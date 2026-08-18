S-politiker: Taxiresor lotteri – stoppa ockrarna nu

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Särskilt på Arlanda råder djungeln lag och oseriösa taxichaufförer mer eller mindre tvingar in hitresande turister och andra i sina bilar. Sedan, när de kommit fram till hotellet eller adressen dit de ska, har taxametern tickat upp på tusentals kronor.

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S-politikern: Taxiresenärer blir hotade

Enligt S-politikern, som hänvisar till hotellpersonal, har det hänt att resenärer ”blivit hotade, knuffade eller körda till undanskymda platser där de pressats att betala”.

De skrupelfria taxiförarna tar över marknaden och seriösa taxiförare trängs undan, vilket inte bara skadar Stockholms anseende utan en hel yrkeskår.

Rindevall menar att de insatser som görs i dag för att stoppa den ”kriminella” taxiverksamheten är otillräcklig.