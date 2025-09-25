Dagens PS
Nya listan: Så bra är företagsklimatet i din kommun

På plats 215 hamnar Alingsås i årets ranking av landets 290 kommuner.
På plats 215 hamnar Alingsås i årets ranking av landets 290 kommuner.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Från småstad till storstad syns arbetet för ett starkare företagsklimat i hela landet. Årets ranking avslöjar vilka kommuner som lyckas bäst.

Vilken svensk kommun har bäst företagsklimat?

Årets mätning lyfter fram tre kandidater och en håller fast vid förstaplatsen för femte året i rad.

Långsiktigt arbete ger resultat

Rankingen görs varje år av Svenskt Näringsliv och bygger på enkätsvar från företagare samt statistik från SCB. På tredje plats hamnar Höganäs, som belönas för ett målmedvetet arbete under många år. Kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M) beskriver att insatsen aldrig får stanna av.

“Det är ett gediget arbete som vi hållit på med i många år. När vi började stiga på rankingen så har vi inte släppt arbetet utan fortsatt jobba lika hårt. Du får aldrig lägga dig till ro och tänka ”nu är vi nummer åtta i Sverige så nu kan vi släppa det här”, för då är du snart på plats åttio i stället”, säger han.

Han betonar att hela kommunen är delaktig i företagsklimatet.

“Alla i kommunen är viktiga för att skapa ett bra företagsklimat”, säger Schölander.

Kultur och service i fokus

På andra plats återfinns Danderyd, som nu tangerar sin bästa placering hittills. Kommunen får toppbetyg i service och bemötande, något som enligt kommunstyrelsens ordförande Johanna Hornberger (M) är resultatet av ett systematiskt arbete.

“Det handlar om att alla förvaltningar ska ha näringslivsfrågorna i sina verksamhetsplaner, och ha ett system för hur man bemöter och har en dialog med företag så att inget faller mellan stolarna”, säger hon.

Hornberger framhåller att kulturen är avgörande.

“Näringslivsfrågorna är ingen särfråga utan det ligger i kulturen att vilja förbättra servicen och bemötandet gentemot företagen. Jag behöver inte påminna om det utan det sitter i väggarna”, säger hon.

Samarbete med näringslivet

"I längden så får vi en väldigt bra relation med de företag som finns på plats", säger Bengt Hilmersson. (Bild: Emilia Dalén/Vårgårda Kommun )
“I längden så får vi en väldigt bra relation med de företag som finns på plats”, säger Bengt Hilmersson. (Bild: Emilia Dalén/Vårgårda Kommun )

För femte året i rad är det Vårgårda som toppar Svenskt Näringslivs ranking. Framgången bygger på ett nära samarbete med näringslivshubben Center of Innovation.

“Ett bra företagsklimat är en färskvara. En stor del av vår grund är att företagarna pratar ihop sig om vad de vill förbättra i kommunen, vilket gör att vi har en bra partner i kommunen att samarbeta med”, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C) till TN.

En viktig nyckel är arbetet med bygglov, där dialog ersätter byråkrati.

“Vi ägnar inte tid åt att skicka brev att din ansökan är mottagen. Det är ett helt meningslöst brev att få. Vi försöker i stället ha ett resonemang, vilket kräver tid och kraft. Men i längden så får vi en väldigt bra relation med de företag som finns på plats”, säger Hilmersson.

