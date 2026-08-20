Amazon köper in fysiska böcker, gärna äldre, och skannar dem sedan. Det hela är en del i att träna Amazons AI-modeller.
Amazon anklagas: "Kopierar böcker för att träna AI"
Amazon erkänner att man köper in böcker via kommersiella kanaler för att utveckla sina produkter.
Bekräftelsen kommer sedan en undersökning spårat en stor beställning av sällsynta böcker till en anläggning, där anställda hos Amazon enligt uppgift förstör och skannar fysiska exemplar.
”Amazon köper in böcker via kommersiella kanaler för att bidra till att utveckla och förbättra de produkter och tjänster som våra kunder använder”, säger en talesperson för Amazon hos City AM.
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Spårade beställning av 1 000 böcker
Förra veckan spårade sajten 404 Media en beställning på omkring 1 000 böcker från en anonym köpare till en Amazon-anläggning i Las Vegas, med hjälp av en Apple AirTag som gömts i en av böckerna.
Anställda på anläggningen, som går under namnet VGT3, ska enligt uppgift avlägsna bokryggarna innan sidorna skannas, vilket gör de fysiska exemplaren oanvändbara.
Inlägg från anställda, som citeras av 404 Media, visade även att personalen skannar böckernas streckkoder eller ISBN-nummer som en del av processen, skriver City AM.
Vill komma över material för AI
I sitt svar till City AM specificerade Amazon inte vilka produkter materialet användes för att utveckla, och bekräftade inte heller att skannade böcker används för att träna företagets AI-modeller.
Det här sker samtidigt som teknikföretag i allt högre grad tävlar om att komma över högkvalitativt skrivet material för utvecklingen av allt kraftfullare AI-system.
Tryckta böcker, även sådana som inte längre ges ut, kan vara särskilt värdefulla eftersom en stor del inte finns tillgängliga på nätet.
Äldre texter härrör dessutom från tiden före den enorma ökningen av AI-genererat material på internet, en utveckling som försvårat arbetet för utvecklare att hitta tillförlitlig träningsdata skapad av människor.
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Amazon inte först ut
Amazon utvecklar sin egen familj av AI-modeller under namnet Nova och konkurrerar med aktörer som OpenAI, Google och Anthropic i att utveckla nya AI-modeller.
Anthropic, företaget bakom Claude, har redan köpt in miljontals begagnade böcker inom ramen för ett internt projekt kallat Project Panama.
Böckernas ryggar skars av, sidorna skannades in och originalen återvanns.
En amerikansk federal domstol slog senare fast att Anthropics digitalisering av lagligt inköpta böcker utgjorde så kallad ”fair use”, skäligt bruk.
Anthropic ingick senare en förlikning värd 1,5 miljarder dollar kring anspråk kopplade till piratkopierade böcker.
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Får anonyma förfrågningar
City AM rapporterade förra månaden att antikvariat och handlare av sällsynta böcker i London kontaktats av anonyma köpare som sökte specifika titlar i ovanligt stora volymer.
En bokhandlare berättade att de mottagit två omfattande förfrågningar från e-postadresser som saknade både namn och företagsuppgifter.
Liknande rapporter från bokhandlare har väckt farhågor om att AI-utvecklare, eller deras underleverantörer, systematiskt söker efter svårfunna titlar och verk som slutat tryckas och som ännu inte digitaliserats.
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