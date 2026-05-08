Får 83 miljoner för att hugga ned 420 000 träd

Nu skriver The Independent och The Sacramento Bee om ödesdigra konsekvenser i leveranskedjorna av att det 139 år gamla livsmedelsproduktions- och distributionsföretaget stängt ned sina fabriker i Modesto och Hughson.

Anrika Del Monte, grundat 1886, gick i konkurs förra året. (Foto: Ben Margot/AP/TT)

Många persikoodlare hade 20 år långa kontrakt med Del Monte, det är en bransch med långa ledtider och många av bönderna har spenderat generationer och decennier på att bygga sina fruktträdgårdar. Och det finns inga alternativa köpare.

Måste rädda jordbruket

Enligt Sacramento Bee handlar det om förlorade intäkter på uppskattningsvis 550 miljoner dollar, motsvarande 5 miljarder kronor. En del av skörden köps av andra företag som köpt tillgångar från Del Montes konkursbo, men stora delar av skörden går helt förlorad.

USA:s kongress har därför beviljat 9 miljoner dollar, motsvarande 83 miljoner kronor, i federalt stöd för att avlägsna 420 000 persikoträd. Det låter som en katastrof, men den har redan inträffat med Del Montes konkurs. Nu är det helt nödvändigt för att rädda jordbruket, menar politiker från båda partierna i USA:

Sparar mer än det kostar

Att ta bort cirka 50 000 ton persikor från produktionen skulle kunna minska överutbudet och bespara jordbrukarna uppskattningsvis 30 miljoner dollar i ytterligare förluster, enligt initiativtagarna, senator Adam Schiff (D) samt Mike Thompson (D) och David Valadao (R), båda ledamöter i representanthuset från Kalifornien.

”När en bearbetningsanläggning stänger och 22 000 hektar frukt plötsligt inte har någonstans att ta vägen – det är inte något som en familjegård bara kan absorbera. Denna finansiering är ett avgörande steg för att säkerställa att dessa viktiga företag som sprids över flera generationer kan överleva”, säger Mike Thompson enligt The Independent.

Förslaget är blocköverskridande och har stort stöd, det vill säga att politiker från båda de amerikanska partierna ligger bakom det.

De som får del av det federala stödet kan därefter byta till att odla andra grödor på sin mark.

