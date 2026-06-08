Experten: Norge "självgoda" och halkar efter Sverige på flera fronter

Stockholmsbörsen har tagit över Oslo-börsens position som Nordens finanshuvudstad.

Samtidigt har norska oljefonden nettosålt svenska aktier för över 6 miljarder kronor under våren. Det sker mot bakgrund av ett turbulent första kvartal där fondens värde föll med 1 270 miljarder kronor.

Bilden som tonar fram är en norsk ekonomi under press, trots en oljefond på drygt 20 000 miljarder.

Norge: ”Världens mest självgoda land”

Den norske nationalekonomen Martin Bech Holte menar att problemen är djupare än vad siffrorna visar. I sin bok ”Landet som blev för rikt” argumenterar den tidigare McKinsey-chefen för att oljerikdomen har gjort Norge passivt och dolt strukturella svagheter.

”Norge är världens mest självgoda land”, säger Holte till tidningen Näringslivet.

En av fyra norrmän mellan 18 och 67 år lever på bidrag. Antalet unga förtidspensionärer har fördubblats på tio år. Norrmän arbetar 1 200 timmar per år. I Sverige är siffran 1 350.

Norge betalar 100 procent av lönen vid sjukfrånvaro från dag ett, i upp till ett år. I Sverige gäller en karensdag och sedan 80 procent.