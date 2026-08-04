Palantir: "Inget bolag har vuxit ens hälften så snabbt"

Citi: Styrkebesked

I sitt brev till aktieägarna skriver Karp att ”revolutionen för oberoende och AI-suveränitet nu är i full gång”. Han menar att allt fler organisationer vill undvika att bli beroende av de stora språkmodellsbolagen och i stället behålla kontrollen över sin egen information.

”Våra kunder har vägrat att bli vasallstater åt språkmodellslaboratorierna”, skriver han i brevet till aktieägarna.

Investmentbanken Citi ser rapporten som ett styrkebesked.

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”Resultatet försvagar ytterligare björnarnas argument om ökad AI-konkurrens”, skriver banken i en analys och pekar på att Palantir gynnas av företagens krav på integritet och kontroll över sin data.

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