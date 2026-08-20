Nya greppet: Skapar AI-kopior av sina anställda

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Twin1 kliver nu ut i det offentliga efter att ha säkrat såddfinansiering. Företaget, som har kontor i både San Mateo och London, skapar en AI-tvilling av enskilda anställda genom att använda information från deras e-post, möten, dokument och arbetsrelaterad mjukvara.

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Automatiserar 30-50 procent

Mjukvaran utformas för att besvara frågor och utföra vissa arbetsuppgifter åt den anställde, samtidigt som den kopplar samman kunskap som finns spridd inom olika delar av företaget, skriver City AM.

Twin 1 uppger att bolagets kunder inkluderar, bland andra, advokatbyråerna Linklaters, Orrick och Dechert, amerikanska banken Customers Bank samt energikoncernen Aegis Energy.

Företaget hävdar att tidiga kunder automatiserat 30-50 procent av kommunikationsarbetet, även om siffran inte har verifierats.

Kapitalet man tagit in ska användas för att utöka teamen i London och Kalifornien, vidareutveckla tekniken och öka försäljningen, är beskedet.

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