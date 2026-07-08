Samsung planerar ett flytande datacenter och siktar på att det ska vara verklighet senast 2028. Nystartade Panthalassa har samma idé.
Samsungs lösning: Datacenter i havet
Du har vant dig att spara i molnet. Då kan du väl vänja dig vid att spara i havet.
Det hoppas i vart fall Samsung som planerar ett flytande datacenter för lansering senast 2028.
Tanken är att slippa lokala protester, samtidigt som man kommer undan brist på mark och krångliga tillståndsprocesser – men det finns utmaningar kvar att lösa.
AI: Lika mycket el som Frankrike och mer vatten än Afrika. Dagens PS
Slipper granskning och tillstånd
Eftersom etablerandet av datacenter granskas allt hårda när det gäller den enorma förbrukning av vatten och energi de kräver, måste leverantörer av molntjänster tänka mer innovativt.
Det behövs även med tanke på att etableringarna allt oftare möter ett växande lokalt motstånd världen över.
Samsungs innovativa lösning är ett flytande datacenter. Dotterbolaget Samsung Heavy Industries planerar flytande datacenter i drift redan andra kvartalet 2028, skriver Tech Radar.
Tanken är att man, genom att placera datorkapaciteten på vattnet, ska komma undan problem kring markbrist och samtidigt minska kylbehovet tack vare en stabilare, lägre omgivningstemperatur.
Skapar specialbyggd pråm
Det fartyget planerar är att utveckla en specialbyggd pråm som ska rymma servrar, elinfrastruktur och kraftutrustning.
Initialt ska de första anläggningarna drivas av landström och anslutas till befintliga elnät, men dra nytta av vattnets kylande egenskaper.
Samsung hävdar att flytande anläggningar kan levereras snabbare än den tid det tar att skapa traditionella landbaserade anläggningar.
Orsaken är att man slipper tillståndsprocesser samt kan dra nytta av tillverkningsmetoder och processer från varvsindustrin.
Ny global rapport: Här är Sverige världsetta. Dagens PS
Listan – problemen som är kvar att lösa
Det finns samtidigt problem kvar att lösa, enligt Samsung. På den listan står risk för vatteninträngning, hög luftfuktighet, saltvattnets egenskaper och stabilitet vid tidvatten och strömmar.
”Flytande datacenter utgör en betydande ny möjlighet för varvs- och offshoreindustrin”, konstaterar ändå Sung-an Choi, vd för Samsung Heavy Industries.
Samsung är inte den första teknikjätten som lyfter fram potentialen hos flytande datacenter, inte minst i takt med att energibehovet ökar till följd av AI-utvecklingen. Nystartade Panthalassa, med riskkapitalisten Peter Thiel i kulisserna, utvecklar flytande datacenter som drivs av vågenergi och använder kylsystem baserade på havsvatten.