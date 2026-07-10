När Nato vid toppmötet i Ankara presenterade nya siffror, tillhör Sverige de länder som nu satsar mest på vapen och militär inom Nato.
Natos nya siffror: Sverige på toppnivå
Lettland har, som första Nato-land, slagit fast i lag att 5 procent av BNP ska avsättas till försvaret.
Så långt har dessbättre inget annat Nato-land gått, men det hindrar inte att upprustningen är monumental inom alliansen.
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Norge går förbi USA
Vid Natos toppmöte i Ankara denna vecka presenterades ny statistik. Den visar att sett till faktiska försvarsutgifter i förhållande till BNP, toppar Nato listan inom Nato för 2025.
Sedan följer Litauen, Estland, Lettland, Danmark, Norge, USA och Sverige.
Av den turordningen följer alltså att vårt grannland Norge passerat USA när det gäller militära utgifter per invånare.
”Det ger Støre något att peka på när de har att göra med Donald Trump”, säger Bjørn Olav Knutsen, chefsforskare vid Forsvarets forskningsinstitut (FFI), med en syftning på statsminister Jonas Gahr Støre, som fått ta en och annan dust med Trump.
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Danmark tar sig också förbi
Preliminära siffror för 2026 visar dessutom att Danmark har gått om USA i militära utgifter per invånare.
”Prioriteten nu är att omsätta försvarsinvesteringar i operativ förmåga så snabbt som möjligt”, säger Knutsen hos Nettavisen.
Natos egna siffror visar att förskjutningen av försvarsbördan inom alliansen är i full gång.
Europa och Kanada tar på sig en allt större del av de militära utgifterna inom Nato, en ökning med 19 procent enbart mellan 2024 och 2025.
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Bara sex satsar mer än Sverige
Litauen (5,33 procent) och Estland (5,10 procent) har redan nått 5-procentsmålet, medan Lettland och Polen är så gott som där med 4,92 respektive 4,68 procent.
Norge ligger nu på 3,17 procent och landets militära utgifter är nu motsvarande 30 571 svenska kronor per invånare.
USA lägger 2 481 dollar per capita, vilket motsvarar 23 941 svenska kronor.
För 2026 väntas även Sverige passera USA och lägga 3,22 procent av BNP på dessa enligt en stor majoritet nödvändiga, men samtidigt i hög grad improduktiva, investeringar.
USA väntas ligga kvar på en nivå på 3,17 procent.
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Listan/Så mycket satsar Nato-länderna 2026
(Procentandel av BNP, preliminära siffror för 2026)
Litauen 5,33 procent
Estland 5,10 procent
Lettland 4,92 procent
Polen 4,68 procent
Grekland 3,65 procent
Danmark 3,49 procent
Sverige 3,22 procent
USA 3,17 procent
Norge 3,17 procent
Turkiet 2,85 procent
Tyskland 2,69 procent
Finland 2,65 procent
Nederländerna 2,58 procent
Storbritannien 2,56 procent
Rumänien 2,43 procent
Bulgarien 2,22 procent
Frankrike 2,22 procent
Montenegro 2,17 procent
Albanien 2,15 procent
Kanada 2,13 procent
Italien 2,10 procent
Portugal 2,10 procent
Nordmakedonien 2,09 procent
Ungern 2,09 procent
Kroatien 2,03 procent
Luxemburg 2,03 procent
Slovakien 2,02 procent
Belgien 2,00 procent
Spanien 2,00 procent
Slovenien 1,61 procent
(Källa: Nato, Nettavisen)
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