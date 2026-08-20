En brittisk AI-startup har samlat 20 miljoner dollar i kapital för att skapa ”digitala tvillingar” av kontorsanställda.
Nya greppet: Skapar AI-kopior av sina anställda
Det är en AI-startup som skapar digitala kopior av anställda som nu får pengar hällda över sig.
Twin 1 har samlat 20 miljoner dollar i kapital från investerare som satsar på att teknik som tidigare använts för att modellera fabriker och maskiner, nu även kan användas på anställda.
Twin1 kliver nu ut i det offentliga efter att ha säkrat såddfinansiering. Företaget, som har kontor i både San Mateo och London, skapar en AI-tvilling av enskilda anställda genom att använda information från deras e-post, möten, dokument och arbetsrelaterad mjukvara.
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Automatiserar 30-50 procent
Mjukvaran utformas för att besvara frågor och utföra vissa arbetsuppgifter åt den anställde, samtidigt som den kopplar samman kunskap som finns spridd inom olika delar av företaget, skriver City AM.
Twin 1 uppger att bolagets kunder inkluderar, bland andra, advokatbyråerna Linklaters, Orrick och Dechert, amerikanska banken Customers Bank samt energikoncernen Aegis Energy.
Företaget hävdar att tidiga kunder automatiserat 30-50 procent av kommunikationsarbetet, även om siffran inte har verifierats.
Kapitalet man tagit in ska användas för att utöka teamen i London och Kalifornien, vidareutveckla tekniken och öka försäljningen, är beskedet.
Ska introducera konceptet
Twin1 grundades förra året av Lewis Liu, Tom Cahn, Huiting Liu och Jonathan Budd och är det senaste i raden av företag som försöker introducera konceptet digitala tvillingar i kunskapsintensiva branscher.
Tidigare i år presenterade Salesforce sin vision om en ”digital tvilling för företag”, som skulle modellera olika delar av verksamheten, så att företagsledare kan testa beslut och scenarier innan de omsätts i praktiken.
Twin1 har valt en annan strategi genom att bygga sitt system kring enskilda medarbetare, snarare än att försöka skapa en enda kopia av hela företaget.
Deras tvillingar kan hämta information från arbetsverktyg som Slack, Microsoft Teams, Outlook, Gmail, Google Drive och Sharepoint.
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Styr urvalet av information
Företaget uppger att medarbetarna själva styr vilken information tvillingen får tillgång till och vad som kan delas med kollegor eller andra AI-system, skriver City AM.
Lewis Liu, vd för Twin1, säger att målet är att ”koppla samman och förstärka” medarbetarnas kunskap snarare än att reducera den till generiska AI-resultat.
I finansieringsrundan deltog även EJF Ventures, F-Prime, Lakestar, Notion Capital och Orrick, samt ett antal så kallade affärsänglar.
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