Rotavdraget höstens stora snackis – som alla vill utnyttja

Rotavdraget är fortsatt en stor snackis under hösten.
Rotavdraget är fortsatt en stor snackis under hösten.(Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Rotavdraget står i fokus under hösten sedan det åter igen sänks vid årsskiftet. Nu gäller det att passa på att utnyttja avdraget eller varför inte investera i bolag som gynnas.

Rotavdraget sänks vid årsskiftet, efter en höjning från 30 till 50 procent i maj.

Utnyttja rotavdraget

Från januari är det åter igen 30 procent som gäller för avdraget som gäller reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Hösten blir därigenom en period att passa på att utnyttja systemet fullt ut.

“Fundera igenom vad som är möjligt och satsa på projekt som inte kräver bygglov”, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä, via ett pressmeddelande.

Hitta enkla projekt

Att lägga ett nytt golv, sätta upp en bastu eller innervägg är exempel på enkla projekt som inte kräver bygglov, men de kräver trots allt planering och att “vara påläst” enligt Johan Fröbel.

“Titta på material tidigt och välj ut det du behöver så att du inte riskerar att råka ut för försenade leveranser. Även om tiden känns knapp är det viktigt att ta in flera offerter och jämföra – det lönar sig i längden.”

Hitta aktier som gynnas

Det lönar sig även att blicka mot bolag som gynnas av rotavdraget, berättar Privata Affärer vidare.

Ansökningar om rotavdrag har fortsatt att öka snabbt under sommaren och in på hösten, och det finns många aktier som har följt den uppgången.

Det kan därför vara värt att hålla extra koll på sådana aktier, där Plejd, som erbjuder smarta belysningslösningar, har ökat med hela 75 procent sedan mars i år.

Andra bolag som gått starkt är Nobia, BHG, Svedbergs och Embellence.

Rotavdraget sätter snurr på ekonomin

Ett höjt rotavdrag är viktigt, inte bara för hushållen själva, utan för att sätta snurr på ekonomin och bolagen.

Det menar Catharina Elmsäter-Svärd på branschorganisationen Byggföretagen.

“Om det gett önskad effekt är det viktigt för branschen att förlänga reglerna”, säger hon till DN.

Regeringen har följt ökningen av rotavdragsansökningar under året men i nuläget är det oklart om perioden trots allt kommer att förlängas under 2026.

“Vi kommer kontinuerligt att följa detta och se vilka typer av åtgärder vi tror bäst behövs för att stötta svenska jobb och svenska företag”, säger Edward Riedl, ordförande i finansutskottet.

Läs även:

Larm: Sänkt rotavdrag dråpslag mot byggbranschen. Dagens PS

Faran med det höjda rotavdraget: “Kan leda till uppsägning”. Dagens PS


