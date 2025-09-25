Från småstad till storstad syns arbetet för ett starkare företagsklimat i hela landet. Årets ranking avslöjar vilka kommuner som lyckas bäst.
Nya listan: Så bra är företagsklimatet i din kommun
Vilken svensk kommun har bäst företagsklimat?
Årets mätning lyfter fram tre kandidater och en håller fast vid förstaplatsen för femte året i rad.
Missa inte: Betalar hyra varje månad – men har varit försvunnen i 9 år. Dagens PS
Långsiktigt arbete ger resultat
Rankingen görs varje år av Svenskt Näringsliv och bygger på enkätsvar från företagare samt statistik från SCB. På tredje plats hamnar Höganäs, som belönas för ett målmedvetet arbete under många år. Kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) beskriver att insatsen aldrig får stanna av.
“Det är ett gediget arbete som vi hållit på med i många år. När vi började stiga på rankingen så har vi inte släppt arbetet utan fortsatt jobba lika hårt. Du får aldrig lägga dig till ro och tänka ”nu är vi nummer åtta i Sverige så nu kan vi släppa det här”, för då är du snart på plats åttio i stället”, säger han.
Han betonar att hela kommunen är delaktig i företagsklimatet.
“Alla i kommunen är viktiga för att skapa ett bra företagsklimat”, säger Schölander.
Kultur och service i fokus
På andra plats återfinns Danderyd, som nu tangerar sin bästa placering hittills. Kommunen får toppbetyg i service och bemötande, något som enligt kommunstyrelsens ordförande Johanna Hornberger (M) är resultatet av ett systematiskt arbete.
“Det handlar om att alla förvaltningar ska ha näringslivsfrågorna i sina verksamhetsplaner, och ha ett system för hur man bemöter och har en dialog med företag så att inget faller mellan stolarna”, säger hon.
Hornberger framhåller att kulturen är avgörande.
“Näringslivsfrågorna är ingen särfråga utan det ligger i kulturen att vilja förbättra servicen och bemötandet gentemot företagen. Jag behöver inte påminna om det utan det sitter i väggarna”, säger hon.
Samarbete med näringslivet
För femte året i rad är det Vårgårda som toppar Svenskt Näringslivs ranking. Framgången bygger på ett nära samarbete med näringslivshubben Center of Innovation.
“Ett bra företagsklimat är en färskvara. En stor del av vår grund är att företagarna pratar ihop sig om vad de vill förbättra i kommunen, vilket gör att vi har en bra partner i kommunen att samarbeta med”, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C) till TN.
En viktig nyckel är arbetet med bygglov, där dialog ersätter byråkrati.
“Vi ägnar inte tid åt att skicka brev att din ansökan är mottagen. Det är ett helt meningslöst brev att få. Vi försöker i stället ha ett resonemang, vilket kräver tid och kraft. Men i längden så får vi en väldigt bra relation med de företag som finns på plats”, säger Hilmersson.
