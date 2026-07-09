Polisen: Så kan datacenter användas för penningtvätt

Tvungna att registrera sig

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Datacentersektorn är en relativt ny och växande bransch. I vårt grannland Norge har hittills 111 datacenter registrerats hos 59 kommersiella datacenteroperatörer.

Sedan 1 januari i år är datacenter-operatörer i Norge skyldiga att registrera sig.

”Brist på erfarenhet och kunskap hos myndigheterna utgör en betydande sårbarhet”, skriver Økokrim.

Att datacenterbranschen är omogen och saknar väletablerade branschstandarder gör den sårbar för utnyttjande av kriminella aktörer, anser Pål Lønseth, som bland annat ser hemliga kundlistor som en riskfaktor.

”Det är en riskfaktor. Många av dessa datacenter ägs dessutom av utländska kommersiella aktörer. De kan vara registrerade i jurisdiktioner som saknar den transparensnivå vi föredrar”, konstaterar Økokrim-chefen hos E24.

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”Utgör en riskfaktor”

Att bygga ett datacenter kräver stora investeringar och betydande kapital.

”När detta kombineras med att vi inte nödvändigtvis vet vilka de verkliga huvudmännen är eller varifrån medlen kommer, utgör det en riskfaktor”, säger Pål Lønseth.

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Reynir Jóhannesson, vd för branschorganisationen Norwegian Data Center Industry, beskriver datacentersektorn som ”kraftigt reglerad” och uppger att processerna är ”transparenta”.

”Vi känner inte till att detta skulle vara ett branschövergripande problem, och vi avvisar bestämt den uppfattningen”, säger han hos E24.

”Myndigheterna har aldrig tagit upp detta som en fråga under våra många möten.”

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Norska Økokrims chef Pål Lønseth ser stora risker i hur datacenter kan användas för penningtvätt, bland annat via hemliga kundlistor. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB-TT)

Anser myndigheterna ”okunniga”

Reynir Jóhannesson gillar inte beskrivningen av branschens kundlistor som ”hemliga”.

Han menar att det handlar om att datacenter behöver skydd av säkerhetsskäl.

”Det vore rent katastrofalt om information om vilka tjänster som finns var skulle bli offentlig”, säger Jóhannesson.

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Økokrims rapport och dess farhågor om datacenter, ger han inte mycket för.

”Det är tydligt att vi som branschorganisation behöver föra en dialog med Økokrim och hjälpa dem att förstå vår sektor, eftersom deras rapport visar på bristande kunskap”, är Jóhannessons kommentar.

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