Så här enkelt är det att fuska med rot-avdraget och gå förbi Skatteverkets påstådda kontroller. ”Det är för jäkligt att det är så enkelt”, säger ansvarig chef.
Lätt att lura Skatteverket med rot-avdraget – ”för jäkligt”
Avslöjandet visar att Skatteverkets kontroller för att motverka fusk med rot-avdraget många gånger inte fungerar.
Det konstaterar SVT:s Uppdrag granskning och berättar om flera fall med mygel med rot-avdraget.
När SVT:s reporter testar systemet får han enkelt ut strax över 10 000 kronor. Han behöver inte visa upp vare sig faktura eller kvitton för myndigheten.
Så snabbt går det hos Skatteverket
”Jag kallar det för en lucka i grundsystemet. Det är värdefullt för oss att ta in och se hur vi kan utveckla vidare. Det är för jäkligt att det är så enkelt”, säger Patrik Lillqvist, chef på Skatteverkets underrättelseenhet, till SVT.
Skatteverket godkände ansökan om rot-avdrag samma dag som den lämnades in. Sedan tog det bara några dagar innan pengarna betalades ut.
Förra året betaldes nästan 22 miljarder kronor i rot-avdrag ut i Sverige. Det är en av regeringens största ekonomiska satsningar som i fjol kostade 4,3 miljarder kronor extra, samtidigt fick Skatteverket in över 2,4 miljoner ärenden under 2025.
Vips blev matbutiken ett byggföretag
Den nu aktuella granskningen visar att en matbutik plötligt blev registrerad som ett byggföretag och sedan kunde kvittera ut 2,8 miljoner kronor för arbeten som aldrig utförts.
Det framgår att Skatteverket inte fysiskt kontrollerar om uppgifterna stämmer när någon ansöker om rot-avdrag. Det sker i stället maskinellt och kommer inget larm från datorerna kopplas inga handläggare in.
Enligt den ansvarige på Skatteverket är det ”omöjligt” att förhindra luckor i systemet helt. Myndighetens uppgift blir då i stället att täppa till ”så många luckor som möjligt”.
Häpnar över hur lätt det är att fuska
Uppdrag granskningen har betalat tillbaka pengarna till myndigheten, dessutom med en ränta på fyra procent. Men justitieminister Gunnar Strömmer (M) är tydligt förvånad över hur lätt det att fuska med rot-avdraget.
Han säger till SVT att om han får ”gissa så kommer vi att behöva göra väldigt mycket mer”.
Rot-avdraget (renovering, ombyggnation och tillbyggnad) skapades för att stimulera jobb inom byggsektorn och motverka svartjobb.
Den som anlitar en hantverkare får göra avdrag på arbetskostnaden med ett maxbelopp på 75 000 kronor. Avdraget har varierat i storlek på mellan 30 och 50 procent under åren.
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