Fintechbolaget Fedelta i Borås ökade rörelseresultatet med drygt 500 procent. Bakom siffrorna ligger en ombyggd affärsmodell: bolaget blev kreditmarknadsbolag, lanserade sparkonton för privatpersoner och har på ett halvår lockat in över en miljard kronor i inlåning.
Succé för "Borås-finansiering" – fintechbolag blev bank
Fintechbolaget Fedelta, grundat 2018 av Micael Wiklander och Johan Rutgersson, beskriver 2025 som sitt genombrottsår. Rörelseresultatet ökade från 4,2 miljoner kronor 2024 till 25,6 miljoner kronor 2025 – en ökning på drygt 500 procent.
Räntenettot växte samtidigt från 65,5 till drygt 92 miljoner kronor.
Förändrad affärsmodell
Orsaken är en förändrad affärsmodell. Under året fick Fedelta tillstånd av Finansinspektionen att verka som kreditmarknadsbolag, vilket innebär att bolaget – till skillnad från tidigare – kan ta emot inlåning från privatpersoner och stå under samma tillsyn som en bank.
Med tillståndet lanserade Fedelta sparkonton med statlig insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor per person, med räntor på upp till 3 procent.
”Vi vill göra sparandet tryggt, tydligt och tillgängligt”, säger vd och grundare Micael Wiklander. Och satsningen gick snabbt. Efter omkring sex månader hade inlåningen från allmänheten passerat en miljard kronor.
Borås-anda
Det är kapital som Fedelta i sin tur kan låna ut vidare till småföretag och fastighetsägare. I praktiken bygger bolaget nu en liten, specialiserad bankmodell: privatpersoners sparpengar på ena sidan, företagslån på den andra.
Enligt företaget själva har idén vuxit fram ur Borås handelsanda. ”Storbankernas modeller inte är designade för små företag”, säger vd:n.
Rejäl uppvärdering
Det är inte första gången Fedelta pratar finansiering i rubrikerna. Så sent som förra året tog bolaget in 75 miljoner kronor i en nyemission samt en lånefacilitet på ytterligare 30 miljoner kronor.
Då handlade det om en helt annan sorts finansiering, riskkapital från investerare. Bolagets egen värdering steg i samband med rundan från 410 till 618 miljoner kronor.
Bredare mönster
Fedeltas nya modell speglar ett bredare mönster bland svenska nischbanker och kreditmarknadsbolag. Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating konstaterar att svenska nischbanker och kreditinstitut ofta är starkt beroende av inlåning från privatpersoner.
Bolagen förbereder sig samtidigt på nya, striktare riktlinjer från Finansinspektionen kring finansiering och likviditet.
Känsligt för svängningar
Att finansiera utlåning med privatsparares pengar snarare än dyrare riskkapital har historiskt gett nischbanker både snabb tillväxt och god lönsamhet. Men den är samtidigt känslig för snabba svängningar i ränteläget och konjunkturen.
Om Fedelta kan hålla samma tillväxttakt i inlåningen samtidigt som kreditförlusterna hålls nere blir 2025 sannolikt bara startskottet. Går konjunkturen däremot ner och fler småföretag får betalningsproblem sätts hela den nya modellen på sitt första riktiga prov.