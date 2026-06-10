Var en vecka från konkurs – nu är bolaget värt 95 miljarder

Slutsatsen han kunde dra var att för mycket träning kan leda till trötthet, vilket kan drabba alla som tränar ofta.

När han förstod det insåg han också att det fanns en marknad för aktiva och hälsomedvetna konsumenter, ”vad som fysiologiskt händer inuti den här personens kropp”, som han säger, skriver CNBC.

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Det här blev startskottet till hans företag, som efter bara ungefär sex år var snubblande nära att gå i konkurs då investerare uttryckte skepsis mot verksamheten.

Han avslöjar att han byggde upp sitt företag med bidrag från familj och vänner i början. Han fick hela 143 avslag från investerare under uppstartsfasen.

Så nära konkurs var bolaget

När läget var som värst var hans bolag bara en vecka från att gå i konkurs.

Det här var 2017 och pengarna sinade, samtidigt som han behövde intäkter för att finansiera sin forskning och utveckling med företaget.

Det hela mynnade ut i en ny affärsidé och med tiden var framgången ett faktum.

”Företaget avslutade 2025 med positivt kassaflöde efter att nya medlemskap fördubblats jämfört med året innan”, konstaterar CNBC med hänvisning till företagets egna räkenskaper.

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”Du måste bygga företaget”

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Will Ahmeds råd till andra entreprenörer är att inte låta sig bli nedslagen och ge upp, även om det brinner runt omkring.

”Lärdomen jag har tagit med mig är att ibland måste man ta ett stort språng … om det är vad din inre röst säger dig är rätt för dig. För mig, åtminstone, skrek den inre rösten som jag hade som 22-åring: ‘Du måste bygga det här företaget.’”

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