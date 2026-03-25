Premiepensionen viktigare än du tror – så ska du tänka 

Du får välja – men du måste inte

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och du kan, om du vill, själv bestämma hur pengarna ska placeras.

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen, och de pengarna placeras i fonder. Antingen gör du egna val eller så hamnar pengarna automatiskt i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.

Du kan alltså välja att:

inte göra något alls och ligga kvar i förvalet

kombinera förvalet med egna fonder

eller bygga en helt egen fondportfölj

Läs även: För stort sparande kan sänka din pension: ”Förfärligt”. Dagens PS

Många val – men inte alltid bättre

Historien visar att det inte alltid lönar sig att välja själv.

De som gjort egna fondval har i genomsnitt haft sämre värdeutveckling än de som legat kvar i AP7 Såfa.

Mellan 2014 och 2024 steg AP7 Såfa med 267,3 procent. De privata fonderna i premiepensionen steg i genomsnitt med 158,5 procent under samma period.

I slutändan har bara var fjärde person med eget fondval lyckats slå förvalet och ju fler fondval en sparare gjort, desto sämre har utvecklingen ofta blivit.

Fler fondval leder till sämre värdeutveckling, visar statistik från Pensionsmyndigheten (Foto: Pontus Lundahl/TT)

”AP7 Såfa, som beroende på ålder enbart består av AP7 Aktiefond eller en kombination med AP7 Räntefond, har hittills haft en genomsnittlig hög avkastning så förvalet är ett bra alternativ”, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist hos Pensionsmyndigheten, till AP7-bloggen. Hon tillägger:

”Historisk avkastning är dock ingen garanti för avkastningen framåt så viss kännedom om sitt fondval, oavsett vad man väljer, är alltid bra att ha”.

Det går att slå förvalet

Det finns förvisso fonder som presterar bättre än AP7 Såfa – ibland betydligt bättre.

Till exempel var flera av de fonder som utvecklades bäst under 2025 inriktade mot gruv- och råvarusektorn. På fem år har CPR Invest Global Gold Mines A2 presterat bäst med en genomsnittlig avkastning på 26,8 procent.

Men ”den som valt något annat har ofta förlorat ändå, eftersom man helt enkelt valt fel konkurrenter för det mesta”, konstaterar News55.

Läs också: Svensk premiepension fyller 25 år – så har det gått. E55

Därför väljer många att inte välja

Det finns en logik i att många låter bli att pilla.

AP7 Såfa är konstruerad för att sköta sig själv. Den anpassar risken efter din ålder och blir mer försiktig ju äldre du blir.

Det gör också att utbetalningarna tenderar att bli mer stabila över tid.

För den som inte vill vara aktiv kan det därför vara ett fullt rimligt val – och i många fall ett bra sådant.

”Över fem år är det ingen aktivt förvaltad fond i urvalet som uppvisar en högre genomsnittlig avkastning än AP7 Aktiefond. Bland urvalet av indexfonderna var det ingen som presterade bättre än AP7 Aktiefond under de senaste fem åren. Med detta hade AP7 Aktiefond högst avkastning av alla fonder i alla tidsperioder”, står det i en utvärdering av AP7.

AP7 Aktiefond är den aktiedel som ingår i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Tre sätt att tänka kring din premiepension

Så, vad ska man egentligen göra?

Det finns i praktiken tre vägar:

Du kan låta allt ligga i förvalet AP7 Såfa. Det kräver ingen egen insats och är ett enkelt alternativ.

Du kan kombinera – behålla en del i Såfa och välja egna fonder för resten. Det kan passa den som vill vara lite mer aktiv.

Eller så kan du välja alla fonder själv. Men då behöver du också vara beredd att följa upp och justera regelbundet.

Egna val innebär ofta högre risk vilket i sin tur kan ge högre avkastning – men också större svängningar och risk för förluster.

Läs också: 600 000 mer i pension – så ska du pensionsspara i 50-årsåldern. Dagens PS