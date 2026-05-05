Nu ska det bli dyrare att åka tåg

”Den nya studien vilar på bättre data och bättre statistiska metoder, och vi har fått ett bättre underlag för att avgöra hur stora de direkta kostnaderna är och därmed på vilken nivå de grundläggande banavgifterna ska ligga”, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet hos Trafikverket.

Persontrafik 15 procent dyrare

Avgifterna för godstrafiken sänks med cirka 20 procent. Samtidigt höjer Trafikverket avgifterna för persontrafiken med 15 procent.

”Det kan låta som en stor höjning för persontrafiken, men banavgifterna är en relativt liten del av persontrafikens driftkostnader”, menar Trafikverket.

Enligt Trafikverket ska biljetterna för dig och mig inte behöva bli mer än 1 procent dyrare utifrån de höjda banavgifterna.

Trafikverket hänvisar också till att banavgifterna för persontåg sänktes 2025, när passageavgifter i storstäderna och de högre avgifterna på banor med hög belastning togs bort.

