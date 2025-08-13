Källor: USA använder AI för att spionera

USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina.

Missa inte: Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS

Chip spåras

Källor till Reuters berättar att amerikanska myndigheter placerar spårningsenheter i särskilt utvalda leveranser av AI-chip och servrar. Åtgärden gäller sändningar som redan är under utredning och syftet är att avslöja om de bryter mot exportförbudet och hamnar i Kina.

Metoden används enligt uppgifterna på servrar från Dell och Super Micro med chip från Nvidia och AMD. Spårarna kan vara små och diskreta eller stora som en smartphone, och de kan gömmas i emballaget eller inne i själva servrarna.

Dell säger i ett uttalande att de “inte känner till något initiativ från den amerikanska regeringen att placera spårningsenheter i sina produktleveranser”.

Homeland Security Investigations (HSI) och den federala polismyndigheten FBI har avböjt att kommentera uppgifterna. USA:s handelsdepartement har inte svarat på frågor och det kinesiska utrikesministeriet säger att de i nuläget inte har någon kommentar.