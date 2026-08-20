Danmark inför en nödlag för tillgången till elnätet. Regeringen ska kunna fastställa vilka som prioriteras – och datacenter hamnar sist.
Ny nödlag: Datacenter sist i kön till elnätet
Danmark har nu infört en nödlag för tillgången till elnätet, sedan landets energiminister Samira Nawa varnat för att det nuvarande systemet riskerar omställningen till grön energi.
De flesta datacenter nedprioriteras i den nya nödlagen, där energidepartementet får befogenhet att fastställa vilka som ska prioriteras vid anslutning till nätet.
Fram tills nu har regeln gällt att den som ansöker först också hamnar först i kön.
Förändringarna kan bli en förebild för andra länder i Europa, där ambitionerna att öka elförbrukningen men även produktionen av förnybar el, krockar med åldrande elnät som inte är anpassade till nya förändringar, påpekar Bloomberg.
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”Elnätet hårt belastat”
”Vårt elnät är hårt belastat, och det hotar att sätta stopp för vår gröna omställning och utveckling”, säger Danmarks klimat-, energi- och försörjningsminister Samira Nawa.
I slutet av juni meddelade energiministeriet att det fanns brett politiskt stöd för att införa en sådan krisplan.
Lagförslaget delar in elkonsumenter i fyra kategorier. Den första omfattar ökat effektbehov hos befintliga kunder, nya hushåll och småföretag.
Den andra innefattar projekt som främjar elektrifiering och den gröna omställningen. Dessa två kategorier ska ges högsta prioritet vid anslutning till elnätet.
Prioriterar de som kan anpassa sig
De två återstående kategorierna omfattar dels batterianläggningar, inklusive sådana som är placerade vid befintliga sol- eller vindkraftsparker, och dels mycket stora elkonsumenter, som datacenter.
Dessa typer av konsumenter får lägre prioritet, beroende på hur ”nätvänliga” de är.
Termen ”nätvänlig” syftar på projektens vilja att variera sitt effektuttag för att anpassa sig till nätets begränsningar.
Ansökningar från datacenter kan komma att avslås om kapaciteten i elnätet inte räcker till, säger den danska ministern.
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Går i brittiska fotspår – nästan
Den danska lagstiftningen följer på ett liknande initiativ i Storbritannien, där regeringen övergav principen om ”först till kvarn” efter att den lett till enorma köer.
Projektutvecklare fick vänta i åratal på att få ansluta sig till elnätet. Till skillnad från Danmark valde Storbritannien dock att prioritera datacenter, i syfte att dra nytta av de potentiella ekonomiska fördelarna med de kraftigt ökande investeringarna i beräkningskapacitet för AI.