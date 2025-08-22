Foodoras rosa boxar lovar schyssta villkor och kollektivavtal. Men reklamen ifrågasätts och har nu anmälts till Konsumentverket.
Reklam på Foodoras boxar leder till anmälan
Foodoras reklam lovar schyssta villkor, kollektivavtal och 180 kronor i timmen.
Men anställda berättar en annan historia. Nu har Sveriges Konsumenter lämnat in en anmälan till Konsumentverket.
”Du får inte luras”
På Foodoras mopedboxar står det ”Schyssta villkor & kollektivavtal”. Budskapet syns på gatorna i Stockholm, men enligt Sveriges Konsumenter bryter det mot marknadsföringslagen.
“Gör man reklam för någonting, måste det också stämma överens med verkligheten”, säger Maria Wiezell, konsumentjuridisk expert på Sveriges Konsumenter.
Organisationen pekar på att många konsumenter vill välja företag med schyssta arbetsvillkor. Men enligt Wiezell stämmer inte Foodoras bild av verkligheten.
“Vi har en lagstiftning som säger att du inte får luras. Du får inte säga att någonting är bättre än vad det faktiskt är”, säger hon.
Den 19 augusti skickade Sveriges Konsumenter därför in en anmälan till Konsumentverket för brott mot marknadsföringslagen, rapporterar SvD.
Problem med villkoren
Maria Wiezell framhåller att företag som säger sig erbjuda bra villkor också måste leva upp till det fullt ut. Annars riskerar konsumenterna att få en felaktig bild av verkligheten.
“Det har ju visat sig att inte alla på företaget har kollektivavtal eller schyssta löner,” säger hon.
Fackförbundet Transport bekräftar att kollektivavtalet bara gäller cykel- och mopedbud, inte bilbuden.
”Vi har en pågående dialog med Foodora för att teckna avtal även för bilchaufförerna”, skriver pressansvariga Elin Lörnbo i ett mejlsvar.
Problemen med arbetsvillkoren har lyfts länge. Redan 2021 rapporterade SvD att tusentals bud stod utanför det kollektivavtal som tecknades med LO-förbundet Transport. I en debattartikel på Blankspot har bud själva beskrivit arbetet som ”modern träldom på två hjul” och krävt heltidsanställningar samt ob-ersättning.
Även Foodora Market har blivit hårt granskat. I en rapportering från TV4 berättade anställda om underbemanning, trasiga AC-enheter och löner så låga som 123 kronor i timmen.
“Till slut så är man typ helt yr. Man tänker att vart ska jag ta vägen?”, sa en anställd om att arbeta i över 30 graders värme.
Dagens PS har tidigare rapporterat att temperaturen i vissa butiker legat på uppemot 35 grader, att lönerna varit betydligt lägre än hos konkurrenter och att två chefer lämnat bolaget mitt i den hårda kritiken, något Foodora beskrivit som en tillfällighet.
Finansminister Elisabeth Svantesson har också reagerat och markerat att ”ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad”.
Foodora försvarar sig
Foodora skriver i ett mejl till SvD att man tar ”anklagelserna om vilseledande reklam på största allvar”.
Daniel Gustafsson Raba, operativ chef för Foodora Sverige, betonar att budskapet på boxarna är en rekryteringsannons.
”Vi vill påpeka att den aktuella rekryteringsannonsen avser information om villkoren för Foodoras bud, inte personalen på Foodora market”, skriver han.
På boxarna syns också ”ansök nu”, en QR-kod till ansökningssidan och uppgiften om en genomsnittslön på 180 kronor i timmen.
Foodora Market uppger samtidigt att snittlönen för lageranställda är 168 kronor i timmen och att man arbetar på att lösa problemen med trasig AC.
Konsumentverket bekräftar att en anmälan tagits emot, men kommenterar i nuläget inte vidare.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
