Trafikverket fastställer nya banavgifter på järnvägen. Det blir lägre avgifter för godstrafiken men dyrare för passagerare att åka tåg.
Nu ska det bli dyrare att åka tåg
Trafikverket har fastställt nya nivåer på banavgifter. Det gör man utifrån ett regeringsuppdrag 2025 kring nivåerna för banavgifter.
Förändringarna innebär lägre avgifter för godstrafiken, högre för persontrafiken och ska träda i kraft 2028.
”Den nya studien vilar på bättre data och bättre statistiska metoder, och vi har fått ett bättre underlag för att avgöra hur stora de direkta kostnaderna är och därmed på vilken nivå de grundläggande banavgifterna ska ligga”, säger Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet hos Trafikverket.
Persontrafik 15 procent dyrare
Avgifterna för godstrafiken sänks med cirka 20 procent. Samtidigt höjer Trafikverket avgifterna för persontrafiken med 15 procent.
”Det kan låta som en stor höjning för persontrafiken, men banavgifterna är en relativt liten del av persontrafikens driftkostnader”, menar Trafikverket.
Enligt Trafikverket ska biljetterna för dig och mig inte behöva bli mer än 1 procent dyrare utifrån de höjda banavgifterna.
Trafikverket hänvisar också till att banavgifterna för persontåg sänktes 2025, när passageavgifter i storstäderna och de högre avgifterna på banor med hög belastning togs bort.
”Mer attraktivt välja järnväg”
”Även med de nya banavgifterna kommer avgifterna för persontågen vara väsentligt lägre än före 2025”, hävdar Trafikverket.
För godstrafiken på järnväg är däremot banavgifterna ”en väsentlig kostnad” eftersom banavgifterna bygger på tågvikten.
”Sänkta banavgifter är på så sätt gynnsamt för såväl industrins konkurrenskraft eftersom deras kostnader för transporten blir lägre, som för godstransportören då det blir mer attraktivt att frakta gods på järnvägen”, säger Jonas Eliasson.
”Det kan även innebära att fler transporter flyttas över från väg till järnväg”, tillägger han.
Ska täcka kostnader
Trafikverket är enligt lag ålagt att ta ut banavgifter av järnvägsföretagen för de direkta kostnader tågtrafiken orsakar.
Avgifterna ska enligt lagen motsvara ”kostnader som uppstår som en direkt följd av framförandet av ett järnvägsfordon”, som slitage.
De direkta kostnaderna omfattar bland annat utgifter för underhåll, trafikledning och reinvesteringar.
Banavgifterna täcker ungefär 15 procent av järnvägens drift- och underhållskostnader, medan resterande 85 procent kommer ur skattemedel.