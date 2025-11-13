Rejält högre matpriser – kaffet 30 procent dyrare

”Sötsaker och glass hör till de varor som blev dyrare i oktober. Även kött och fisk steg något i pris i oktober jämfört med månaden innan”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker steg med 0,4 procent i oktober jämfört med september. Från oktober 2024 till oktober i år har priserna stigit med 3,7 procent.

Kaffepriset har chockhöjts

Under den nu inrapporterade månaden gick även kaffepriset upp med 0,5 procent och på ett år har priset på kaffe stuckit i väg upp med hela 30 procent, enligt pressmeddelandet från SCB.

Även mineralvatten, läsk och frukt- och grönsaksjuicer blev dyrare i oktober. Prisuppgången på dessa varor är 0,2 procent jämfört med september.

”Ser man på prisutvecklingen under ett år har flera varor blivit rejält dyrare. Ett exempel är choklad, vars pris fortfarande låg 16,5 procent högre jämfört med oktober i fjol. Djupfrysta frukter och bär var 28 procent dyrare jämfört med läget för ett år sedan”, skriver Statistiska centralbyrån, SCB.

Här har matpriserna gått ner

En del varor trotsade den allmänna pristrenden i oktober och blev billigare. Framför allt sjönk priserna på grönsaker och frukt, som det är säsong för under hösten.

”Äpplen och päron sjönk i pris med över fem procent i oktober jämfört med september”, säger Caroline Neander.

ANNONS

Mest gick priserna ned på gurka och vitkål med 13 respektive 18 procent i oktober.

Läs också: Svenskarna kräver lägre priser på klok och nyttig mat DagensPS

Läs även: Matprischocken: Sallad lika dyr som biff – på grund av klimatet Realtid