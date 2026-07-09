Succé för "Borås-finansiering" – fintechbolag blev bank

Borås-anda

Det är kapital som Fedelta i sin tur kan låna ut vidare till småföretag och fastighetsägare. I praktiken bygger bolaget nu en liten, specialiserad bankmodell: privatpersoners sparpengar på ena sidan, företagslån på den andra.

Enligt företaget själva har idén vuxit fram ur Borås handelsanda. ”Storbankernas modeller inte är designade för små företag”, säger vd:n.

Rejäl uppvärdering

Det är inte första gången Fedelta pratar finansiering i rubrikerna. Så sent som förra året tog bolaget in 75 miljoner kronor i en nyemission samt en lånefacilitet på ytterligare 30 miljoner kronor.

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Då handlade det om en helt annan sorts finansiering, riskkapital från investerare. Bolagets egen värdering steg i samband med rundan från 410 till 618 miljoner kronor.

Bredare mönster

Fedeltas nya modell speglar ett bredare mönster bland svenska nischbanker och kreditmarknadsbolag. Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating konstaterar att svenska nischbanker och kreditinstitut ofta är starkt beroende av inlåning från privatpersoner.

Bolagen förbereder sig samtidigt på nya, striktare riktlinjer från Finansinspektionen kring finansiering och likviditet.



Känsligt för svängningar

Att finansiera utlåning med privatsparares pengar snarare än dyrare riskkapital har historiskt gett nischbanker både snabb tillväxt och god lönsamhet. Men den är samtidigt känslig för snabba svängningar i ränteläget och konjunkturen.

Om Fedelta kan hålla samma tillväxttakt i inlåningen samtidigt som kreditförlusterna hålls nere blir 2025 sannolikt bara startskottet. Går konjunkturen däremot ner och fler småföretag får betalningsproblem sätts hela den nya modellen på sitt första riktiga prov.