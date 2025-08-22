Reklam på Foodoras boxar leder till anmälan

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Problem med villkoren

Maria Wiezell framhåller att företag som säger sig erbjuda bra villkor också måste leva upp till det fullt ut. Annars riskerar konsumenterna att få en felaktig bild av verkligheten.

“Det har ju visat sig att inte alla på företaget har kollektivavtal eller schyssta löner,” säger hon.

Fackförbundet Transport bekräftar att kollektivavtalet bara gäller cykel- och mopedbud, inte bilbuden.

”Vi har en pågående dialog med Foodora för att teckna avtal även för bilchaufförerna”, skriver pressansvariga Elin Lörnbo i ett mejlsvar.

Problemen med arbetsvillkoren har lyfts länge. Redan 2021 rapporterade SvD att tusentals bud stod utanför det kollektivavtal som tecknades med LO-förbundet Transport. I en debattartikel på Blankspot har bud själva beskrivit arbetet som ”modern träldom på två hjul” och krävt heltidsanställningar samt ob-ersättning.

Att plocka varor i Foodoras butiker har varit svettigt denna sommar. (Foto: Foodora)

Även Foodora Market har blivit hårt granskat. I en rapportering från TV4 berättade anställda om underbemanning, trasiga AC-enheter och löner så låga som 123 kronor i timmen.

“Till slut så är man typ helt yr. Man tänker att vart ska jag ta vägen?”, sa en anställd om att arbeta i över 30 graders värme.

Dagens PS har tidigare rapporterat att temperaturen i vissa butiker legat på uppemot 35 grader, att lönerna varit betydligt lägre än hos konkurrenter och att två chefer lämnat bolaget mitt i den hårda kritiken, något Foodora beskrivit som en tillfällighet.

Finansminister Elisabeth Svantesson har också reagerat och markerat att ”ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad”.

Foodora försvarar sig

Foodora skriver i ett mejl till SvD att man tar ”anklagelserna om vilseledande reklam på största allvar”.

Daniel Gustafsson Raba, operativ chef för Foodora Sverige, betonar att budskapet på boxarna är en rekryteringsannons.

”Vi vill påpeka att den aktuella rekryteringsannonsen avser information om villkoren för Foodoras bud, inte personalen på Foodora market”, skriver han.

På boxarna syns också ”ansök nu”, en QR-kod till ansökningssidan och uppgiften om en genomsnittslön på 180 kronor i timmen.

Foodora Market uppger samtidigt att snittlönen för lageranställda är 168 kronor i timmen och att man arbetar på att lösa problemen med trasig AC.

Konsumentverket bekräftar att en anmälan tagits emot, men kommenterar i nuläget inte vidare.

