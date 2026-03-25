Svenskt-brittiskt samarbete om ny kärnkraft

79 år efter grundandet 1947 tar Studsvik en delvis ny roll på den energipolitiska arenan och tar över Göteborgs-baserade Kärnfull Next.

Bolaget arbetar med projektutveckling kring SMR och hoppas på en lönsam marknad där.

Vill satsa i Valdemarsvik

I veckan hamnade Kärnfull Next i rubrikerna igen. Då handlade det om att man plockade hem nya publicitetspoäng genom att lämna en ansökan till regeringen om att få bygga 4-6 reaktorer nära Valdemarsvik.

”En historisk dag”, sade vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz med handslag framför kameran.

I dag handlar det om samarbetet mellan Studsvik och Rolls-Royce SMR. I en avsiktsförklaring skriver företagen att de vill undersöka ett utökat samarbete för att bidra till det program av SMR-reaktorer som Rolls-Royce SMR utvecklar.

