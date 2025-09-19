Taxi, var god d...eklarera

”Nya möjligheter att granska taxibranschen” är rubriken på ett meddelande från Skatteverket denna dag och för den som undrar vad som är det nya, handlar det bland annat om att ”nya uppgifter som används i kontrollen kommer bland annat från plattformsoperatörer inom EU”.

Med dem i bakfickan inleder Skatteverket sin nya kontroll av branschen för att hitta svarta pengar i form av oredovisade inkomster.

”Bättre förutsättningar nu”

”Förutsättningarna för att granska taxibranschen har förbättrats genom redovisningscentraler och möjligheten att spåra digitala betalningar, i spåren av att kontantanvändningen minskar”, skriver Skatteverket.

Till det kommer att plattformsföretag ska lämna uppgifter till skattemyndigheterna i de olika EU-länderna, vilket Skatteverket noterar som ”ytterligare en förbättring”.