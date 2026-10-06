ROT-fusk avslöjat – nu kräver byggare och fack hårdare kontroller

”De här frågorna måste vi ta på allvar. Vi vill ju alla ha en byggbransch som är sund och bra även i framtiden, säger Wilhelm Bertilsson, ordförande för fackförbundet Byggnads Mälardalen, till SVT där Uppdrag granskning står för avslöjandet.

Lätt att lura systemet utan kvitton

Svenska staten betalade ut nästan 22 miljarder kronor i ROT-avdrag under förra året. Det rör sig om en av regeringens största ekonomiska satsningar som i fjol dessutom kostade 4,3 miljarder kronor extra när avdraget tillfälligt höjdes.

Samtidigt fick Skatteverket in över 2,4 miljoner ärenden under 2025. Men när SVT:s reporter testade systemet visade det sig att det gick att få ut strax över 10 000 kronor i avdrag utan att visa upp vare sig faktura eller kvitto.

Ansökan godkändes omedelbart samma dag som den lämnades in och pengarna fanns på kontot bara några dagar senare. Mycket av processen sköts helt maskinellt av datorer och om inga larm utlöses kopplas inga handläggare in.

Patrik Lillqvist, som är chef på Skatteverkets underrättelseenhet, kommenterar det inträffade: ”Jag kallar det för en lucka i grundsystemet. Det är värdefullt för oss att ta in och se hur vi kan utveckla vidare. Det är för jäkligt att det är så enkelt”, säger han.