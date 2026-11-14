Sam Bankman-Fried satsade 2021 FTX-kundernas pengar på AI-bolaget Anthropic. När bolaget noteras nästa vecka kan den andel han köpte vara värd omkring 37 miljarder dollar, cirka 372 miljarder kronor, men han fick lämna ifrån sig allt när kryptoimperiet föll.
Bedragaren satsade kundernas pengar på Anthropic. Förlorade 372 miljarder
Uträkningen kommer från Financial Times, som räknar med att Anthropic värderas till omkring 1 500 miljarder dollar vid noteringen. Det förutsätter att teckningskursen höjs över intervallet på 70 till 78 dollar per aktie.
Handelsfirman Alameda, som Bankman-Fried ägde till 90 procent, betalade enligt FT 500 miljoner dollar för nästan 14 procent av bolaget, som då var värt omkring 4 miljarder dollar.
Andelen har sedan spätts ut till ungefär 2,5 procent i senare nyemissioner, och om Alameda hade behållit den hade affären enligt FT blivit en av de största vinsterna i riskkapitalets historia.
Konkursboet tog över alla tillgångar
Andelen försvann ur hans händer i november 2022, när kryptobörsen kraschade och både FTX och Alameda gick i konkurs, och den hamnade hos konkursboet. Bankman-Fried fälldes för bedrägeri 2023 och dömdes året efter till 25 års fängelse. Samma år sålde konkursboet Anthropic-andelen för omkring 1,3 miljarder dollar, cirka 13 miljarder kronor.
Det är en sedeslärande historia med en paradox. Bankman-Fried har själv beskrivit överföringen av kundernas pengar till Alameda som ett lån, vilket givetvis är olagligt.
Han flyttade över dem till sin egen handelsfirma, och det är det bedrägeriet han fälldes för. Nu har bolaget han satsade pengarna i visat sig vara väldigt bra, och det använder han som försvar för sin egen brottslighet.
Hans argument är att han hade kunnat betala tillbaka kunderna om han fått mer tid att sälja tillgångar och ta in pengar, enligt FT. ”Advokaten som försatte FTX i konkurs sa att Anthropic var värt ’ingenting’ och sålde andelen för 1,3 miljarder dollar”, skrev han på X i mars. Samma månad sa hans pappa Joseph Bankman till CNN att pengarna ”lånades av Alameda från FTX”.
Den federala appellationsdomstolen i New York fastställde domen och avfärdade det resonemanget. ”FTX-kunderna blev bedragna i samma stund som Bankman-Fried förde över deras pengar till Alameda, oavsett hur starkt han trodde att han senare skulle kunna lämna tillbaka pengarna”, skrev domstolen i avgörandet den 12 juni.
Kunderna fick tillbaka pengarna men missade uppgången
Kunderna har ändå fått pengar tillbaka, bland annat från försäljningen av Anthropic-andelen. I mars i år hade de flesta enligt FTX Recovery Trust fått hela eller nästan hela beloppet, men fordringarna räknades i dollar efter värdet den dag FTX föll, och därför får inte heller kunderna någon del av Anthropics värdeökning.
Värdeökningen hamnar i stället hos dem som köpte andelen av konkursboet 2024, bland andra en fond knuten till Abu Dhabis statliga investeringsbolag Mubadala, handelsfirman Jane Street och fonder som förvaltas av Fidelity.
Har de behållit aktierna kan köparnas sammanlagda 13 miljarder kronor vara värda omkring 372 miljarder, drygt 28 gånger insatsen på två år.
Hur mycket andelen till slut är värd avgörs av priset. Förra veckan ville storinvesterare enligt Wall Street Journal pressa ned värderingen till omkring 1 000 miljarder dollar, och då vore andelen värd omkring 25 miljarder dollar.
Efterfrågan har sedan varit så stark att bankerna bakom noteringen överväger att höja teckningskursen. Svenska sparare kan teckna via Nordnet. Priset sätts den 18 november och handeln på Nasdaq i New York börjar dagen efter.
Fakta: Domen mot Sam Bankman-Fried
- Fälld den 2 november 2023 av en jury i New York på samtliga sju åtalspunkter för bedrägeri och konspiration, bland dem penningtvätt.
- Dömd den 28 mars 2024 av domaren Lewis Kaplan till 25 års fängelse, följt av tre års övervakning.
- Beräknas släppas i december 2044, cirka fyra år tidigare än straffet anger, tack vare avdrag för gott uppförande, enligt den amerikanska kriminalvården.
- Förde enligt åklagarna över omkring 8 miljarder dollar, cirka 80 miljarder kronor, av FTX-kundernas pengar till Alameda.
- Ska förverka omkring 11 miljarder dollar, cirka 110 miljarder kronor.
- Domen fastställdes av den federala appellationsdomstolen den 12 juni 2026. I september begärde han prövning i USA:s högsta domstol.