Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Taxi, var god d...eklarera

Skatteverket granskar taxibranschen
Skatteverket säger sig ha nya verktyg för att hitta oredovisade inkomster, när uppgifter om taxiföretag kan hämtas från plattformsoperatörer inom EU. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Nu inleder Skatteverket en förnyad kontroll av taxibranschen. Med hjälp av nya typer av uppgifter ska man hitta svarta pengar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

”Nya möjligheter att granska taxibranschen” är rubriken på ett meddelande från Skatteverket denna dag och för den som undrar vad som är det nya, handlar det bland annat om att ”nya uppgifter som används i kontrollen kommer bland annat från plattformsoperatörer inom EU”.

Med dem i bakfickan inleder Skatteverket sin nya kontroll av branschen för att hitta svarta pengar i form av oredovisade inkomster.

ANNONS

Nya momsregler kan kosta företag miljarder. Dagens PS

”Bättre förutsättningar nu”

”Förutsättningarna för att granska taxibranschen har förbättrats genom redovisningscentraler och möjligheten att spåra digitala betalningar, i spåren av att kontantanvändningen minskar”, skriver Skatteverket.

Till det kommer att plattformsföretag ska lämna uppgifter till skattemyndigheterna i de olika EU-länderna, vilket Skatteverket noterar som ”ytterligare en förbättring”.

Godkänd taxi? Det gäller att bli godkänd av Skatteverket också. Nu gör verket en ny granskning av taxibranschen under ett år till nästa höst. (Foto: Anders Wiklund/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

”Undgår inte kontroll”

De taxiföretag som kör för en plattform undgår inte Skatteverkets kontroll eftersom avstämningsmaterial tas fram via plattformarnas rapportering, påpekar man.

ANNONS

Bestämmelserna, DAC7, innebär att plattformsoperatörer inom EU ska lämna uppgifter om bland annat taxitjänster genom ett automatiskt informationsutbyte. 

”Det finns en risk att företag som får sina körningar via appar och inte redovisar körningarna i bilens taxameter undanhåller inkomster från beskattning. Om så är fallet fångas de företagen upp via DAC7-uppgifter, de undgår inte beskattning”, påpekar Christina Ahlström, insatsansvarig hos Skatteverket.

Ska fås att redovisa korrekt

Syftet med taxikontrollen som inleds denna månad är att visa att Skatteverket kan identifiera och åtgärda de företag som undanhåller inkomster. 

”Förväntningarna är att kontrollen ska leda till att ännu fler taxiföretag kommer att redovisa korrekta uppgifter framöver”, understryker Christina Ahlström.

I de fall Skatteverket upptäcker fusk kommer utredningarna att leda till beskattningsändringar men det kan även leda till brottsanmälningar, underrättelser till Transportstyrelsen och underrättelser vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, lovar/hotar Skatteverket.

Den kontroll man nu inleder beräknas vara färdig om ungefär ett år, hösten 2026.

Skatteverket: Fel hos sex av tio företag. Dagens PS

Vart fjärde byggföretag bryter mot lagen. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KontrollSkatteverketTaxi
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS