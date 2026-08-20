Ny nödlag: Datacenter sist i kön till elnätet

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De flesta datacenter nedprioriteras i den nya nödlagen, där energidepartementet får befogenhet att fastställa vilka som ska prioriteras vid anslutning till nätet.

Fram tills nu har regeln gällt att den som ansöker först också hamnar först i kön.

Förändringarna kan bli en förebild för andra länder i Europa, där ambitionerna att öka elförbrukningen men även produktionen av förnybar el, krockar med åldrande elnät som inte är anpassade till nya förändringar, påpekar Bloomberg.

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”Elnätet hårt belastat”

”Vårt elnät är hårt belastat, och det hotar att sätta stopp för vår gröna omställning och utveckling”, säger Danmarks klimat-, energi- och försörjningsminister Samira Nawa.

I slutet av juni meddelade energiministeriet att det fanns brett politiskt stöd för att införa en sådan krisplan.

Lagförslaget delar in elkonsumenter i fyra kategorier. Den första omfattar ökat effektbehov hos befintliga kunder, nya hushåll och småföretag.

Den andra innefattar projekt som främjar elektrifiering och den gröna omställningen. Dessa två kategorier ska ges högsta prioritet vid anslutning till elnätet.

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