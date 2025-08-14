En ny granskning av Foodora Market har avslöjat allvarliga brister i arbetsmiljön, där anställda vittnar om låga löner, underbemanning och brist på kollektivavtal.
Foodoras anställda: "Vi jobbar i 35 graders hetta"
Samtidigt som uppgifterna framkom meddelade företaget att två chefer lämnar sina tjänster, en händelse som Foodora beskriver som en ren tillfällighet. Den hårda kritiken har nu fått finansministern att reagera.
Sensationella brister avslöjas
En granskning från TV4 Nyheterna har avslöjat omfattande brister i arbetsmiljön hos Foodora Market. Anställda berättar om en vardag präglad av hög stress och ohållbara villkor. Bland de mest uppseendeväckande problemen finns extrem hetta på arbetsplatsen.
I en av butikerna i Stockholm har luftkonditioneringen varit trasig under sommaren, vilket har resulterat i temperaturer på uppemot 35 grader. En anställd beskriver hur man till sist blir ‘helt yr’ av att arbeta i värmen, en temperatur som ligger långt över Arbetsmiljöverkets rekommendationer på 20 till 26 grader.
Flera anställda har påtalat problemen för cheferna, men upplever att deras synpunkter inte har tagits på allvar.
Löner och avtal ifrågasätts
Enligt de anställda är lönerna på Foodora Market betydligt lägre än hos konkurrenter med kollektivavtal. De som packar matkassar i lagerbutikerna har en timlön på cirka 123 svenska kronor, medan de med ansvar tjänar runt 150 svenska kronor i timmen.
Detta står i skarp kontrast till de 180 svenska kronor i timmen som Foodora marknadsför som en snittlön.
Kronofogden larmar: Svenskarnas skulder för hämtmat växer lavinartat
Nu slår Kronofogden larm om en helt ny typ av skulder från privatpersoner som dykt upp hos myndigheten de senaste åren och som växer lavinartat. Det
Företaget hävdar dock att genomsnittslönen för butiksanställda är 168 svenska kronor per timme. Denna avvikelse får kritiker att ifrågasätta Foodoras marknadsföring.
En annan stor kritikpunkt är att de anställda i lagerbutikerna saknar kollektivavtal, trots att Foodora marknadsför sig som ett företag med schyssta villkor och kollektivavtal på sina transportväskor.
Detta avtal gäller endast för matbuden, vilket har lett till anklagelser om vilseledande reklam.
Föreningen Sveriges konsumenter menar att budskapet kan lura konsumenter att tro att Foodora erbjuder schyssta villkor för alla sina anställda, vilket kan leda till att de väljer Foodora med gott samvete.
Toppchefer lämnar i kritiskt läge
Samma dag som TV4 Nyheternas granskning publicerades meddelade Foodora att två av företagets chefer har valt att sluta. Enligt ett uttalande från en av cheferna är beslutet en ‘ren tillfällighet’ och har inget att göra med granskningen.
Enligt chefen har beslutet att lämna fattats redan under sommaren.
Finansministerns reaktion
Kritiken mot Foodora har även fått politiska konsekvenser.
Finansminister Elisabeth Svantesson har reagerat på granskningen och skrivit på Instagram att ‘ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad’. Hon betonar att villkoren inom gigekonomin länge har diskuterats och att verkligheten ibland inte lever upp till löftena.
Finansministern menar att företag inte ska tvingas in i kollektivavtal, men att alla anställda ska kunna förvänta sig schyssta villkor.
Handelsanställdas förbunds ordförande, Linda Palmetzhofer, har också uttalat sig och anser att de uppdagade förhållandena inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. Hon uttrycker en förhoppning om en dialog med Foodora, som i sin tur meddelar att man är öppen för att diskutera kollektivavtal även för butikspersonalen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
Foodoras anställda: "Vi jobbar i 35 graders hetta"
