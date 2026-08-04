Palantir lyfter 27 procent på börsen efter en succérapport. Vd Alex Karp beskriver utvecklingen som ”utomjordisk”.
Palantir: "Inget bolag har vuxit ens hälften så snabbt"
Mjukvaru-, data- och AI-bolaget Palantir ökade omsättningen med 93 procent till 1,94 miljarder dollar under det andra kvartalet, medan intäkterna från den kommersiella verksamheten steg med hela 149 procent.
Bolaget stiger 27 procent på tisdagen, vid 16.45 svensk tid.
Vd: ”Glöm konsensus”
Vd Alex Karp beskriver kvartalet som ”otherworldly”, eller ”utomjordisk”.
”Glöm konsensus. Såvitt jag vet har inget bolag i vår storlek vuxit ens hälften så snabbt”, säger han till CNBC.
Enligt Karp drivs utvecklingen av en snabbt växande efterfrågan på så kallad AI-suveränitet. Företag och myndigheter vill kunna använda artificiell intelligens utan att lämna ifrån sig känsliga data till de stora AI-utvecklarna, som OpenAI, Google, Anthropic eller Meta.
Citi: Styrkebesked
I sitt brev till aktieägarna skriver Karp att ”revolutionen för oberoende och AI-suveränitet nu är i full gång”. Han menar att allt fler organisationer vill undvika att bli beroende av de stora språkmodellsbolagen och i stället behålla kontrollen över sin egen information.
”Våra kunder har vägrat att bli vasallstater åt språkmodellslaboratorierna”, skriver han i brevet till aktieägarna.
Investmentbanken Citi ser rapporten som ett styrkebesked.
”Resultatet försvagar ytterligare björnarnas argument om ökad AI-konkurrens”, skriver banken i en analys och pekar på att Palantir gynnas av företagens krav på integritet och kontroll över sin data.
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