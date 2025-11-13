Nya fikat: Drick svamp – ät insekter

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Kliar dödsskönt i kistan?

När det gäller trender och trendigt kommer man även med en lansering av ”The Beetles Protein Snack” och, precis som namnet antyder, är här insekter inblandade.

Det hela presenteras som ”ett näringsrikt och proteinrikt snacks med mjölmaskpulver som kombinerat växtbaserat och insektsbaserat protein”.

Om det blir en succé? Osäkert. Just nu är det lite motvind både för växtbaserat och inte minst för insekter i födosammanhang.

Därför kan man väl även fundera på hur det ska gå för Pressbyråns lansering av ”Blodbrownie”, som också är vad det låter som.

Det handlar om en järnrik brownie gjord på nötblod och choklad och som skapats inom forskningsprojektet ”Blod och rova”.

Nötblod och ölrester

”Nötblodet ersätter ägg som bindningsmedel, en resurs som annars går till spillo, och ger brownien en rikare chokladsmak”, får vi veta.

I övrigt lanseras köttfri gourmetkorv där stjärnkocken Marcus Samuelsson haft ett finger med, kakaor med THIC, ett växtbaserat substitut till kakao med rester från ölbryggning, Spicy Korean Sticks som liknar klassiska kycklingspett till utseendet men är helt växtbaserade och kosttillskott ”i on-the-go-format” med ingredienser som ashwagandha och svampextrakt.

”Vi är alltid ute efter nya spännande produkter att testa på PBX”, säger Marie Wedin, kommersiell direktör hos Reitan.

Inför den lanseringslistan är det lätt att tro henne. Eller se det hela som en uppföljning av förra årets nyheter.

Då lanserade Pressbyrån PBX en kombucha gjord på kaffesump.

Därför är världens dyraste kaffe skitdyrt. Dagens PS