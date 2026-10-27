Totalt ökar nu bygginvesteringarna i Sverige. För 2026 och 2027 väntas de öka med sex procent – så här ser det ut i ditt län.
Nu ökar byggandet – så ser det ut där du bor
Totalt ökar bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med sex procent under prognosperioden 2026-2027, egentligen en kartläggning som branschorganisationen Byggföretagen har gjort.
Utvecklingen är starkast i regioner med investeringar kopplade till energiförsörjning och teknisk industri.
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Uppsala sticker ut positivt
”Byggmarknaden i Uppsala län sticker fortfarande ut på ett positivt sätt, men även Dalarna, Västmanland, Norrbotten och Östergötland ser starka investeringar kommande år”, säger Emil Flodin som är analytiker hos Byggföretagen.
Bygg- och anläggningsbranschen är på rätt väg. Bostadsbyggandet återhämtar sig från låga nivåer.
Bostadsbyggandet i storstadsregionerna ökar, men tar inte fart, konstaterar Byggföretagen bekymrat.
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”Nya bostäder något svagare”
I Stockholm ökar bygginvesteringarna med fyra respektive tre procent under prognosperioden. I Göteborg och Malmö väntas ökningar med en respektive fyra procent.
”Bostadsbyggandet går något svagare än vad vi tidigare förväntat oss”, konstaterar Emil Flodin.
De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar beräknas uppgå till 690 miljarder kronor år 2027.
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Bygginvesteringarna – resultat och prognos
(Investeringar 2025. Inom parentes prognos för 2026 och 2027)
Blekinge 9,8 miljarder kr (+8 procent / -6 procent)
Dalarna 17,6 miljarder kr (+14 procent / -3 procent)
Gotland 3,3 miljarder kr ((+3 procent / -1 procent)
Gävleborg 18,0 miljarder kr (+3 procent / +2 procent)
Halland 14,2 miljarder kr (+4 procent / 0 procent)
Jämtland 8,3 miljarder kr (+7 procent / +4 procent)
Jönköping 20,9 miljarder kr (0 procent / -1 procent)
Kalmar 14,3 miljarder kr (-3 procent / +13 procent)
Kronoberg 10,1 miljarder kr (-4 procent / +5 procent)
Norrbotten 27,2 miljarder kr (+9 procent / +8 procent)
Skåne 79,0 miljarder kr (+2 procent / +2 procent)
– Malmö 49,6 miljarder kr (+1 procent / +3 procent)
Stockholm 161,6 miljarder kr (+3 procent / +4 procent)
Södermanland 18,2 miljarder kr (+2 procent / -3 procent)
Uppsala 23,6 miljarder kr (+14 procent / +13 procent)
Värmland 13,5 miljarder kr (0 procent / +7 procent)
Västerbotten 21,7 miljarder kr (+1 procent / +4 procent)
Västernorrland 14,9 miljarder kr (+2 procent / +6 procent)
Västmanland 16,8 miljarder kr (+15 procent / -2 procent)
Västra Götaland 118,2 miljarder kr (+4 procent / -2 procent)
– Göteborg 80,8 miljarder kr (+3 procent / -2 procent)
Örebro 13,0 miljarder kr (+11 procent / -5 procent)
Östergötland 22,9 miljarder kr (+5 procent / +10 procent)
Hela riket 664,9 miljarder kr (+4 procent / +2 procent)
(Källa: Byggföretagen)
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