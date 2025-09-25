Nya listan: Så bra är företagsklimatet i din kommun

Vilken svensk kommun har bäst företagsklimat?

Årets mätning lyfter fram tre kandidater och en håller fast vid förstaplatsen för femte året i rad.

ANNONS

Långsiktigt arbete ger resultat

Rankingen görs varje år av Svenskt Näringsliv och bygger på enkätsvar från företagare samt statistik från SCB. På tredje plats hamnar Höganäs, som belönas för ett målmedvetet arbete under många år. Kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) beskriver att insatsen aldrig får stanna av.

“Det är ett gediget arbete som vi hållit på med i många år. När vi började stiga på rankingen så har vi inte släppt arbetet utan fortsatt jobba lika hårt. Du får aldrig lägga dig till ro och tänka ”nu är vi nummer åtta i Sverige så nu kan vi släppa det här”, för då är du snart på plats åttio i stället”, säger han.

Han betonar att hela kommunen är delaktig i företagsklimatet.

“Alla i kommunen är viktiga för att skapa ett bra företagsklimat”, säger Schölander.