Fortfarande hoppas de att sista spiken inte är sista spiken i kistan. Anrika Gunnebo kan läggas ned om en månad – men än lever hoppet.
Sista spiken – efter 262 år kan epoken vara över
Fabriken har anor sedan 1764. Spik har tillverkats i Gunnebo utanför Västervik sedan dess. Nu har driften gått med förlust i flera år.
Främsta orsaken är sviktande efterfrågan när spik alltmer ersätts av skruv.
Ägarna har tröttnat och Simpson Strong-Tie, som fabriken heter i dag men de flesta känner som Gunnebo spik, är i en avvecklingsfas.
Verksamheten kan läggas ner så snart som 4 november och därmed avsluta 262 års svensk industrihistoria.
Sista paraplyfabriken går i graven. Dagens PS
”Sista chansen vi har”
En tredjedel av de anställda har redan fått gå, men fackordföranden Fredrik Andersson har inte gett upp.
”Det är den sista chansen vi har”, säger Andersson hos Dagens arbete om de förhandlingar som pågår med en lokal investerare.
”Vi har en aktiv investerare som vi sätter stort hopp till här”, säger Fredrik Andersson.
Företagsledningen, fackklubben och Västerviks kommun har letat köpare till fabriken sedan i mars.
Då förklarade den amerikanske ägaren att verksamheten skulle avvecklas. En spekulant dök upp, men hoppade av.
Nu hoppas Fredrik Andersson ändå på en räddning i elfte timmen.
”Ja, fast det är väl snarare trettonde eller fjortonde timmen vid det här laget…”
Slutet för ostklassiker: Arla lägger ned efter 148 år. Dagens PS
Bekräftar förhandlingarna
Hos Metal Supply bekräftar bolagets vd Owe Wedebrand att det förs diskussioner med en möjlig ny ägare.
”Det är korrekt. Diskussioner pågår för närvarande”, konstaterar han.
Samtidigt måste ett övertagande ske ”i närtid”, säger han. Annars är det ajöss med den anrika fabriken.
”Om affären inte blir av kommer produktionen att avvecklas och maskinerna att säljas.”
Tuffa tider för klädjätten: 30 anställda får gå. Dagens PS
Upprepade förluster
Simpson Strong-Tie AB omsatte 336 miljoner kronor under 2025 och redovisade ett resultat efter finansnetto på minus 21 miljoner.
Året dessförinnan blev förlusten 47 miljoner kronor. Siffrorna gäller hela det svenska bolaget och inte enbart spikproduktionen i Gunnebo.
”Marknaden finns. Vi befinner oss längst ned i brunnen nu, men därifrån kan vi arbeta oss upp igen. Jag tror verkligen att bruket kan finnas kvar här”, hävdar Fredrik Andersson.
”Behovet av svensk kvalitetsspik är fortsatt stort, det hör vi från kunderna. Om investeraren går in och snart presenterar en plan tror jag verkligen att fabriken kan bli kvar här.”
Simpson Strong-Tie meddelade i mars att bolaget lämnar den europeiska marknaden för spik och avvecklar tillverknings- och lagerverksamheten i Sverige.
De upprepade förlusterna och minskad efterfrågan var orsaken när 65 anställda varslades om uppsägning.
Ikeas sparpaket: ”Anställda pressas att gå med på avtal”. Dagens PS
Bara några få företag kvar
Det finns – om Gunnebo lägger ned – bara några få svenska spiktillverkare kvar. Industrispik Linan är en, Skyllberg industri i Närke en annan.
Hos Skyllbergs går för övrigt anorna kring järnhantering av olika slag ända tillbaka till år 1346.
Skyllberg industri är ett dotterbolag till Skyllbergs bruk, som fick sina privilegier av drottning Kristina 1646 och i dotterbolaget tillverkas bland annat 1 000 olika sorters spik.
Skyllbergs bruk äger även Skyllbergs elhandel, Skyllberg elnät, Nils Ahlgren och Degerfors förzinkning, som kan varmförzinka konstruktioner upp till 18 meter långa.