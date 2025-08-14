Foodoras anställda: "Vi jobbar i 35 graders hetta"

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Löner och avtal ifrågasätts

Enligt de anställda är lönerna på Foodora Market betydligt lägre än hos konkurrenter med kollektivavtal. De som packar matkassar i lagerbutikerna har en timlön på cirka 123 svenska kronor, medan de med ansvar tjänar runt 150 svenska kronor i timmen.

Detta står i skarp kontrast till de 180 svenska kronor i timmen som Foodora marknadsför som en snittlön.

Företaget hävdar dock att genomsnittslönen för butiksanställda är 168 svenska kronor per timme. Denna avvikelse får kritiker att ifrågasätta Foodoras marknadsföring.

En annan stor kritikpunkt är att de anställda i lagerbutikerna saknar kollektivavtal, trots att Foodora marknadsför sig som ett företag med schyssta villkor och kollektivavtal på sina transportväskor.

Detta avtal gäller endast för matbuden, vilket har lett till anklagelser om vilseledande reklam.

Föreningen Sveriges konsumenter menar att budskapet kan lura konsumenter att tro att Foodora erbjuder schyssta villkor för alla sina anställda, vilket kan leda till att de väljer Foodora med gott samvete.

Kyla är skönt när temperaturen ute stiger. (Foto: Foodora)

Toppchefer lämnar i kritiskt läge

Samma dag som TV4 Nyheternas granskning publicerades meddelade Foodora att två av företagets chefer har valt att sluta. Enligt ett uttalande från en av cheferna är beslutet en ‘ren tillfällighet’ och har inget att göra med granskningen.

Enligt chefen har beslutet att lämna fattats redan under sommaren.

Finansministerns reaktion

Kritiken mot Foodora har även fått politiska konsekvenser.

Finansminister Elisabeth Svantesson har reagerat på granskningen och skrivit på Instagram att ‘ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad’. Hon betonar att villkoren inom gigekonomin länge har diskuterats och att verkligheten ibland inte lever upp till löftena.

Finansminister Elisabeth Svantesson. (Foto: Oscar Olsson/TT)

Finansministern menar att företag inte ska tvingas in i kollektivavtal, men att alla anställda ska kunna förvänta sig schyssta villkor.

Handelsanställdas förbunds ordförande, Linda Palmetzhofer, har också uttalat sig och anser att de uppdagade förhållandena inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. Hon uttrycker en förhoppning om en dialog med Foodora, som i sin tur meddelar att man är öppen för att diskutera kollektivavtal även för butikspersonalen.

