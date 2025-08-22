Dagens PS
Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living till nästa nivå

ModPadz kapselhus kombinerar smarta hemfunktioner, energieffektiv design och futuristisk arkitektur, ett Tiny House som tar minimalism till nästa nivå.
ModPadz kapselhus kombinerar smarta hemfunktioner, energieffektiv design och futuristisk arkitektur, ett Tiny House som tar minimalism till nästa nivå. (Foto: Modpadz)
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Tiny living trendar på sociala medier och nu tar trenden klivet ut i rymden. Kapselhusen ser ut som NASA-projekt men går att beställa hem.

Minihus slår igenom på sociala medier. På TikTok och Instagram visas klipp om vardagen på 20 eller 30 kvadratmeter.

Samtidigt dyker nya futuristiska varianter upp som påminner om livet i rymden.

Missa inte: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS

Tiny house för 10 000 dollar

Förra veckan rapporterade Dagens PS om Smile, ett svenskt Tiny House som lockade stort engagemang bland läsarna. Exemplet visar att små ytor kan kännas större med rätt planlösning och design, något som nu också syns i den globala minihustrenden på sociala medier.

Investeringssajten Investopedia rapporterar att Amazons minihus för runt 10 000 dollar blivit viralt.

Storleken varierar men de flesta ligger mellan 20 och 40 kvadratmeter. Ett av de mest populära modellerna har två sovrum, kök och badrum. Priset ligger på cirka 9 300 dollar.

För unga som vill köpa sitt första hem är det här ett sätt att slippa hyran. Men Investopedia pekar på att Amazonhusen knappast stiger i värde och att ytan är så liten att nästan alla möbler och ägodelar måste bort.

Trots sina begränsningar har tiny houses blivit ett fenomen. De ses både som en lösning på bostadsbristen och som ett sätt att leva mer minimalistiskt.

Nya futuristiska kapselhus

Trenden har nu dessutom fått ett lyxigare syskon. Amerikanska företaget ModPadz säljer kapselhus som ser ut som något från en science fiction-film.

Futuristiskt kapselhus med glasväggar och smart belysning, ett Tiny House som kombinerar lyx, minimalism och hållbart boende. (Foto: Modpadz)
Futuristiskt kapselhus med glasväggar och smart belysning, ett Tiny House som kombinerar lyx, minimalism och hållbart boende. (Foto: Modpadz)

Priserna varierar beroende på storlek. Den minsta modellen på 20 fot, cirka 6,1 meter lång, motsvarar runt 27 kvadratmeter och kostar från 74 563 dollar. En mellanstor version på 30 fot, cirka 9,1 meter lång och drygt 33 kvadratmeter, kostar från 80 531 dollar. Den största modellen är 40 fot, cirka 12,2 meter lång och 38 kvadratmeter, med ett startpris på 86 669 dollar.

Planlösning för den lilla kapselhus-varianten med sovrum, vardagsrum och badrum. (Foto: Modpadz)
Planlösning för den lilla kapselhus-varianten med sovrum, vardagsrum och badrum. (Foto: Modpadz)

Husen byggs i fabrik och levereras färdiga. När de anländer placeras de direkt på tomten med hjälp av en kran. Konstruktionen är gjord i galvaniserat stål och aluminium, vilket gör dem brandsäkra och motståndskraftiga mot mögel, vind och vatten.

Tiny living i lyxigt sovrum med panoramafönster och kök med takfönster som släpper in naturligt ljus. (Foto: Modpadz)
Tiny living i lyxigt sovrum med panoramafönster och kök med takfönster som släpper in naturligt ljus. (Foto: Modpadz)

På insidan finns kök, lounge, sovrum med takfönster och badrum med smart toalett. Planlösningen är anpassad för att maximera varje kvadratmeter.

Läs också: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön. Dagens PS

Tiny living i premiumklass

Vardagsrum i kapselhus med stora glaspartier och takfönster som skapar ljusa ytor i det kompakta tiny house-boendet. (Foto: Modpadz)
Vardagsrum i kapselhus med stora glaspartier och takfönster som skapar ljusa ytor i det kompakta tiny house-boendet. (Foto: Modpadz)

Till skillnad från de billiga Amazonhusen är kapselhusen fyllda med teknik. Smarta hemfunktioner gör det möjligt att styra ljus, värme, lås och säkerhetskameror via mobilen. Husen kan utrustas med solenergi, regnvatteninsamling och energieffektiva system som minskar driftskostnaderna.

ModPadz kapselhus kan användas som permanent hem men också som gästhus, fritidshus eller uthyrning på Airbnb. Den som vill växa kan dessutom kombinera flera kapslar till ett större boende.

Tiny house-rörelsen har länge handlat om minimalism och ekonomi. Men ModPadz visar att trenden också rör sig mot premium. Det är tiny living i lyxklass, och en påminnelse om att framtidens boende kanske redan har landat.

Frågan är om fler är redo att byta gästhuset mot en rymdkapsel i trädgården.

Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS

Läs även: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens PS

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

