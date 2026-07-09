Det började med ett krav på mer kontorstid. Nu har missnöjet på Airbus vuxit till en öppen konflikt om löner, villkor och förtroendet för ledningen.
Flygjättens nya krav blev droppen – anställda gör revolt
Vid Airbus stora anläggning i Getafe utanför Madrid har trafiken stått trög på morgnarna. Utanför grindarna samlas anställda i protest och varje dag hålls öppna möten där personalen röstar om strejken ska fortsätta.
Det som först såg ut som en protest mot minskat distansarbete har nu blivit något betydligt större.
Läs även: Resebolag avvecklas efter 28 år – alla resor inställda. Dagens PS
Fyra dagar på kontoret
Under den senaste tiden har flera stora företag beslutat att kalla tillbaka sina anställda till kontoret på heltid.
Och Airbus vill inte vara sämre. Från september ska personalen vara på plats på kontoret fyra dagar i veckan, meddelade bolagets vd Guillaume Faury i juni.
Då valde anställda att gå ut i strejk. Men konflikten handlar inte bara om en extra dag på kontoret, menar man. Kontorskravet blev snarare ”droppen som fick bägaren att rinna över”, säger en av de anställda till den spanska dagstidningen El Confidencial.
Lönebråk och sämre villkor
Bakom protesterna finns ett missnöje som byggts upp under längre tid. Exempelvis har många anställda aldrig accepterat kollektivavtalet från 2024, som de menar blev början på en period med försämrade villkor.
En av de stora stridsfrågorna är lönerna. De höjningar som avtalades för 2024 och 2025 ska enligt anställda ha legat under inflationen.
Till det kommer flera andra frågor som väckt irritation: ändrade regler kring vissa sjukersättningar, försämringar kopplade till femårstillägg, slopade studiestöd för anställdas barn, längre tid med ingångslön för nyanställda och indragen gratis matsal för delar av verkstadspersonalen.
Missa inte: Här saknas personal – tjäna upp till 85 000 kronor i månaden. Dagens PS
Sprider sig till fler fabriker
Konflikten gäller framför allt Getafe, Airbus största industriella center i Spanien, där omkring 9 000 personer arbetar. Men protesterna börjar nu sprida sig. I Sevilla har möten kallats för att diskutera om även de anställda där ska ansluta sig.
Samtidigt kommer protesterna i ett läge där Airbus går starkt. Bolaget avslutade 2025 med en global orderbok på nära 629 miljarder euro.
Den kontrasten eldar på missnöjet. När bolaget har fullt upp i fabrikerna och stora framtida intäkter på väg in, har de anställda svårt att acceptera att löneförhandlingarna står stilla och att flera förmåner samtidigt har dragits in.
Läs även: Så tog Ryssland in en Airbus trots sanktionerna. Realtid