenhetsmässigt de som påverkas först både i upp- och nedgång”, konstaterar advokaten.

Roar Transport i Växjö har haft ett 10-tal anställda och några timanställda. Bolagets affärsidé har godstransporter i Sverige samt till och från Norge.

”Efter samtal med ägaren förefaller det mer vara fråga om en smygande försämrad utveckling än någon konkret enskild orsak”, sammanfattar konkursförvaltaren.