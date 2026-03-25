Räntorna sjunker – åtminstone tillfälligt. Men bakom lättnaden döljer sig en utveckling som kan slå mot bostadsrättsägares plånböcker.
Bostadsägare riskerar avgiftshöjningar: "Blir svåra att undvika"
Efter flera kvartal av höga räntekostnader har vindarna vänt för Sveriges bostadsrättsföreningar. I fjol hade föreningarnas totala kostnader minskat med 6,8 procent – den lägsta nivån sedan hösten 2022.
Bakom lättnaden ligger främst räntekostnaderna, som nästan har halverats på två år.
För en genomsnittlig förening med 50 lägenheter har kostnaderna minskat med cirka 80 000 kronor.
Och i samma riktning har utvecklingen fortsatt.
Nu, i mars 2026, har snitträntan för bostadsrättsföreningar sjunkit till 2,82 procent. Det är en nedgång med 0,22 procentenheter.
Men glädjen kan bli kortvarig. En ny prognos från Nabo pekar nämligen åt ett helt annat håll.
”Trots nedgången pekar prognoserna på att ränteläget vänder upp igen de kommande åren vilket kan sätta press på avgifterna”, skriver Nabo.
Räntorna biter fortfarande
Trots nedgången är ränteläget fortfarande betydligt högre än för några år sedan.
I dag går ungefär 22 procent av årsavgiften i en genomsnittlig bostadsrättsförening till just räntekostnader.
Det innebär att även mindre förändringar i räntan kan få trista konsekvenser för boende.
”Vi ser nu en viss nedgång i snitträntan, men bostadsrättsföreningars räntor är trögrörliga. Många lån är bundna och effekterna av tidigare ränteförändringar slår igenom med fördröjning”, säger Jonas Gustavsson, chefsekonom på Nabo.
Mer sårbara än tidigare
Samtidigt har riskerna ökat.
En stor del av föreningarnas lån är i dag rörliga eller har kort bindningstid. Hela 62 procent av lånevolymen ligger i den kategorin.
Det gör ekonomin mer känslig om räntorna vänder upp igen – något som särskilt gäller i Stockholm, där andelen rörliga lån är hög.
Dessutom har de riktigt billiga lånen i princip försvunnit. Mindre än 10 procent av lånevolymen består i dag av äldre lågräntelån.
Små föreningar pressas hårdare
Alla föreningar påverkas inte lika. Nabos rapport visar att mindre föreningar och de med hög skuldsättning generellt betalar högre räntor.
Särskilt tydligt blir det när skulden överstiger 10 000 kronor per kvadratmeter, det innebär i genomsnitt högre ränta.
Den genomsnittliga skulden ligger nu på 6 221 kronor per kvadratmeter, vilket är en svag ökning jämfört med tidigare.
”Avgiftshöjningar svåra att undvika”
Samtidigt finns en annan faktor som kan förvärra läget: sparandet.
Föreningarnas amorteringar motsvarar i genomsnitt bara cirka 15 procent av det uppskattade behovet.
Det innebär att många föreningar har begränsade marginaler när kostnaderna stiger.
”Föreningar med lågt sparande och hög skuldsättning riskerar att hamna i en situation där avgiftshöjningar blir svåra att undvika”, konstaterar Jonas Gustavsson.
Tillfällig nedgång
Enligt Nabos bedömning är den nuvarande nedgången i räntor just tillfällig.
När inflationen stabiliseras och det ekonomiska läget förändras väntas både styrräntor och marknadsräntor stiga igen.
För bostadsrättsföreningar kan det bli ett uppvaknande.
Och för boende?
Det kan i slutändan betyda en sak: högre avgifter.
