Turister och Stockholmare riskerar att åka på en blåsning när de sätter sig i en taxi, det är inte värdigt huvudstaden, skriver S-ledamoten.
S-politiker: Taxiresor lotteri – stoppa ockrarna nu
”Stockholm ska vara en trygg stad för såväl turister som boende. Men för många som sätter sig i en taxi i vår stad har resan blivit ett lotteri”, konstaterar Arvid Vikman Rindevall, arbetsmarknadsnämndens ordförande i Stockholms stad, i ett debattinlägg i Expressen.
Särskilt på Arlanda råder djungeln lag och oseriösa taxichaufförer mer eller mindre tvingar in hitresande turister och andra i sina bilar. Sedan, när de kommit fram till hotellet eller adressen dit de ska, har taxametern tickat upp på tusentals kronor.
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S-politikern: Taxiresenärer blir hotade
Enligt S-politikern, som hänvisar till hotellpersonal, har det hänt att resenärer ”blivit hotade, knuffade eller körda till undanskymda platser där de pressats att betala”.
De skrupelfria taxiförarna tar över marknaden och seriösa taxiförare trängs undan, vilket inte bara skadar Stockholms anseende utan en hel yrkeskår.
Rindevall menar att de insatser som görs i dag för att stoppa den ”kriminella” taxiverksamheten är otillräcklig.
Arlanda – ”en guldgruva” för taxiskojarna
Det krävs mer än stoppförbud, parkeringsvakter och enstaka polisinsatser. ”Vi behöver se över hur taxistopp, trafikflöden och ordningen runt hotell, arenor och stora evenemang fungerar.”
Löftet är att Stockholms stad nu ska utöka samarbetet med hotell, arrangörer och seriösa taxibolag för att kapa trygghet hos resenärerna.
Taxizoner nämns som en lösning vid större arrangemang.
Som det är i dag har Arlanda ”blivit en guldgruva för oseriösa taxiföretag”, där ändamålet är att lura resenärer med orimligt dyra resor.
Uppmanar Swedavia att lära av Järnhusen
Flygplatsoperatören Swedavia uppmanas på debattsidan i Expressen att ”ta kontroll” över Arlanda på området, och i sammanhanget påpekas att Järnhusen lyckats förhållandevis bra med att skapa ordning vid Stockholms centralstation.
Regeringen uppmanas å sin sida se över den avreglerade taximarknaden, detta anses vara grundproblemet.
”Det behövs skärpta krav för att främja seriösa aktörer, bättre kontroller mot fusk och tydligare regler som skyddar resenärer från att bli utnyttjade.”
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