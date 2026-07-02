Skog till salu: Stora skillnader på priset i olika delar av Sverige

Återhämtning från bottenår

Utvecklingen kommer efter flera år av stigande priser. Enligt statistik från Ludvig & Cos statistik steg priset på skogsmark med i genomsnitt 7,1 procent i hela Sverige under 2025, en uppgång som beskrevs som en stark återhämtning efter bottenåret 2024.

Redan under första halvåret 2026 syns alltså ett tydligt trendbrott mot den utvecklingen i två av landets tre regioner.

Vem köper skog?

Marknaden är också mer avvaktande än tidigare. Försäljningstiderna har förlängts, och antalet transaktioner under första halvåret bedöms ligga omkring 30 procent under genomsnittet för 2020-talet.

ANNONS

Det slår särskilt mot försäljningar där grannfastighetsägare saknar intresse av att köpa mer mark. Traditionellt har det varit en av de vanligaste affärstyperna.

Samtidigt kan det öppna köplägen för nya aktörer som vill in på marknaden.

Vikande timmerpriser

Priserna på timmer, som förstår är en viktig drivkraft bakom skogsmarkens värde, har också sjunkit. Även om nivåerna historiskt sett fortfarande är höga började den här trenden i alla fall för massaved redan förra året.

Skogsstyrelsens statistik visar att avräkningspriserna för avverkningsuppdrag minskade med 4 procent för tallsågtimmer och 6 procent för gransågtimmer under första kvartalet 2026, medan massaved föll 8 procent jämfört med föregående kvartal.

EU:s skogspolitik oroar

Utöver virkesprisernas rörelser oroas skogsägare av EU:s skogspolitik och det geopolitiska läget, enligt branschbedömningar. Särskilt unionens politik är något som länge bekymrat svenska skogsägare, som vi tidigare har skrivit om.

Prognosen från Ludvig & Co när det gäller skogsfastighetspriser under andra halvåret 2026 är att de i stort kommer att ligga kvar på dagens nivåer.

Och det betyder att de stora regionala skillnaderna kan bestå. En möjlighet för den som vill dra nytta av en marknad i väntans tider.

ANNONS