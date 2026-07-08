Samsungs lösning: Datacenter i havet

Tanken är att slippa lokala protester, samtidigt som man kommer undan brist på mark och krångliga tillståndsprocesser – men det finns utmaningar kvar att lösa.

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Slipper granskning och tillstånd

Eftersom etablerandet av datacenter granskas allt hårda när det gäller den enorma förbrukning av vatten och energi de kräver, måste leverantörer av molntjänster tänka mer innovativt.

Det behövs även med tanke på att etableringarna allt oftare möter ett växande lokalt motstånd världen över.

Samsungs innovativa lösning är ett flytande datacenter. Dotterbolaget Samsung Heavy Industries planerar flytande datacenter i drift redan andra kvartalet 2028, skriver Tech Radar.

Tanken är att man, genom att placera datorkapaciteten på vattnet, ska komma undan problem kring markbrist och samtidigt minska kylbehovet tack vare en stabilare, lägre omgivningstemperatur.

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