Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte

Efter åtta år på vd-posten lämnar Jesper Brodin över rodret för Ingka Group, varuhusdelen av Ikea. För första gången är det en spanjor som tar över rollen som koncernchef.

Missa inte: Spanien i lågor – tusentals flyr när elden sprider sig. Dagens PS

Tre decennier på Ikea

Jesper Brodin började på Ikea för 30 år sedan, med uppdrag som sträckte sig från inköpsansvarig i Pakistan till att under tre år vara assistent åt grundaren Ingvar Kamprad. När han tillträdde som vd 2017 låg försäljningen på drygt 34 miljarder euro. Under räkenskapsåret 2023/24 nådde siffran nästan 42 miljarder euro, enligt Handelsbankens ekonomikanal.

De senaste åren har dock varit turbulenta, med pandemi, krig i Ukraina och en svajig världsekonomi. Trots det lämnar Brodin med gott självförtroende.

”Men bolaget är i god ordning och det finns ett bra momentum i försäljningen. Så det är rätt tid att sluta, även om det inte är ett enkelt beslut”, säger han till Dagens industri.