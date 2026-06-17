Ikea är känt för sina svenska namn på alla produkter. Nu ska Ikea-appen hjälpa kunder globalt att äntligen uttala dem rätt.
Nu får du hjälp av Ikea när du ska köpa en blah harj
Runt om i världen har kunder på Ikeas alla varuhus försökt gissa sig till hur produktnamnen egentligen uttalas.
Att stå på Ikea i Tahore Garden i indiska Delhi eller på Ikea Cheras i Kuala Lumpur och brottas med namn som Poäng, Klippan, Kallax, Blåhaj och Omtänksam är ingen seglats på en räkmacka.
Inte ens när Ikea på sin hemsida för Kuala Lumpur inleder med ”Hej! That´s how we say hello in Swedish”.
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Har fått gissa i decennier
Så miljontals kunder runt om i världen har lagt årtionden på att gissa sig till vad produkterna egentligen heter.
Nu eliminerar Ikea gissningsleken. En ny funktion i Ikea-appen låter kunderna höra hur produktnamnen uttalas på riktigt, vilket gör det lättare för dem som till exempel vill köpa mjukisdjuret Blåhaj att fråga efter en ”blah harj”.
Funktionen är tillgänglig i alla länder och på alla språk, förutom svenska av naturliga skäl, och låter kunderna lyssna och läsa sig till korrekt uttal.
Att Ikea namnger sina produkter som man gör, går tillbaka till Ikeas tidiga dagar och grundaren Ingvar Kamprad.
Han hade dyslexi och svårt för numeriska produktkoder, som han fick kämpa för att komma ihåg.
Därför blev namn som ”Klippan” och ”Billy” praktiska alternativ och med tiden gav det Ikea dess namnsystem.
Inte slumpmässiga namn
Namnen är dock långt ifrån slumpmässiga, hävdar Ingka Group. Olika kategorier har olika namnteman.
Soffor och fåtöljer är ofta uppkallade efter platser i Sverige, badrumsprodukter får namn med inspiration från sjö och hav.
Ibland är det andra historier bakom namnen. Ikea hade en reklamchef som upprepade gånger påpekade att det saknades en ”riktig” bokhylla hos Ikea.
Reklamchefens namn? Billy Liljedahl – och ja, det var hans namn som fick pryda det som i dag är en av världens mest sålda bokhyllor, Ikeas Billy.
Om Stolle, en dalahäst-inspirerad prydnad, har någon likartad namnbakgrund går Ikea inte in på i pressmeddelandet.
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Hade själva svårt med uttalet
Idén att göra något för att lära utländska kunder vad produkterna egentligen heter, kom när medarbetare hos Ikea vid ett app-hackathon försökte lösa kundutmaningar.
”Det här började när vi arbetade med samlingen Nytillverkad och flera i vårt team hade väldigt svårt att uttala det”, berättar mjukvaruingenjören Filip Larsson.
Det gav idén att lägga till en uttalsknapp på produktsidor i Ikea-appen och den idén utvecklades av Filip Larsson och kollegan Valery Sokalau.
Funktionen lanserades tidigare i år och är tillgänglig på appens alla språk. Funktionen används enligt Ikea just nu av i snitt 8 000 personer globalt varje dag.