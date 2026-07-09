Efter Preem-köpet: Nu tar Varo Energy nästa bolag

Alla delägare säljer

Sunpine köps från de tidigare delägarna Sveaskogs Förvaltning, Södra Skogsägarna och kemibolaget Lawter, som samtliga sålt sina andelar till Varopreem, enligt Sunpines eget pressmeddelande.

Södra och Sveaskog har ägt 25 procent vardera sedan 2008.

Strategisk värdekedja

Varopreems koncernchef Dev Sanyal kallar Sunpine ”ett av Europas mest särpräglade bolag inom förnybara drivmedel” och menar att förvärvet stärker en strategisk värdekedja. Sunpines vd David Öquist säger att affären ”öppnar ett nytt kapitel” för bolaget.

Bakom affären ligger framför allt förväntningar om kraftigt ökad efterfrågan på avancerade biodrivmedel, driven av nya EU-regelverk.

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Näst störst i Europa

Varopreem är redan Europas näst största och världens sjätte största producent av förnybara drivmedel, enligt bolagets egen beskrivning.

Sunpine kommer in i koncernen med stark ekonomisk utveckling. Bolaget slog produktionsrekord 2025, ökade omsättningen från 2,7 till drygt 2,9 miljarder kronor och lyfte resultatet kraftigt, från 16 till 202 miljoner kronor.

Integrerad kedja från råvara till förädling

Affären är, vid sidan av Preem-köpet, en av de största i Varos historia.

Sammantaget bygger Varo nu en vertikalt integrerad kedja i Sverige och Europa: från råvara och bioraffinering i Piteå till vidare förädling i Preems raffinaderier.

Verklighetens år

Enligt branschanalytiker väntas 2026 bli ”verklighetens år” för hållbara drivmedel, där tillgång till råvara och regulatorisk uthållighet väger tyngre än ren tillväxtambition.

Den globala produktionen av biodrivmedel ökar bara med omkring 4 procent per år, långt under de cirka 13 procent som skulle krävas för att nå EU:s klimatmål till 2030.

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Bilden mer splittrad på flygbränslesidan

Analytiker har länge varnat för att den globala SAF-marknaden är strukturellt överförsörjd, en oro som förstärktes när oljejätten Shell tvingades skriva ner investeringar för motsvarande cirka 1 miljard dollar.

Samtidigt har priserna på förnybart flygbränsle stundtals stigit kraftigt när efterfrågan tillfälligt överstigit utbudet. Vilket visar hur volatil marknaden fortfarande är.

Varopreem optimistiska

Varopreems egen ledning ser ändå fortsatt god efterfrågan på traditionella förnybara drivmedel under en längre övergångsperiod.

”Förnybara drivmedel kommer att förbli avgörande under omställningen till elektrifiering”, säger Magnus Heimburg, vice vd på Varopreem.

Han betonar samtidigt att branschens mer optimistiska scenarier bara kan bli verklighet om produktionskapaciteten fortsätter växa i takt med efterfrågan. Alltså precis det Sunpine-affären är tänkt att säkra.