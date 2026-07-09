Polisen befarar att kriminella nu utnyttjar framväxande datacenter för penningtvätt , bland annat genom hemliga kundlistor.
Polisen: Så kan datacenter användas för penningtvätt
Den norska myndigheten för ekonomisk brottslighet, Økokrim, larmar nu om att kriminella aktörer utnyttjar den växande datacenterbranschen för penningtvätt.
Økokrim-chefen Pål Lønseth pekar på hemliga kundlistor som en riskfaktor, medan branschen själv, enligt formulär 1A, slår ifrån sig och ”kategoriskt avvisar” att penningtvätt skulle vara ett problem i branschen.
”Lätt att dölja penningtvätt”
”Datacenter erbjuder tjänster och varor som är svåra att värdera, de levererar liksom inte ett kilo äpplen. Detta gör det lättare att dölja påslag på värden, vilket kan underlätta penningtvätt genom en legitim företagsstruktur”, konstaterar Pål Lønseth.
För första gången inkluderas nu datacenter i myndighetens årliga riskrapport, ”Nationell riskbedömning: Penningtvätt 2026”, som man nyligen publicerade.
”Datacenter är en nyare bransch med potential för hög risk för penningtvätt”, står det i rapporten.
Pål Lønseth är tydlig med att utländska investeringar i datacenter innebär en risk.
”Datacenter kan generera betydande ekonomisk vinst, vilket gör dem attraktiva för tvätt av stora summor pengar”, skriver Økokrim.
Tvungna att registrera sig
Datacentersektorn är en relativt ny och växande bransch. I vårt grannland Norge har hittills 111 datacenter registrerats hos 59 kommersiella datacenteroperatörer.
Sedan 1 januari i år är datacenter-operatörer i Norge skyldiga att registrera sig.
”Brist på erfarenhet och kunskap hos myndigheterna utgör en betydande sårbarhet”, skriver Økokrim.
Att datacenterbranschen är omogen och saknar väletablerade branschstandarder gör den sårbar för utnyttjande av kriminella aktörer, anser Pål Lønseth, som bland annat ser hemliga kundlistor som en riskfaktor.
”Det är en riskfaktor. Många av dessa datacenter ägs dessutom av utländska kommersiella aktörer. De kan vara registrerade i jurisdiktioner som saknar den transparensnivå vi föredrar”, konstaterar Økokrim-chefen hos E24.
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”Utgör en riskfaktor”
Att bygga ett datacenter kräver stora investeringar och betydande kapital.
”När detta kombineras med att vi inte nödvändigtvis vet vilka de verkliga huvudmännen är eller varifrån medlen kommer, utgör det en riskfaktor”, säger Pål Lønseth.
Reynir Jóhannesson, vd för branschorganisationen Norwegian Data Center Industry, beskriver datacentersektorn som ”kraftigt reglerad” och uppger att processerna är ”transparenta”.
”Vi känner inte till att detta skulle vara ett branschövergripande problem, och vi avvisar bestämt den uppfattningen”, säger han hos E24.
”Myndigheterna har aldrig tagit upp detta som en fråga under våra många möten.”
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Anser myndigheterna ”okunniga”
Reynir Jóhannesson gillar inte beskrivningen av branschens kundlistor som ”hemliga”.
Han menar att det handlar om att datacenter behöver skydd av säkerhetsskäl.
”Det vore rent katastrofalt om information om vilka tjänster som finns var skulle bli offentlig”, säger Jóhannesson.
Økokrims rapport och dess farhågor om datacenter, ger han inte mycket för.
”Det är tydligt att vi som branschorganisation behöver föra en dialog med Økokrim och hjälpa dem att förstå vår sektor, eftersom deras rapport visar på bristande kunskap”, är Jóhannessons kommentar.
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