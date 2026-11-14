Bedragaren satsade kundernas pengar på Anthropic. Förlorade 372 miljarder

Handelsfirman Alameda, som Bankman-Fried ägde till 90 procent, betalade enligt FT 500 miljoner dollar för nästan 14 procent av bolaget, som då var värt omkring 4 miljarder dollar.

Andelen har sedan spätts ut till ungefär 2,5 procent i senare nyemissioner, och om Alameda hade behållit den hade affären enligt FT blivit en av de största vinsterna i riskkapitalets historia.

Konkursboet tog över alla tillgångar

Andelen försvann ur hans händer i november 2022, när kryptobörsen kraschade och både FTX och Alameda gick i konkurs, och den hamnade hos konkursboet. Bankman-Fried fälldes för bedrägeri 2023 och dömdes året efter till 25 års fängelse. Samma år sålde konkursboet Anthropic-andelen för omkring 1,3 miljarder dollar, cirka 13 miljarder kronor.

Kryptobedragaren Sam Bankman-Fried hoppas att Trump ska släppa ut honom från fängelset. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT)

Det är en sedeslärande historia med en paradox. Bankman-Fried har själv beskrivit överföringen av kundernas pengar till Alameda som ett lån, vilket givetvis är olagligt.

Han flyttade över dem till sin egen handelsfirma, och det är det bedrägeriet han fälldes för. Nu har bolaget han satsade pengarna i visat sig vara väldigt bra, och det använder han som försvar för sin egen brottslighet.

Hans argument är att han hade kunnat betala tillbaka kunderna om han fått mer tid att sälja tillgångar och ta in pengar, enligt FT. ”Advokaten som försatte FTX i konkurs sa att Anthropic var värt ’ingenting’ och sålde andelen för 1,3 miljarder dollar”, skrev han på X i mars. Samma månad sa hans pappa Joseph Bankman till CNN att pengarna ”lånades av Alameda från FTX”.

Den federala appellationsdomstolen i New York fastställde domen och avfärdade det resonemanget. ”FTX-kunderna blev bedragna i samma stund som Bankman-Fried förde över deras pengar till Alameda, oavsett hur starkt han trodde att han senare skulle kunna lämna tillbaka pengarna”, skrev domstolen i avgörandet den 12 juni.