Läs också: Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen. Dagens PS
Hela rankingen – Sveriges 290 kommuner 2025
- Vårgårda
- Danderyd
- Höganäs
- Burlöv
- Staffanstorp
- Täby
- Götene
- Falkenberg
- Trosa
- Härryda
- Landskrona
- Markaryd
- Solna
- Vellinge
- Oxelösund
- Ängelholm
- Svedala
- Töreboda
- Ödeshög
- Grums
- Vara
- Vaggeryd
- Nacka
- Munkfors
- Kungsör
- Tranås
- Timrå
- Lidingö
- Mölndal
- Herrljunga
- Vansbro
- Strängnäs
- Säffle
- Österåker
- Älvsbyn
- Sollentuna
- Ydre
- Hallstahammar
- Katrineholm
- Mariestad
- Surahammar
- Karlsborg
- Partille
- Habo
- Dals-Ed
- Värnamo
- Lycksele
- Alvesta
- Trollhättan
- Vallentuna
- Orsa
- Vadstena
- Båstad
- Tomelilla
- Smedjebacken
- Östra Göinge
- Hjo
- Mullsjö
- Karlskoga
- Upplands Väsby
- Kil
- Boden
- Upplands-Bro
- Ale
- Bengtsfors
- Torsby
- Lomma
- Sunne
- Kävlinge
- Grästorp
- Malung-Sälen
- Rättvik
- Hylte
- Öckerö
- Åstorp
- Gullspång
- Essunga
- Klippan
- Borgholm
- Knivsta
- Mellerud
- Kungsbacka
- Stenungsund
- Tranemo
- Skurup
- Årjäng
- Falköping
- Sigtuna
- Arvidsjaur
- Ljungby
- Hagfors
- Storfors
- Aneby
- Sundbyberg
- Perstorp
- Lerum
- Haninge
- Mönsterås
- Vännäs
- Vingåker
- Sollefteå
- Leksand
- Vetlanda
- Varberg
- Arboga
- Nykvarn
- Örkelljunga
- Norsjö
- Nordmaling
- Mark
- Ludvika
- Lund
- Höör
- Laholm
- Sävsjö
- Tidaholm
- Ovanåker
- Eksjö
- Ljusnarsberg
- Eda
- Skara
- Kumla
- Tyresö
- Åtvidaberg
- Vindeln
- Sorsele
- Jönköping
- Tibro
- Helsingborg
- Västervik
- Bjurholm
- Norrtälje
- Kalmar
- Berg
- Skövde
- Karlstad
- Ljusdal
- Sandviken
- Mjölby
- Linköping
- Forshaga
- Gnosjö
- Bollebygd
- Salem
- Bjuv
- Malå
- Håbo
- Torsås
- Heby
- Värmdö
- Stockholm
- Eskilstuna
- Nässjö
- Ockelbo
- Borås
- Huddinge
- Askersund
- Arjeplog
- Järfälla
- Filipstad
- Överkalix
- Vänersborg
- Växjö
- Kinda
- Vaxholm
- Östersund
- Gnesta
- Svenljunga
- Uppvidinge
- Eslöv
- Trelleborg
- Nordanstig
- Kristinehamn
- Svalöv
- Hultsfred
- Åmål
- Umeå
- Enköping
- Vimmerby
- Hofors
- Mörbylånga
- Nyköping
- Mora
- Sjöbo
- Nora
- Munkedal
- Tanum
- Älvkarleby
- Ulricehamn
- Ekerö
- Karlskrona
- Övertorneå
- Malmö
- Hörby
- Kungälv
- Vilhelmina
- Lidköping
- Boxholm
- Storuman
- Göteborg
- Lilla Edet
- Tjörn
- Halmstad
- Tierp
- Säter
- Hammarö
- Avesta
- Gislaved
- Västerås
- Nybro
- Örebro
- Sölvesborg
- Bollnäs
- Hudiksvall
- Alingsås
- Söderhamn
- Hässleholm
- Botkyrka
- Gagnef
- Olofström
- Hedemora
- Härjedalen
- Örnsköldsvik
- Falun
- Älvdalen
- Ånge
- Uddevalla
- Krokom
- Strömstad
- Ronneby
- Robertsfors
- Lessebo
- Åsele
- Ragunda
- Borlänge
- Tingsryd
- Haparanda
- Sundsvall
- Karlshamn
- Ystad
- Skellefteå
- Åre
- Bromölla
- Södertälje
- Hallsberg
- Nynäshamn
- Kramfors
- Lekeberg
- Färgelanda
- Sala
- Orust
- Kristianstad
- Arvika
- Flen
- Söderköping
- Fagersta
- Bräcke
- Oskarshamn
- Gotland
- Finspång
- Uppsala
- Högsby
- Norrköping
- Valdemarsvik
- Motala
- Älmhult
- Simrishamn
- Jokkmokk
- Östhammar
- Osby
- Laxå
- Strömsund
- Köping
- Skinnskatteberg
- Piteå
- Dorotea
- Gällivare
- Luleå
- Kiruna
- Emmaboda
- Sotenäs
- Gävle
- Härnösand
- Lysekil
- Norberg
- Hällefors
- Pajala
- Lindesberg
- Kalix
- Degerfors
Läs även: EU fruktar Trumps vändning – “början på skuldspelet”. Dagens PS
Läs även: Den nya skatten kallas “kommunistskatt”. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
