Fem rutter tillbaka – men inga flyg till Abu Dhabi

Nu visar det sig att inga flygningar med British Airways finns inlagda på denna rutt för nästa år.

Det är oväntat – inte minst eftersom de flesta av British Airways flighter till andra destinationer i regionen endera återupptagits eller är planerade att starta igen de närmaste månaderna.

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Planerade sex flighter i veckan

Där utgör Abu Dhabi nu ett tydligt undantag. Enligt Cirium planerade British Airways att återuppta rutten med sex flygningar i veckan i vardera riktningen.

Redan det var en försening, eftersom det brittiska bolaget dessförinnan räknat med att återuppta flygningarna i slutet av oktober, när viktertidtabellen träder i kraft.

Nu tyder allt på att Abu Dhabi strukits från flygbolagets planer för långdistansflygningar för hela 2027.

British Airways nät i Mellanöstern är redan mycket begränsat. Doha är den enda stad som trafikeras och det totala antalet flygningar till regionen har minskat med 88 procent sedan september förra året.

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