Ny EU-bolagsform utmanar aktiebolaget – så påverkas företagare

Haken politikerna inte pratar högt om

En central paragraf säger att allt som EU Inc inte reglerar styrs av nationell rätt i registreringslandet. Det riskerar enligt professorer bakom Oxford Law Blog att skapa 27 olika versioner av samma bolagsform.

Skatt och arbetsrätt lämnas åt medlemsländerna, och svenska fack kräver skarpare skrivningar innan beslut. Att svenska bolag redan söker sig utomlands för kapital är en del av bakgrunden, något Realtid beskrivit när nordiska storbolag gick samman för att bromsa flykten till USA.

Regeringen är positiv, och EU-minister Jessica Rosencrantz kallar det ett viktigt steg men säger att fler åtgärder krävs.

Riskerna med EU Inc

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Att det svenska aktiebolaget är krångligt är delvis en säkerhetsfunktion. Kapitalkravet, registreringskontrollen hos Bolagsverket och revisorns granskning finns till för att Skatteverket och åklagare ska få insyn i bolagen.

Sverige har redan prövat att sänka trösklarna. När revisionsplikten för små bolag slopades 2010 blev följden att arbetet mot ekonomisk brottslighet försvårades och att brotten upptäcktes senare eller inte alls, ofta först vid konkurs, enligt Riksrevisionen.

Ekobrottsmyndigheten fann att andelen bolag som anskaffats enbart för att begå brott var nära dubbelt så hög bland bolag utan revisor. Minst 130 miljarder kronor tvättas årligen i Sverige.

I dag saknar omkring 500 000 av landets cirka 700 000 aktiebolag revisor, enligt uppgifter i riksdagen. EU Inc sänker tröskeln ytterligare. Samtidigt lämnas tillsyn och domstolsprövning i praktiken till varje enskilt land.

Förslaget är inte enbart negativt

Samtidigt är bilden inte entydig. Svenskt Näringsliv menar att revisionsplikt är ett trubbigt verktyg och påminner om att flera av de mest uppmärksammade bedrägerierna gällde bolag som var så stora att de ändå hade revisor.

Enligt organisationen är riktade, riskbaserade kontroller och skärpta identitetskontroller hos Bolagsverket mer effektiva än att tvinga alla små bolag till revision.

Skatteverket gör i dag mindre än hälften så många revisioner som på 1980-talet, trots att antalet aktiebolag har mångdubblats, enligt Svenskt Näringsliv, vilket talar för att kontrollgapet handlar lika mycket om myndigheternas resurser som om själva bolagsformen.

Sett så kan EU Inc:s digitala register, med realtidsuppgifter och inbyggd kundkännedom för banker, i bästa fall ge bättre insyn än dagens mer pappersbundna system.

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PS analys

Vår bedömning är att den som vill kopiera USA:s tempo samtidigt måste bygga USA:s kontrollverktyg. Det avgörande blir hur kontrollen byggs in i det digitala lagret, genom identitetsverifiering och gränsöverskridande informationsutbyte.

Görs inte det riskerar en snabb och gränslös bolagsform att bli en bekväm dörr för målvaktsbolag och för aktörer som startar, tömmer och överger bolag innan någon hinner reagera. Få bolag kommer att byta bolagsform. Riskerna ligger snarare i de nya bolag som startas.

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