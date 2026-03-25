De oväntade rymdknepen bakom italienska lyxbilen

NASA ska rädda förarna från illamående

Det handlar om den kommande modellen Luce, som blir märkets första helt elektriska bil. Att bygga en elbil innebär nya utmaningar för de italienska ingenjörerna, särskilt när det gäller hur kraften levereras till hjulen.

Elmotorer ger en omedelbar acceleration som enligt Ferraris vd Benedetto Vigna kan bli problematisk. Han menar att för mycket linjär kraft kan vara ”störande för vår hjärna” och skapa en obehaglig känsla i kroppen, säger han till Autocar India.

För att lösa detta har biltillverkaren vänt sig till expertis långt utanför bilvärlden. Genom samarbeten med medicinska center och rymdstyrelsen NASA har man undersökt exakt vilka nivåer av acceleration som människor uppfattar som störande.

Målet är att förstå hur tekniken påverkar förarens balanssinne och sinnesintryck för att undvika illamående.