Hela rankingen – Sveriges 290 kommuner 2025

  1. Vårgårda
  2. Danderyd
  3. Höganäs
  4. Burlöv
  5. Staffanstorp
  6. Täby
  7. Götene
  8. Falkenberg
  9. Trosa
  10. Härryda
  11. Landskrona
  12. Markaryd
  13. Solna
  14. Vellinge
  15. Oxelösund
  16. Ängelholm
  17. Svedala
  18. Töreboda
  19. Ödeshög
  20. Grums
  21. Vara
  22. Vaggeryd
  23. Nacka
  24. Munkfors
  25. Kungsör
  26. Tranås
  27. Timrå
  28. Lidingö
  29. Mölndal
  30. Herrljunga
  31. Vansbro
  32. Strängnäs
  33. Säffle
  34. Österåker
  35. Älvsbyn
  36. Sollentuna
  37. Ydre
  38. Hallstahammar
  39. Katrineholm
  40. Mariestad
  41. Surahammar
  42. Karlsborg
  43. Partille
  44. Habo
  45. Dals-Ed
  46. Värnamo
  47. Lycksele
  48. Alvesta
  49. Trollhättan
  50. Vallentuna
  51. Orsa
  52. Vadstena
  53. Båstad
  54. Tomelilla
  55. Smedjebacken
  56. Östra Göinge
  57. Hjo
  58. Mullsjö
  59. Karlskoga
  60. Upplands Väsby
  61. Kil
  62. Boden
  63. Upplands-Bro
  64. Ale
  65. Bengtsfors
  66. Torsby
  67. Lomma
  68. Sunne
  69. Kävlinge
  70. Grästorp
  71. Malung-Sälen
  72. Rättvik
  73. Hylte
  74. Öckerö
  75. Åstorp
  76. Gullspång
  77. Essunga
  78. Klippan
  79. Borgholm
  80. Knivsta
  81. Mellerud
  82. Kungsbacka
  83. Stenungsund
  84. Tranemo
  85. Skurup
  86. Årjäng
  87. Falköping
  88. Sigtuna
  89. Arvidsjaur
  90. Ljungby
  91. Hagfors
  92. Storfors
  93. Aneby
  94. Sundbyberg
  95. Perstorp
  96. Lerum
  97. Haninge
  98. Mönsterås
  99. Vännäs
  100. Vingåker
  101. Sollefteå
  102. Leksand
  103. Vetlanda
  104. Varberg
  105. Arboga
  106. Nykvarn
  107. Örkelljunga
  108. Norsjö
  109. Nordmaling
  110. Mark
  111. Ludvika
  112. Lund
  113. Höör
  114. Laholm
  115. Sävsjö
  116. Tidaholm
  117. Ovanåker
  118. Eksjö
  119. Ljusnarsberg
  120. Eda
  121. Skara
  122. Kumla
  123. Tyresö
  124. Åtvidaberg
  125. Vindeln
  126. Sorsele
  127. Jönköping
  128. Tibro
  129. Helsingborg
  130. Västervik
  131. Bjurholm
  132. Norrtälje
  133. Kalmar
  134. Berg
  135. Skövde
  136. Karlstad
  137. Ljusdal
  138. Sandviken
  139. Mjölby
  140. Linköping
  141. Forshaga
  142. Gnosjö
  143. Bollebygd
  144. Salem
  145. Bjuv
  146. Malå
  147. Håbo
  148. Torsås
  149. Heby
  150. Värmdö
  151. Stockholm
  152. Eskilstuna
  153. Nässjö
  154. Ockelbo
  155. Borås
  156. Huddinge
  157. Askersund
  158. Arjeplog
  159. Järfälla
  160. Filipstad
  161. Överkalix
  162. Vänersborg
  163. Växjö
  164. Kinda
  165. Vaxholm
  166. Östersund
  167. Gnesta
  168. Svenljunga
  169. Uppvidinge
  170. Eslöv
  171. Trelleborg
  172. Nordanstig
  173. Kristinehamn
  174. Svalöv
  175. Hultsfred
  176. Åmål
  177. Umeå
  178. Enköping
  179. Vimmerby
  180. Hofors
  181. Mörbylånga
  182. Nyköping
  183. Mora
  184. Sjöbo
  185. Nora
  186. Munkedal
  187. Tanum
  188. Älvkarleby
  189. Ulricehamn
  190. Ekerö
  191. Karlskrona
  192. Övertorneå
  193. Malmö
  194. Hörby
  195. Kungälv
  196. Vilhelmina
  197. Lidköping
  198. Boxholm
  199. Storuman
  200. Göteborg
  201. Lilla Edet
  202. Tjörn
  203. Halmstad
  204. Tierp
  205. Säter
  206. Hammarö
  207. Avesta
  208. Gislaved
  209. Västerås
  210. Nybro
  211. Örebro
  212. Sölvesborg
  213. Bollnäs
  214. Hudiksvall
  215. Alingsås
  216. Söderhamn
  217. Hässleholm
  218. Botkyrka
  219. Gagnef
  220. Olofström
  221. Hedemora
  222. Härjedalen
  223. Örnsköldsvik
  224. Falun
  225. Älvdalen
  226. Ånge
  227. Uddevalla
  228. Krokom
  229. Strömstad
  230. Ronneby
  231. Robertsfors
  232. Lessebo
  233. Åsele
  234. Ragunda
  235. Borlänge
  236. Tingsryd
  237. Haparanda
  238. Sundsvall
  239. Karlshamn
  240. Ystad
  241. Skellefteå
  242. Åre
  243. Bromölla
  244. Södertälje
  245. Hallsberg
  246. Nynäshamn
  247. Kramfors
  248. Lekeberg
  249. Färgelanda
  250. Sala
  251. Orust
  252. Kristianstad
  253. Arvika
  254. Flen
  255. Söderköping
  256. Fagersta
  257. Bräcke
  258. Oskarshamn
  259. Gotland
  260. Finspång
  261. Uppsala
  262. Högsby
  263. Norrköping
  264. Valdemarsvik
  265. Motala
  266. Älmhult
  267. Simrishamn
  268. Jokkmokk
  269. Östhammar
  270. Osby
  271. Laxå
  272. Strömsund
  273. Köping
  274. Skinnskatteberg
  275. Piteå
  276. Dorotea
  277. Gällivare
  278. Luleå
  279. Kiruna
  280. Emmaboda
  281. Sotenäs
  282. Gävle
  283. Härnösand
  284. Lysekil
  285. Norberg
  286. Hällefors
  287. Pajala
  288. Lindesberg
  289. Kalix
  290. Degerfors

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

