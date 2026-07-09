Flygjättens nya krav blev droppen – anställda gör revolt

Det som först såg ut som en protest mot minskat distansarbete har nu blivit något betydligt större.

Läs även: Resebolag avvecklas efter 28 år – alla resor inställda. Dagens PS

Fyra dagar på kontoret

Under den senaste tiden har flera stora företag beslutat att kalla tillbaka sina anställda till kontoret på heltid.

Och Airbus vill inte vara sämre. Från september ska personalen vara på plats på kontoret fyra dagar i veckan, meddelade bolagets vd Guillaume Faury i juni.

Då valde anställda att gå ut i strejk. Men konflikten handlar inte bara om en extra dag på kontoret, menar man. Kontorskravet blev snarare ”droppen som fick bägaren att rinna över”, säger en av de anställda till den spanska dagstidningen El Confidencial.