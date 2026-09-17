Nyligen talades det om återupptagna flighter från 2027. Nu kommer andra besked. British Airways börjar inte flyga på Abu Dhabi igen.
Fem rutter tillbaka – men inga flyg till Abu Dhabi
Så sent som förra veckan talade uppgifter från analysföretaget Cirium om att British Airways var på väg tillbaka till Abu Dhabi.
Linjen mellan London Heathrow och Abu Dhabi skulle återupptas från och med januari 2027.
Nu visar det sig att inga flygningar med British Airways finns inlagda på denna rutt för nästa år.
Det är oväntat – inte minst eftersom de flesta av British Airways flighter till andra destinationer i regionen endera återupptagits eller är planerade att starta igen de närmaste månaderna.
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Planerade sex flighter i veckan
Där utgör Abu Dhabi nu ett tydligt undantag. Enligt Cirium planerade British Airways att återuppta rutten med sex flygningar i veckan i vardera riktningen.
Redan det var en försening, eftersom det brittiska bolaget dessförinnan räknat med att återuppta flygningarna i slutet av oktober, när viktertidtabellen träder i kraft.
Nu tyder allt på att Abu Dhabi strukits från flygbolagets planer för långdistansflygningar för hela 2027.
British Airways nät i Mellanöstern är redan mycket begränsat. Doha är den enda stad som trafikeras och det totala antalet flygningar till regionen har minskat med 88 procent sedan september förra året.
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Rutten ligger nere ett år framåt
”På grund av den pågående situationen i Mellanöstern har vi gjort ytterligare ändringar i vårt flygschema för att skapa större tydlighet för våra kunder. Vi följer situationen noggrant och har direktkontakt med berörda kunder för att erbjuda dem olika alternativ”, säger en talesperson för flygbolaget hos Simple Flying.
”Våra flighter till Abu Dhabi planeras återupptas vintersäsongen 2027/2028.”
För närvarande är British Airways enda aktiva rutt i Mellanöstern alltså den mellan London Heathrow och Doha i Qatar.
Det är en daglig linje och i samband med sommartidtabellen i slutet av mars 2027 kommer turtätheten att öka till två flighter per dag.
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Fem rutter som kommer tillbaka
För British Airways del tillkommer de närmaste månaderna fem andra rutter i Mellanöstern.
Först ut blir Tel Aviv med dagliga flighter från slutet av oktober, följt av Dubai och Riyadh i november med samma turtäthet.
De två sistnämnda linjerna utökas till två flighter per dag i slutet av mars, medan trafiken till Tel Aviv står kvar på en daglig tur.
I november startar British Airways dessutom flygningarna mellan London Heathrow och Amman, fyra flighter per vecka.
Slutligen planeras dagliga flighter från London Heathrow till Bahrain och där är det i slutet av mars de återupptas, meddelar British Airways.
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