Källor: USA använder AI för att spionera

USA använder enligt källor spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina.
USA använder enligt källor spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. (Foto: Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

USA använder hemlig spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. Samtidigt kan president Trump lätta på exportreglerna.

USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina.

Chip spåras

Källor till Reuters berättar att amerikanska myndigheter placerar spårningsenheter i särskilt utvalda leveranser av AI-chip och servrar. Åtgärden gäller sändningar som redan är under utredning och syftet är att avslöja om de bryter mot exportförbudet och hamnar i Kina.

Metoden används enligt uppgifterna på servrar från Dell och Super Micro med chip från Nvidia och AMD. Spårarna kan vara små och diskreta eller stora som en smartphone, och de kan gömmas i emballaget eller inne i själva servrarna.

Dell säger i ett uttalande att de “inte känner till något initiativ från den amerikanska regeringen att placera spårningsenheter i sina produktleveranser”.

Homeland Security Investigations (HSI) och den federala polismyndigheten FBI har avböjt att kommentera uppgifterna. USA:s handelsdepartement har inte svarat på frågor och det kinesiska utrikesministeriet säger att de i nuläget inte har någon kommentar.

Kina svarar med kritik

USA, som dominerar den globala leveranskedjan för AI-chip, har de senaste åren försökt begränsa exporten till Kina för att bromsa landets militära modernisering. Man har även infört restriktioner för försäljning av chip till Ryssland för att undergräva krigsansträngningarna mot Ukraina.

Kina har svarat med skarp kritik och anklagat USA för att använda teknik och handelsåtgärder för att “illvilligt begränsa och undertrycka Kina”.

Landets cybersäkerhetsmyndighet har också kallat in Nvidia och varnat för risken för bakdörrar, vilket innebär att chippen skulle kunna innehålla dolda funktioner som ger fjärråtkomst eller kontroll. Nvidia har bestämt förnekat att sådana funktioner finns.

Trump öppnar för chipförsäljning

Nvidia
Nvidias vd Jensen Huang. (Foto: Chiang Ying-ying/AP/TT)

Samtidigt föreslog nyligen president Donald Trump att han kanske skulle tillåta försäljning av en nedskalad version av Nvidias kommande AI-chip Blackwell till Kina. Han har tidigare bekräftat ett avtal som innebär att Nvidia och AMD ska ge den amerikanska staten 15 procent av intäkterna från försäljning av vissa avancerade chip i Kina, men när det gäller Blackwell handlar det om ett nytt förslag.

Men kritiker varnar för att även en nedbantad modell kan ge Kina kapacitet att bygga världsledande AI-superdatorer.

“Även med nedskalade versioner av flaggskeppsprocessorerna från Nvidia skulle Kina kunna köpa tillräckligt många för att bygga världsledande AI-superdatorer”, säger Saif Khan, tidigare chef för teknik och nationell säkerhet vid Vita husets nationella säkerhetsråd.

USA:s oro handlar om att avancerade chip kan användas för militära syften. Nvidias vd Jensen Huang menar däremot att hotet är överdrivet.

“De kan begränsas när som helst; för att inte tala om att det redan finns gott om datorkapacitet i Kina”, säger han i en intervju med CNN.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

