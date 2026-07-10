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Sverige vinnare på toppmötet – exporten kan femdubblas

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Världen

Natos nya siffror: Sverige på toppnivå

Sverige på toppnivå inom Nato när det gäller upprustning
Sverige är på toppnivå inom Nato i att rusta upp. Här en bild från storövningen Aurora 26, där Sverige bland annat lärde mer om drönare av Ukraina. (Foto: Johan Nilsson/TT)

När Nato vid toppmötet i Ankara presenterade nya siffror, tillhör Sverige de länder som nu satsar mest på vapen och militär inom Nato.

Lettland har, som första Nato-land, slagit fast i lag att 5 procent av BNP ska avsättas till försvaret.

Så långt har dessbättre inget annat Nato-land gått, men det hindrar inte att upprustningen är monumental inom alliansen.

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Norge går förbi USA

Vid Natos toppmöte i Ankara denna vecka presenterades ny statistik. Den visar att sett till faktiska försvarsutgifter i förhållande till BNP, toppar Nato listan inom Nato för 2025.

Sedan följer Litauen, Estland, Lettland, Danmark, Norge, USA och Sverige.

Av den turordningen följer alltså att vårt grannland Norge passerat USA när det gäller militära utgifter per invånare.

”Det ger Støre något att peka på när de har att göra med Donald Trump”, säger Bjørn Olav Knutsen, chefsforskare vid Forsvarets forskningsinstitut (FFI), med en syftning på statsminister Jonas Gahr Støre, som fått ta en och annan dust med Trump.

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Danmark tar sig också förbi

Preliminära siffror för 2026 visar dessutom att Danmark har gått om USA i militära utgifter per invånare.

”Prioriteten nu är att omsätta försvarsinvesteringar i operativ förmåga så snabbt som möjligt”, säger Knutsen hos Nettavisen.

Natos egna siffror visar att förskjutningen av försvarsbördan inom alliansen är i full gång.
Europa och Kanada tar på sig en allt större del av de militära utgifterna inom Nato, en ökning med 19 procent enbart mellan 2024 och 2025.

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Norges Jonas Gahr Støre och Kanadas Mark Carney på militärövning. Nu har Norge gått förbi USA när det gäller militär upprustning per invånare. (Foto: Adrian Wyld/AP-TT)

Bara sex satsar mer än Sverige

Litauen (5,33 procent) och Estland (5,10 procent) har redan nått 5-procentsmålet, medan Lettland och Polen är så gott som där med 4,92 respektive 4,68 procent.

Norge ligger nu på 3,17 procent och landets militära utgifter är nu motsvarande 30 571 svenska kronor per invånare.

USA lägger 2 481 dollar per capita, vilket motsvarar 23 941 svenska kronor.

För 2026 väntas även Sverige passera USA och lägga 3,22 procent av BNP på dessa enligt en stor majoritet nödvändiga, men samtidigt i hög grad improduktiva, investeringar.

USA väntas ligga kvar på en nivå på 3,17 procent.

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Listan/Så mycket satsar Nato-länderna 2026

(Procentandel av BNP, preliminära siffror för 2026)

Litauen 5,33 procent

Estland 5,10 procent

Lettland 4,92 procent

Polen 4,68 procent

Grekland 3,65 procent

Danmark 3,49 procent

Sverige 3,22 procent

USA 3,17 procent

Norge 3,17 procent

Turkiet 2,85 procent

Tyskland 2,69 procent

Finland 2,65 procent

Nederländerna 2,58 procent

Storbritannien 2,56 procent

Rumänien 2,43 procent

Bulgarien 2,22 procent

Frankrike 2,22 procent

Montenegro 2,17 procent

Albanien 2,15 procent

Kanada 2,13 procent

Italien 2,10 procent

Portugal 2,10 procent

Nordmakedonien 2,09 procent

Ungern 2,09 procent

Kroatien 2,03 procent

Luxemburg 2,03 procent

Slovakien 2,02 procent

Belgien 2,00 procent

Spanien 2,00 procent

Slovenien 1,61 procent

(Källa: Nato, Nettavisen)

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