Skatteverkets chef ”heligt förbannad” över fusket med rot-avdraget

”Jag kallar det för en lucka i grundsystemet. Det är värdefullt för oss att ta in och se hur vi kan utveckla vidare. Det är för jäkligt att det är så enkelt”, sa Patrik Lillqvist, chef på Skatteverkets underrättelseenhet, till SVT efter avslöjandet.

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Fick 2,8 miljoner utan att enda jobb skett

Bara i fjol satsade regeringen 4,3 miljarder kronor extra på rot-avdrag och samma år fick Skatteverket in 2,4 miljoner ansökningar om ersättning.

Nästan 22 miljarder kronor betalades ut, men systemet är uppenbart bristfälligt. Bland annat har Uppdrag granskning berättat om hur en matbutik plötsligt registrerades som ett byggföretag och kunde kvittera ut 2,8 miljoner kronor i ersättning för hantverksjobb som aldrig utförts.

Skattemyndigheten kontrollerar inte ansökningar om rot-avdrag fysiskt. Det sker i stället maskinellt och det är endast när datorerna slår larm som en handläggare kopplas in.