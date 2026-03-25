Studsvik och Rolls-Royce ska inleda ett samarbete kring SMR, de små modulära reaktorer som utvecklas för framtidens kärnkraft.
Svenskt-brittiskt samarbete om ny kärnkraft
Anrika Studsvik (börskurs Studsvik) blev aktuellt nyligen i en ny storaffär inom svensk kärnkraft. Då handlade det om att bolaget köper Kärnfull Next, ett förhoppningsfullt bolag som arbetar med SMR, små modulära reaktorer.
79 år efter grundandet 1947 tar Studsvik en delvis ny roll på den energipolitiska arenan och tar över Göteborgs-baserade Kärnfull Next.
Bolaget arbetar med projektutveckling kring SMR och hoppas på en lönsam marknad där.
Ny storaffär inom svensk kärnkraft. Dagens PS
Vill satsa i Valdemarsvik
I veckan hamnade Kärnfull Next i rubrikerna igen. Då handlade det om att man plockade hem nya publicitetspoäng genom att lämna en ansökan till regeringen om att få bygga 4-6 reaktorer nära Valdemarsvik.
”En historisk dag”, sade vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz med handslag framför kameran.
I dag handlar det om samarbetet mellan Studsvik och Rolls-Royce SMR. I en avsiktsförklaring skriver företagen att de vill undersöka ett utökat samarbete för att bidra till det program av SMR-reaktorer som Rolls-Royce SMR utvecklar.
Samarbete kring SMR
Avsiktsförklaringen lägger grunden att ”ytterligare utforska hur Studsvik kan stötta den fortsatta utvecklingen av de serietillverkade och fabriksbyggda kärnkraftverk som Rolls Royce SMR erbjuder”, skriver Studsvik i ett pressmeddelande.
”Det här avtalet breddar och utökar vår relation med Studsvik och förstärker vår europeiska leverantörskedja, där vi samlar världsledande expertis för att stötta utrullningen av Rolls-Royce SMR:s flotta av kärnkraftsreaktorer”, menar Chris Cholerton, vd för Rolls-Royce SMR.
”Tjänar på samarbete”
”Båda företagen kommer tjäna på att vi nu kan jobba närmare varandra när Rolls-Royce SMR:s affärsverksamhet snabbt utvecklas för att kunna erbjuda kunder i Norden, Storbritannien, Tjeckien och övriga Europa en gemensam lösning för stabil, ren och pålitlig produktion”, tillägger Studsviks vd och koncernchef Karl Thedéen.
Rolls-Royce SMR fortsätter att flytta fram positionerna på den internationella marknaden.
Företaget har utsetts till leverantör åt Great British Energy – Nuclear för att bygga Storbritanniens första SMR.
Man ska även, på uppdrag av den tjeckiska energikoncernen ČEZ, leverera upp till 3 GW installerad effekt, motsvarande sex kärnkraftverk.
I Sverige är Vattenfall i slutfasen i valet av leverantör, där Rolls-Royce SMR är en av de två återstående kandidaterna, enligt Studsvik.