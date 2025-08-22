Bo som i rymden – kapselhusen tar tiny living till nästa nivå

Minihus slår igenom på sociala medier. På TikTok och Instagram visas klipp om vardagen på 20 eller 30 kvadratmeter.

Samtidigt dyker nya futuristiska varianter upp som påminner om livet i rymden.

Tiny house för 10 000 dollar

Förra veckan rapporterade Dagens PS om Smile, ett svenskt Tiny House som lockade stort engagemang bland läsarna. Exemplet visar att små ytor kan kännas större med rätt planlösning och design, något som nu också syns i den globala minihustrenden på sociala medier.

Investeringssajten Investopedia rapporterar att Amazons minihus för runt 10 000 dollar blivit viralt.

Storleken varierar men de flesta ligger mellan 20 och 40 kvadratmeter. Ett av de mest populära modellerna har två sovrum, kök och badrum. Priset ligger på cirka 9 300 dollar.

För unga som vill köpa sitt första hem är det här ett sätt att slippa hyran. Men Investopedia pekar på att Amazonhusen knappast stiger i värde och att ytan är så liten att nästan alla möbler och ägodelar måste bort.

Trots sina begränsningar har tiny houses blivit ett fenomen. De ses både som en lösning på bostadsbristen och som ett sätt att leva mer minimalistiskt.