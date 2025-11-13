Under året som gått har matpriserna stigit kraftigt och i oktober gick priserna på matvaror upp igen, visar SCB-statistik.
Rejält högre matpriser – kaffet 30 procent dyrare
Mest läst i kategorin
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det. Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om. Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen. Trots ekonomisk frihet känner han …
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n. Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser …
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats. Och svenskarna har lyssnat. …
Snart jul – och 3 000 kronor fattigare
Svenskarnas bankkonton får snart jobba hårt. En ny undersökning visar hur mycket svenskarna planerar att spendera på julklappar. Svenskarna håller hårt i plånboken, trots att ekonomin visar tecken på återhämtning. Men inför jul riskerar ”känslan av att behöva skapa en perfekt högtid” att slå åt andra hållet. För många blir december en dyr och stressig …
LF: Så mycket kommer bostadspriserna stiga
Optimismen lever vidare på bostadsmarknaden. Fyra av tio svenskar tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året. Det tror även Länsförsäkringar. Det finns en “fortsatt stark tilltro till stigande bostadspriser” bland svenskarna, konstaterar Länsförsäkringar i sin Boprisbarometer. Efter en lugn period ser man dessutom tecken på ökad aktivitet. “Stiger med 5-6 procent” “Efter …
”Sötsaker och glass hör till de varor som blev dyrare i oktober. Även kött och fisk steg något i pris i oktober jämfört med månaden innan”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.
Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med 0,4 procent i oktober jämfört med september. Från oktober 2024 till oktober i år har priserna stigit med 3,7 procent.
Kaffepriset har chockhöjts
Under den nu inrapporterade månaden gick även kaffepriset upp med 0,5 procent och på ett år har priset på kaffe stuckit i väg upp med hela 30 procent, enligt pressmeddelandet från SCB.
Även mineralvatten, läsk och frukt- och grönsaksjuicer blev dyrare i oktober. Prisuppgången på dessa varor är 0,2 procent jämfört med september.
”Ser man på prisutvecklingen under ett år har flera varor blivit rejält dyrare. Ett exempel är choklad, vars pris fortfarande låg 16,5 procent högre jämfört med oktober i fjol. Djupfrysta frukter och bär var 28 procent dyrare jämfört med läget för ett år sedan”, skriver Statistiska centralbyrån, SCB.
Här har matpriserna gått ner
En del varor trotsade den allmänna pristrenden i oktober och blev billigare. Framför allt sjönk priserna på grönsaker och frukt, som det är säsong för under hösten.
”Äpplen och päron sjönk i pris med över fem procent i oktober jämfört med september”, säger Caroline Neander.
Mest gick priserna ned på gurka och vitkål med 13 respektive 18 procent i oktober.
Läs också: Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat DagensPS
Läs även: Matprischocken: Sallad lika dyr som biff – på grund av klimatet Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Så många miljoner kan försvinna när du slutar jobba
Det låter kanske lockande: att checka ut vid 63 och bara njuta av livet. Men den som lämnar arbetslivet fyra år innan riktåldern får betala ett pris som få faktiskt inser omfattningen av. Det handlar inte om några småpengar. För många blir det en ekonomisk kalldusch – livet ut. 2 miljoner försvinner för låginkomsttagare Att …
Överproduktion av olja kan trycka ned inflationen
Produktionen av olja på rekordnivåer trots att efterfrågan bromsar in. Vad betyder det för oljepriset och energimarknaden globalt? Edvard Lundqvist, Dagens PS redaktionschef tillika råvaruexpert, är med i studion och förklarar. Se även: Gratis diamanter i Arkansas – om du själv hittar den – Dagens PS USA startade trenden Varför har då produktionen ökat trots en …
Solen slår tillbaka – kraftig rymdstorm väntas träffa jorden
Det har mullrat på solens yta vilket lett till en kraftig rymdstorm. Under de senaste dagarna har flera enorma explosioner – så kallade koronamassutkastningar – slungat ut miljarder ton laddade partiklar rakt ut i rymden. Space Weather Prediction Center (NOAA) varnar nu för en av de kraftigaste solstormarna hittills i år. Kulmen väntas under torsdagen. …
Larmet om statens fastigheter: "Underhållet är katastrofalt"
Underhållet av statens fastigheter är kraftigt eftersatt. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort av Statens fastighetsverk. ”Problemen har utretts i omgångar och varit kända i minst 20 år”, säger Johanna Köhlmark, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande. Larmat under lång tid Trots att Statens fastighetsverk larmat om problemet har regeringen inte vidtagit tillräckliga …
Pick-upen för dig som inte tänker lasta någonting
En Defender med V8 och flak kortare än en resväska – fullständigt orimlig, helt underbar och garanterat omöjlig att ignorera. Land Rover själva ville inte. De tyckte att en pickup-version av Defender inte var något prioriterat projekt. Men några envisa holländare på Heritage Customs höll inte med. De tog en lång Defender 130, sågade bort …