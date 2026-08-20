Det som upprör Skatteverkets geeraldirektör och nu får Sveriges finansmarknadsminister att agera är avslöjandet om hur lätt det är att fuska med rot-avdraget.
Skatteverkets chef ”heligt förbannad” över fusket med rot-avdraget
Skatteverkets kontroller för att motverka mygel med rot-avdraget fungerar dåligt.
En ny granskning visar på ett omfattande fusk och när SVT:s Uppdrag granskning gjorde ett test kunde reportern enkelt få ut 10 000 kronor (som betalats tillbaka) från myndigheten utan att behöva redovisa vare sig faktura eller kvitton.
”Jag kallar det för en lucka i grundsystemet. Det är värdefullt för oss att ta in och se hur vi kan utveckla vidare. Det är för jäkligt att det är så enkelt”, sa Patrik Lillqvist, chef på Skatteverkets underrättelseenhet, till SVT efter avslöjandet.
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Fick 2,8 miljoner utan att enda jobb skett
Bara i fjol satsade regeringen 4,3 miljarder kronor extra på rot-avdrag och samma år fick Skatteverket in 2,4 miljoner ansökningar om ersättning.
Nästan 22 miljarder kronor betalades ut, men systemet är uppenbart bristfälligt. Bland annat har Uppdrag granskning berättat om hur en matbutik plötsligt registrerades som ett byggföretag och kunde kvittera ut 2,8 miljoner kronor i ersättning för hantverksjobb som aldrig utförts.
Skattemyndigheten kontrollerar inte ansökningar om rot-avdrag fysiskt. Det sker i stället maskinellt och det är endast när datorerna slår larm som en handläggare kopplas in.
Justitieministern: Vi behöver göra mer
Rot-avdraget (renovering, ombyggnation och tillbyggnad) skapades för att stimulera jobb inom byggsektorn och motverka svartjobb.
Den som anlitar en hantverkare får göra avdrag på arbetskostnaden med ett maxbelopp på 75 000 kronor. Avdraget har varierat i storlek på mellan 30 och 50 procent under åren.
Justitieminister Gunnar Strömmar (M) häpnar över hur enkelt det är att runda Skatteverkets system och har uttalat att regeringen måste gör mer för att täppa till luckorna.
Hans parti- och regeringskollega, finansmarknadsminister Niklas Wykman, säger nu till SVT att regeringen har ökat resurserna till myndigheten med hundratals miljoner kronor för att förhindra kriminalitet, men att mer behöver göras i ”kampen mot brottsligheten”.
Wykman: Påbörjat en rejäl uppstädning
Wykman hävdar att regeringen ”har påbörjat en rejäl uppstädning i fusk och kriminalitet. Vi har kommit ganska långt på många områden men från väldigt höga nivåer”.
Han utlovar fler åtgärder från årsskiftet.
Skatteverkets chef: Blir heligt förbannad
Skatteverkets generaldirektör Fredrik Rosengren är mäkta upprörd över de påtagliga bristerna i kontrollen av utbetalningarna av rot-avdragen, ”jag blir heligt förbannad för varje krona som försvinner ur systemet på ett felaktigt sätt”, säger han till SVT.
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