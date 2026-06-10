Ibland svänger det snabbt – från kris till succé – och det fick den här 36-åringen uppleva med sitt företag som bara var en vecka från konkurs och nu värderas till långt över 95 miljarder kronor.
Var en vecka från konkurs – nu är bolaget värt 95 miljarder
Företaget, som har sitt säte i Boston, USA, och sysslar med fitness, startade 2012.
Det var med förhållandevis blygsamma pengar som verksamheten drog i gång.
Men i dag kan bolaget stoltsera med fler än 2,7 miljoner kunder/prenumeranter över hela världen genom att modern teknik hjälper till att ta fram en mängd olika biometriska data dygnet runt, däribland sömnkvalitet och hur mänskliga kroppar reagerar på träning och återhämtning.
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Älskar idrott och träning
Det här berättar CNBC och uppger att företaget, Whoop som det heter, nådde en 11-siffrig värdering i mars efter en kapitalanskaffningsrunda från en grupp investerare, bland dessa flera framträdande idrottare.
”Hela mitt liv har jag älskat sport och träning”, säger den 36-årige företagsgrundaren och vd:n Will Ahmed, som själv har varit en högpresterande idrottsman, i artikeln.
Han blev mer vältränad men kände sig ändå slutkörd, minns han. Han ville få svar på varför det var så och började grotta ner sig i en rad forskningsartiklar kring träning, detta i samband med att han studerade statsvetenskap och ekonomi vid Harvard.
Så startade företagsidén
Slutsatsen han kunde dra var att för mycket träning kan leda till trötthet, vilket kan drabba alla som tränar ofta.
När han förstod det insåg han också att det fanns en marknad för aktiva och hälsomedvetna konsumenter, ”vad som fysiologiskt händer inuti den här personens kropp”, som han säger, skriver CNBC.
Det här blev startskottet till hans företag, som efter bara ungefär sex år var snubblande nära att gå i konkurs då investerare uttryckte skepsis mot verksamheten.
Han avslöjar att han byggde upp sitt företag med bidrag från familj och vänner i början. Han fick hela 143 avslag från investerare under uppstartsfasen.
Så nära konkurs var bolaget
När läget var som värst var hans bolag bara en vecka från att gå i konkurs.
Det här var 2017 och pengarna sinade, samtidigt som han behövde intäkter för att finansiera sin forskning och utveckling med företaget.
Det hela mynnade ut i en ny affärsidé och med tiden var framgången ett faktum.
”Företaget avslutade 2025 med positivt kassaflöde efter att nya medlemskap fördubblats jämfört med året innan”, konstaterar CNBC med hänvisning till företagets egna räkenskaper.
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”Du måste bygga företaget”
Will Ahmeds råd till andra entreprenörer är att inte låta sig bli nedslagen och ge upp, även om det brinner runt omkring.
”Lärdomen jag har tagit med mig är att ibland måste man ta ett stort språng … om det är vad din inre röst säger dig är rätt för dig. För mig, åtminstone, skrek den inre rösten som jag hade som 22-åring: ‘Du måste bygga det här företaget.’”
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