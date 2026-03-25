Den italienska sportbiljätten tar nu ett oväntat steg i utvecklingen av sin kommande eldrivna modell för att skydda förarna från fysiskt obehag.
De oväntade rymdknepen bakom italienska lyxbilen
Genom att studera mänskliga reaktioner på extrem kraft vill man säkerställa att upplevelsen bakom ratten förblir njutbar utan att hjärnan protesterar.
NASA ska rädda förarna från illamående
Det handlar om den kommande modellen Luce, som blir märkets första helt elektriska bil. Att bygga en elbil innebär nya utmaningar för de italienska ingenjörerna, särskilt när det gäller hur kraften levereras till hjulen.
Elmotorer ger en omedelbar acceleration som enligt Ferraris vd Benedetto Vigna kan bli problematisk. Han menar att för mycket linjär kraft kan vara ”störande för vår hjärna” och skapa en obehaglig känsla i kroppen, säger han till Autocar India.
För att lösa detta har biltillverkaren vänt sig till expertis långt utanför bilvärlden. Genom samarbeten med medicinska center och rymdstyrelsen NASA har man undersökt exakt vilka nivåer av acceleration som människor uppfattar som störande.
Målet är att förstå hur tekniken påverkar förarens balanssinne och sinnesintryck för att undvika illamående.
Konflikt mellan ögon och öron
Vigna förklarar att när en tung bil svänger kan det uppstå en konflikt mellan vad ögonen ser och vad örats balansorgan känner. Det är en av anledningarna till att Ferrari lägger stor vikt vid hur vikten fördelas i den nya modellen.
Man vill undvika den onaturliga känslan som många stora elbilar och en och annan suv kan dras med.
En annan detalj i projektet är användningen av paddlar vid ratten. Vd är tydlig med att dessa inte ska användas för bromsning, utan för att ge en känsla av äkta vridmoment vid acceleration.
Det handlar om att skapa en emotionell körupplevelse som påminner om klassiska modeller, trots att drivlinan nu är helt tyst.
