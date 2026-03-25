Bostadsägare riskerar avgiftshöjningar: "Blir svåra att undvika"

Bakom lättnaden ligger främst räntekostnaderna, som nästan har halverats på två år.

För en genomsnittlig förening med 50 lägenheter har kostnaderna minskat med cirka 80 000 kronor.

Och i samma riktning har utvecklingen fortsatt.

Nu, i mars 2026, har snitträntan för bostadsrättsföreningar sjunkit till 2,82 procent. Det är en nedgång med 0,22 procentenheter.

Men glädjen kan bli kortvarig. En ny prognos från Nabo pekar nämligen åt ett helt annat håll.

”Trots nedgången pekar prognoserna på att ränteläget vänder upp igen de kommande åren vilket kan sätta press på avgifterna”, skriver Nabo.

Räntorna biter fortfarande

Trots nedgången är ränteläget fortfarande betydligt högre än för några år sedan.

I dag går ungefär 22 procent av årsavgiften i en genomsnittlig bostadsrättsförening till just räntekostnader.

Det innebär att även mindre förändringar i räntan kan få trista konsekvenser för boende.

”Vi ser nu en viss nedgång i snitträntan, men bostadsrättsföreningars räntor är trögrörliga. Många lån är bundna och effekterna av tidigare ränteförändringar slår igenom med fördröjning”, säger Jonas Gustavsson, chefsekonom på Nabo.