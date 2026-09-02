Sparkad försvarsministern startar bolag – backas av Palantirs vd

Palantirs vd investerar privat

Fedorov och Karp träffades på Palantirs kontor i Washington den 31 augusti 2026. Karp säger att de hade arbetat tillsammans i ett halvt decennium och tror att det nya bolaget kan föra ukrainsk krigserfarenhet vidare som produkt till allierade länder.

Det handlar alltså om två personer med direkt insyn i branschen. Karp investerar privat, det vill säga, det är inte Palantir som köper in sig som ägare i det ännu inte namngivna bolaget.

Hur omfattande Karps engagemang blir har inte redovisats. Parallellt söker Fedorov amerikanskt kapital till en separat försvarsteknikfond, enligt en FT-intervju den 30 augusti.

Pengarna finns, men inte i Europa

Försvarsteknikbolag tog in 12,3 miljarder dollar, cirka 118,2 miljarder kronor, i riskkapital fram till juni i år. Det är mer än under hela år 2025. Av dem gick 11,4 miljarder, eller cirka 109,5 miljarder kronor, till amerikanska bolag, medan europeiska reste omkring 460 miljoner, enligt Realtid.

ANNONS

Palantir ökade samtidigt omsättningen med 93 procent till 1,94 miljarder dollar, motsvarande 18,6 miljarder kronor, i andra kvartalet.

PS analys

Här prissätts en meritförteckning hos de tidigt inblandade, och inte en produkt i sig då den ännu inte ens är helt definierad. Bolaget saknar namn, teknik och offentlig affärsplan, men har ändå fått en ankarinvesterare.

Att investeraren dessutom är amerikansk är den stora nyheten med tanke på att europeiskt kapital inte förmår finansiera den kompetens som byggts på den europeiska kontinenten, och då flyttar erfarenheten dit pengarna finns.

Detta syns i flera branscher, från datorspel till health tech, och är inte på något sätt unikt för defence tech.

För Palantiraktien ändras ingenting i balansräkningen, men om vd:n bygger ett eget innehav i ett bolag som kan bli både kund och konkurrent är det något styrelsen bör hantera i förväg.

Läs även: Fregattaffären klar: Så mycket svenskt ska in i skroven

Läs även: Ukraina avslöjar 70 företag och chefer bakom rysk missilproduktion