Natos nya siffror: Sverige på toppnivå

Danmark tar sig också förbi

Preliminära siffror för 2026 visar dessutom att Danmark har gått om USA i militära utgifter per invånare.

ANNONS

”Prioriteten nu är att omsätta försvarsinvesteringar i operativ förmåga så snabbt som möjligt”, säger Knutsen hos Nettavisen.

Natos egna siffror visar att förskjutningen av försvarsbördan inom alliansen är i full gång.

Europa och Kanada tar på sig en allt större del av de militära utgifterna inom Nato, en ökning med 19 procent enbart mellan 2024 och 2025.

Rysk politiker: ”Vi kan spränga halva Finland”. Dagens PS

Norges Jonas Gahr Støre och Kanadas Mark Carney på militärövning. Nu har Norge gått förbi USA när det gäller militär upprustning per invånare. (Foto: Adrian Wyld/AP-TT)

Bara sex satsar mer än Sverige

Litauen (5,33 procent) och Estland (5,10 procent) har redan nått 5-procentsmålet, medan Lettland och Polen är så gott som där med 4,92 respektive 4,68 procent.

Norge ligger nu på 3,17 procent och landets militära utgifter är nu motsvarande 30 571 svenska kronor per invånare.

USA lägger 2 481 dollar per capita, vilket motsvarar 23 941 svenska kronor.

För 2026 väntas även Sverige passera USA och lägga 3,22 procent av BNP på dessa enligt en stor majoritet nödvändiga, men samtidigt i hög grad improduktiva, investeringar.

ANNONS

USA väntas ligga kvar på en nivå på 3,17 procent.

Ukraina och Sverige skapar Nato-resurs. Dagens PS

Listan/Så mycket satsar Nato-länderna 2026

(Procentandel av BNP, preliminära siffror för 2026)

Litauen 5,33 procent

Estland 5,10 procent

Lettland 4,92 procent

Polen 4,68 procent

Grekland 3,65 procent

ANNONS

Danmark 3,49 procent

Sverige 3,22 procent

USA 3,17 procent

Norge 3,17 procent

Turkiet 2,85 procent

Tyskland 2,69 procent

Finland 2,65 procent

Nederländerna 2,58 procent

Storbritannien 2,56 procent

ANNONS

Rumänien 2,43 procent

Bulgarien 2,22 procent

Frankrike 2,22 procent

Montenegro 2,17 procent

Albanien 2,15 procent

Kanada 2,13 procent

Italien 2,10 procent

Portugal 2,10 procent

Nordmakedonien 2,09 procent

ANNONS

Ungern 2,09 procent

Kroatien 2,03 procent

Luxemburg 2,03 procent

Slovakien 2,02 procent

Belgien 2,00 procent

Spanien 2,00 procent

Slovenien 1,61 procent

(Källa: Nato, Nettavisen)

Kungligheten i kokainhärvan: ”Var aldrig meningen”. Dagens PS

ANNONS