IDNB-chefen slår larm om att Norge ligger tio år efter i riskkapital. Oljefonden har tappat 1 270 miljarder. Nu pekar en norsk toppekonom ut Sveriges 90-talskris som receptet Norge borde ha följt.
Experten: Norge "självgoda" och halkar efter Sverige på flera fronter
Förra veckan varnade DNB-chefen Kjerstin Braathen för att Norges riskkapitalmarknad har hamnat minst tio år efter Sverige. Norska bolag har i snitt bara en femtedel av det egna kapital som svenska motsvarigheter förfogar över.
Stockholmsbörsen har tagit över Oslo-börsens position som Nordens finanshuvudstad.
Samtidigt har norska oljefonden nettosålt svenska aktier för över 6 miljarder kronor under våren. Det sker mot bakgrund av ett turbulent första kvartal där fondens värde föll med 1 270 miljarder kronor.
Bilden som tonar fram är en norsk ekonomi under press, trots en oljefond på drygt 20 000 miljarder.
Norge: ”Världens mest självgoda land”
Den norske nationalekonomen Martin Bech Holte menar att problemen är djupare än vad siffrorna visar. I sin bok ”Landet som blev för rikt” argumenterar den tidigare McKinsey-chefen för att oljerikdomen har gjort Norge passivt och dolt strukturella svagheter.
”Norge är världens mest självgoda land”, säger Holte till tidningen Näringslivet.
En av fyra norrmän mellan 18 och 67 år lever på bidrag. Antalet unga förtidspensionärer har fördubblats på tio år. Norrmän arbetar 1 200 timmar per år. I Sverige är siffran 1 350.
Norge betalar 100 procent av lönen vid sjukfrånvaro från dag ett, i upp till ett år. I Sverige gäller en karensdag och sedan 80 procent.
Tre svenska reformer som Norge saknar
Holte pekar ut Sveriges 90-talskris som en avgörande vändpunkt och lyfter fram tre reformer som Norge borde kopiera:
- Finanspolitiskt ramverk med utgiftstak och skuldankare
- Gynnsam beskattning av löneinkomster
- Ett ekosystem kring innovation och riskkapital
”För Sverige var det avgörande att hamna i en akut kris. Det var det som tvingade fram reformerna”, säger Holte.
Det är den sista punkten som DNB-chefen Braathen bekräftar. Norsk kapital sitter fast i lågriskstrukturer och statskassan medan Sverige har byggt upp en fungerande infrastruktur för tillväxtbolag och riskvilja.
Kapitalflykten har redan börjat
Hälften av Norges 50 rikaste har lämnat landet, de flesta till Schweiz. Efter förmögenhetsskattehöjningen 2022 emigrerade 30 förmögna norrmän.
Sverige upplevde samma sak före 1990. Då försvann 60 procent av kapitalet från de hundra rikaste. Kamprad, Rausing, Erling Persson. Alla gick. Men Sverige vände det.
Holte delar in Norges moderna ekonomi i två faser. Mellan 1991 och 2013 drevs innovation framåt och fastlandsnorge blev rikare än USA per capita. Från 2013 vände det. Oljepengarna dominerade politiken och utgifterna ökade utan att kvaliteten följde med.
Möjligheter finns
Holte ser ändå en väg framåt. Maritim näring, kraftproduktion och AI kan bli nya styrkeområden. Men det kräver reformer av samma kaliber som Sverige genomförde för 30 år sedan.
”Norge kan lära sig av hur Sverige löste 90-talskrisen”, säger Holte. ”Men vi måste vakna.”
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