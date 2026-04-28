Bara två veckor efter en stor konkurs är det dags igen. Nu går ännu ett åkeri i konkurs. ”Branschen är pressad”, är konstaterandet.
Ny åkerikonkurs: "Branschen är pressad"
Åkeribranschen är hårt utsatt och lever i en pressad situation, som bland annat lett fram till ett antal uppmärksammade konkurser.
Nu går ännu ett åkeri i Småland i konkurs, försatt i konkurs på egen begäran. Det handlar om Roar Transport AB i Växjö med ett 10-tal anställda.
”Flera åkerier har försatts i konkurs i närområdet under senare tid. Det står för mig klart att branschen är pressad, åtminstone inom vissa segment”, säger konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson på Maze advokater, hos SmP.
”Påverkas först i nedgång”
Det aktuella fallet verkar enligt Gabrielsson inte bero på höjda bränslepriser, eftersom åkerierna oftast har bränsleklausuler i sina avtal.
”Det förefaller i stället vara fråga om minskade volymer som transporteras och det skulle kunna indikera minskad ekonomisk aktivitet. Åkerierna är erfarenhetsmässigt de som påverkas först både i upp- och nedgång”, konstaterar advokaten.
Roar Transport i Växjö har haft ett 10-tal anställda och några timanställda. Bolagets affärsidé har godstransporter i Sverige samt till och från Norge.
”Efter samtal med ägaren förefaller det mer vara fråga om en smygande försämrad utveckling än någon konkret enskild orsak”, sammanfattar konkursförvaltaren.
Utreder förutsättningarna
Han arbetar nu vidare med att se om det finns förutsättningar att driva verksamheten vidare.
Konkursen i Växjö kommer inte mer än ett par veckor efter en annan konkurs i samma bransch i Småland.
I mitten av april försattes Magnus Einarsson åkeri i Lenhovda i konkurs med ett 40-tal anställda som drabbade.
Även i det fallet var det åkeriet självt som begärde sig i konkurs i en ansökan till Växjö tingsrätt.
Hyrde ut personal och fordon
Lenhovda-åkeriet var verksamt inom transportbranschen med fokus på att hyra ut personal och fordon till andra aktörer i branschen, men har en längre tid haft ekonomiska svårigheter.
”Vi kommer även söka kontakt med kunder och leverantörer för att undersöka möjligheterna till att driva rörelsen vidare”, sade Erik M Gabrielsson, konkursförvaltare även där, till Smålandsposten.
Även Einarsson Logistik i Lenhovda AB, med inriktning på fjärrtransporter, har försatts i konkurs i samma förlopp och efter egen ansökan.