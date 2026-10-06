Nu avslöjas omfattande fusk med ROT-avdraget, som bekostas av svenska skattebetalare. Så lätt rundar fifflarna Skatteverket.
ROT-fusk avslöjat – nu kräver byggare och fack hårdare kontroller
En granskning visar hur enkelt det är att gå runt Skatteverkets kontroller och roffa åt sig pengar utan att ens ha utfört något arbete.
Det rör sig om ett omfattande missbruk av skattemedel som får röster inom näringslivet och byggbranschen – men även facket – att kräva betydligt hårdare tag och grundläggande förändringar för att stoppa det utbredda ROT-fusket.
”De här frågorna måste vi ta på allvar. Vi vill ju alla ha en byggbransch som är sund och bra även i framtiden, säger Wilhelm Bertilsson, ordförande för fackförbundet Byggnads Mälardalen, till SVT där Uppdrag granskning står för avslöjandet.
Lätt att lura systemet utan kvitton
Svenska staten betalade ut nästan 22 miljarder kronor i ROT-avdrag under förra året. Det rör sig om en av regeringens största ekonomiska satsningar som i fjol dessutom kostade 4,3 miljarder kronor extra när avdraget tillfälligt höjdes.
Samtidigt fick Skatteverket in över 2,4 miljoner ärenden under 2025. Men när SVT:s reporter testade systemet visade det sig att det gick att få ut strax över 10 000 kronor i avdrag utan att visa upp vare sig faktura eller kvitto.
Ansökan godkändes omedelbart samma dag som den lämnades in och pengarna fanns på kontot bara några dagar senare. Mycket av processen sköts helt maskinellt av datorer och om inga larm utlöses kopplas inga handläggare in.
Patrik Lillqvist, som är chef på Skatteverkets underrättelseenhet, kommenterar det inträffade: ”Jag kallar det för en lucka i grundsystemet. Det är värdefullt för oss att ta in och se hur vi kan utveckla vidare. Det är för jäkligt att det är så enkelt”, säger han.
Byggare kräver skärpta krav
Avslöjandet har väckt starka reaktioner bland seriösa aktörer i byggbranschen. Många företagare vittnar om att det nu krävs krafttag för att rädda systemets trovärdighet och skydda de företag som sköter sig.
Kritiker menar att det är orimligt att utbetalningar kan ske helt automatiskt utan att verifiera att arbetet faktiskt har utförts eller att kunden har betalat sin del av fakturan.
Ett återkommande förslag från branschen är att införa obligatoriska krav på att bifoga fakturor och kvitton samt att låta kunden godkänna ansökan med BankID innan Skatteverket betalar ut pengarna. Utan sådana spärrar riskerar skattebetalarnas pengar att fortsätta läcka till oseriösa aktörer och kriminella upplägg.
Svårt att täppa igen alla hål
Skatteverket framhåller att det i praktiken är omöjligt att förhindra alla luckor i ett helt automatiserat system som hanterar miljontals ärenden.
Enligt Patrik Lillqvist stoppade Skatteverket 193 000 betalningar i fjol, ”så det är ganska många som man fångar upp, stoppar och kontrollerar vidare”, menar han.