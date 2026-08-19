Lätt att lura Skatteverket med rot-avdraget – ”för jäkligt”

Vips blev matbutiken ett byggföretag

Den nu aktuella granskningen visar att en matbutik plötligt blev registrerad som ett byggföretag och sedan kunde kvittera ut 2,8 miljoner kronor för arbeten som aldrig utförts.

Det framgår att Skatteverket inte fysiskt kontrollerar om uppgifterna stämmer när någon ansöker om rot-avdrag. Det sker i stället maskinellt och kommer inget larm från datorerna kopplas inga handläggare in.

Enligt den ansvarige på Skatteverket är det ”omöjligt” att förhindra luckor i systemet helt. Myndighetens uppgift blir då i stället att täppa till ”så många luckor som möjligt”.

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Häpnar över hur lätt det är att fuska

Uppdrag granskningen har betalat tillbaka pengarna till myndigheten, dessutom med en ränta på fyra procent. Men justitieminister Gunnar Strömmer (M) är tydligt förvånad över hur lätt det att fuska med rot-avdraget.

Han säger till SVT att om han får ”gissa så kommer vi att behöva göra väldigt mycket mer”.

Rot-avdraget (renovering, ombyggnation och tillbyggnad) skapades för att stimulera jobb inom byggsektorn och motverka svartjobb.

Den som anlitar en hantverkare får göra avdrag på arbetskostnaden med ett maxbelopp på 75 000 kronor. Avdraget har varierat i storlek på mellan 30 och 50 procent under åren.

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