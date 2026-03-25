Arvtagaren i finansfamiljen: Yngre generationer vill inte jobba

Investmentbolaget Ratos stod tidigare för en helomgörning, där hälften av innehaven skulle rensas ut för att minska ”spretigheten” och locka aktieägarna igen.

Det innebar bland annat att delar av den välkända trädgårdskedjan Plantagen sattes i rekonstruktion av sin ägare Ratos.

Kopplad till familjen Söderberg

Erik Stern är sjätte generationens ägare i en svensk familj med lång affärstradition kopplad till familjen Söderberg.

Han växte upp med dessa förutsättningar och har talat öppet om hur tillgången till kapital, nätverk och makt från familjens sida gett honom och hans generation möjligheter att forma sina egna karriärer och satsningar i stället för att bara bära vidare familjetraditionen.

När makt och pengar ska ärvas vidare är det dock viktigt att tänka på en sak menar Erik Stern.

Unga vill inte jobba

Han pekar på att yngre generationer inte vill jobba.

”Babyboomgenerationen präglas ofta av plikt och att jobba hårt. De yngre generationerna tenderar att vara mer individualistiska och frågar sig vad de får ut av det”, säger Erik Stern till DN.

