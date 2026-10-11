Världsrekord i tunnel: Här sprängs Norges gigantiska superbygge

Med en längd på 26,7 kilometer och ett djup på 392 meter under havsytan ska Norge bygga världens längsta och djupaste undervattenstunnel för vägtrafik.
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Under berget sprängs mil efter mil till Rogfasttunneln som ska gå under Boknafjorden på västkusten och bli en viktig del av den planerade utbyggnaden av kustvägen E39.
När tunneln öppnar ska den ersätta en färjeförbindelse och göra resorna mellan Stavanger och Bergen betydligt smidigare.
Men vägen dit är komplicerad. Tunneln ska löpa nästan 27 kilometer genom berg under havet, med sin djupaste punkt 392 meter under vattenytan, uppger Norges geotekniska institut (NGI).
Rondeller under havet
En av projektets mest spektakulära delar finns under ön Kvitsøy. Där byggs en trafikplats med två rondeller inne i berget, tillsammans med anslutningar till ön. Flera tunnelrör, ramper och anslutningar ska mötas i ett begränsat utrymme långt under markytan.
Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, har beskrivit entreprenaden vid Kvitsøy som den största och mest komplicerade delen av det omfattande tunneln.
Lösningen ska göra det möjligt för trafikanter att lämna huvudtunneln och köra upp mot Kvitsøy utan att behöva passera hela sträckan under Boknafjorden.
Nära 400 meter under havsytan
På den djupaste punkten kommer vägen att ligga 392 meter under havsytan. Det ställer höga krav på bergsäkring, tätning och tekniska installationer.
Berggrunden kan innehålla sprickor och svaghetszoner där vatten riskerar att tränga in. Därför krävs noggranna undersökningar och omfattande arbete med att säkra berget under byggprocessen.
Tunneln ska dessutom utrustas med system för ventilation, belysning, brandskydd och trafikövervakning. Två separata tunnelrör ska ge fyra körfält, skriver det tyska fackmediet Ingenieur.de.
Ventilationen är särskilt viktig i en så lång tunnel. På Kvitsøy byggs två ventilationsschakt som är omkring 211 meter djupa.
Statens vegvesen har beskrivit schakten som ”Rogfasts lungor”. De ska hjälpa till att föra ut förorenad luft och tillföra frisk luft i tunnelsystemet.
Halvvägs genom berget
Byggarbetet har pågått sedan 2018 och har kantats av tekniska utmaningar. I februari 2026 uppgav Statens vegvesen att ungefär halva tunnelsträckan hade sprängts ut. När bergarbetet är klart återstår bland annat installationer och tester av tunnelns säkerhets- och trafiksystem.
Rogfast ingår i Norges långsiktiga ambition att bygga ut E39 och minska beroendet av färjor längs västkusten. När förbindelsen står klar väntas restiden mellan Stavanger och Bergen minska med omkring 40 minuter.
Om tidplanen håller kan Norge inviga tunneln 2033.
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