Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte

Jesper Brodin lämnar vd posten på Ikea.
Jesper Brodin lämnar vd-posten på Ikea. (Foto Janerik Henriksson / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Efter årtionden av svenskt ledarskap bryter Ikea ny mark. Nu tar en spanjor plats på vd-stolen, för första gången i bolagets historia.

Efter åtta år på vd-posten lämnar Jesper Brodin över rodret för Ingka Group, varuhusdelen av Ikea. För första gången är det en spanjor som tar över rollen som koncernchef.

Tre decennier på Ikea

Jesper Brodin började på Ikea för 30 år sedan, med uppdrag som sträckte sig från inköpsansvarig i Pakistan till att under tre år vara assistent åt grundaren Ingvar Kamprad. När han tillträdde som vd 2017 låg försäljningen på drygt 34 miljarder euro. Under räkenskapsåret 2023/24 nådde siffran nästan 42 miljarder euro, enligt Handelsbankens ekonomikanal.

De senaste åren har dock varit turbulenta, med pandemi, krig i Ukraina och en svajig världsekonomi. Trots det lämnar Brodin med gott självförtroende.

”Men bolaget är i god ordning och det finns ett bra momentum i försäljningen. Så det är rätt tid att sluta, även om det inte är ett enkelt beslut”, säger han till Dagens industri.


Arbetat länge inom Ikea

Jesper Brodin lämnar efter åtta år som vd för Ingka Group. Spanjoren Juvencio Maeztu tar över i november som bolagets första icke-svenska koncernchef. (Foto Ingka Group Ikea)
Jesper Brodin lämnar efter åtta år som vd för Ingka Group. Spanjoren Juvencio Maeztu tar över i november som bolagets första icke-svenska koncernchef. (Foto Ingka Group Ikea)
I november kliver finansdirektören och vice vd Juvencio Maeztu in som ny koncernchef. Han har arbetat på Ikea i 25 år, bland annat som varuhuschef och landschef, och har tillbringat mycket tid på varuhusgolvet tillsammans med Ingvar Kamprad.

”Men oavsett nationalitet har jag växt upp med företagets kultur och värderingar sedan jag började på Ikea för 25 år sedan. Jag har bland annat varit varuhuschef och spenderat mycket tid med Ingvar Kamprad på varuhusgolvet”, säger han till Di.

Enligt Ingkas styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer är Maeztu ”mer än bara en sifferkille” och beskrivs som varm och skämtsam, med ett brett ledarskap. Någon strategiförändring är inte att vänta utan fokus ligger fortsatt på att hålla priserna låga och varorna tillgängliga för fler.

Fortsätter som rådgivare

Även om Brodin lämnar vd-posten blir han kvar i Ikeasfären.

Han får en rådgivarroll i Ikea Foundation och fortsätter som ordförande för FN-organisationen Global Compact.

Vad som väntar i övrigt är öppet, kanske blir det nya affärsuppdrag, eller som han själv skämtsamt antyder, en återgång till hårdrockskarriären.

FöretagIkeaSverigevd
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

