Nu får du hjälp av Ikea när du ska köpa en blah harj

Inte ens när Ikea på sin hemsida för Kuala Lumpur inleder med ”Hej! That´s how we say hello in Swedish”.

Nu blir Ikeas aprilskämt verklighet. Dagens PS

Har fått gissa i decennier

Så miljontals kunder runt om i världen har lagt årtionden på att gissa sig till vad produkterna egentligen heter.

Nu eliminerar Ikea gissningsleken. En ny funktion i Ikea-appen låter kunderna höra hur produktnamnen uttalas på riktigt, vilket gör det lättare för dem som till exempel vill köpa mjukisdjuret Blåhaj att fråga efter en ”blah harj”.

Funktionen är tillgänglig i alla länder och på alla språk, förutom svenska av naturliga skäl, och låter kunderna lyssna och läsa sig till korrekt uttal.

Att Ikea namnger sina produkter som man gör, går tillbaka till Ikeas tidiga dagar och grundaren Ingvar Kamprad.

Han hade dyslexi och svårt för numeriska produktkoder, som han fick kämpa för att komma ihåg.

Därför blev namn som ”Klippan” och ”Billy” praktiska alternativ och med tiden gav det Ikea dess namnsystem.

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