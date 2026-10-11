Världsrekord i tunnel: Här sprängs Norges gigantiska superbygge

När tunneln öppnar ska den ersätta en färjeförbindelse och göra resorna mellan Stavanger och Bergen betydligt smidigare.

Men vägen dit är komplicerad. Tunneln ska löpa nästan 27 kilometer genom berg under havet, med sin djupaste punkt 392 meter under vattenytan, uppger Norges geotekniska institut (NGI).

Rondeller under havet

En av projektets mest spektakulära delar finns under ön Kvitsøy. Där byggs en trafikplats med två rondeller inne i berget, tillsammans med anslutningar till ön. Flera tunnelrör, ramper och anslutningar ska mötas i ett begränsat utrymme långt under markytan.

Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, har beskrivit entreprenaden vid Kvitsøy som den största och mest komplicerade delen av det omfattande tunneln.

Lösningen ska göra det möjligt för trafikanter att lämna huvudtunneln och köra upp mot Kvitsøy utan att behöva passera hela sträckan under Boknafjorden.