Sista spiken – efter 262 år kan epoken vara över

Ägarna har tröttnat och Simpson Strong-Tie, som fabriken heter i dag men de flesta känner som Gunnebo spik, är i en avvecklingsfas.

Verksamheten kan läggas ner så snart som 4 november och därmed avsluta 262 års svensk industrihistoria.

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”Sista chansen vi har”

En tredjedel av de anställda har redan fått gå, men fackordföranden Fredrik Andersson har inte gett upp.

”Det är den sista chansen vi har”, säger Andersson hos Dagens arbete om de förhandlingar som pågår med en lokal investerare.

”Vi har en aktiv investerare som vi sätter stort hopp till här”, säger Fredrik Andersson.

Företagsledningen, fackklubben och Västerviks kommun har letat köpare till fabriken sedan i mars.

Då förklarade den amerikanske ägaren att verksamheten skulle avvecklas. En spekulant dök upp, men hoppade av.

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Nu hoppas Fredrik Andersson ändå på en räddning i elfte timmen.

”Ja, fast det är väl snarare trettonde eller fjortonde timmen vid det här laget…”

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