Drick inte som en svamp. Drick svamp. Nya trenden är svampkaffe och naturligtvis kan du ta insektsbaserat snacks till fikat.
Nya fikat: Drick svamp – ät insekter
Pressbyrån PBX, kedjans innovations- och testbutik, tar nya steg och vill lägga grunden för nya trender.
Nu lanserar man två nya kaffesorter i samarbete med Råhygge och Lykke kaffegårdar.
Det ena kaffet är berikat med Lion´s Mane, igelkottstaggsvamp på svenska och säljs förmiddagar, det andra innehåller Reishi, som vi känner som lackticka, och säljs eftermiddagar.
Kaffevarianterna säljs både som takeaway och som förpackningar för hemmabruk, skriver Livsmedelsnyheter.
Rejält högre matpriser – kaffet 30 procent dyrare. Dagens PS
”Helt rätt i tiden”
”Kaffe har en känslig och instabil värdekedja, där skördarna minskar till följd av klimatförändringarna och priserna påverkas. Att kombinera svamp med kaffe ligger helt rätt i tiden”, hävdar Linnea Borgström, HR- och hållbarhetsdirektör hos ägarbolaget Reitan Convenience Sverige.
Därför är det både klimataspekter och efterfrågan på funktion och hälsa som ligger till grund för lanseringarna, skriver man.
Kliar dödsskönt i kistan?
När det gäller trender och trendigt kommer man även med en lansering av ”The Beetles Protein Snack” och, precis som namnet antyder, är här insekter inblandade.
Det hela presenteras som ”ett näringsrikt och proteinrikt snacks med mjölmaskpulver som kombinerat växtbaserat och insektsbaserat protein”.
Om det blir en succé? Osäkert. Just nu är det lite motvind både för växtbaserat och inte minst för insekter i födosammanhang.
Därför kan man väl även fundera på hur det ska gå för Pressbyråns lansering av ”Blodbrownie”, som också är vad det låter som.
Det handlar om en järnrik brownie gjord på nötblod och choklad och som skapats inom forskningsprojektet ”Blod och rova”.
Nötblod och ölrester
”Nötblodet ersätter ägg som bindningsmedel, en resurs som annars går till spillo, och ger brownien en rikare chokladsmak”, får vi veta.
I övrigt lanseras köttfri gourmetkorv där stjärnkocken Marcus Samuelsson haft ett finger med, kakaor med THIC, ett växtbaserat substitut till kakao med rester från ölbryggning, Spicy Korean Sticks som liknar klassiska kycklingspett till utseendet men är helt växtbaserade och kosttillskott ”i on-the-go-format” med ingredienser som ashwagandha och svampextrakt.
”Vi är alltid ute efter nya spännande produkter att testa på PBX”, säger Marie Wedin, kommersiell direktör hos Reitan.
Inför den lanseringslistan är det lätt att tro henne. Eller se det hela som en uppföljning av förra årets nyheter.
Då lanserade Pressbyrån PBX en kombucha gjord på kaffesump.
Därför är världens dyraste kaffe skitdyrt. Dagens PS
