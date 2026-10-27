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Nu ökar byggandet – så ser det ut där du bor

Stockholm får se ett något kraftigare ökat byggande än Göteborg och Malmö. Bygginvesteringarna ökar i Sverige och även i storstäderna.
Stockholm får se ett något kraftigare ökat byggande än Göteborg och Malmö. Bygginvesteringarna ökar i Sverige och även i storstäderna. (Foto: Magnus Grimstedt /TT)

Totalt ökar nu bygginvesteringarna i Sverige. För 2026 och 2027 väntas de öka med sex procent – så här ser det ut i ditt län.

Totalt ökar bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar med sex procent under prognosperioden 2026-2027, egentligen en kartläggning som branschorganisationen Byggföretagen har gjort.

Utvecklingen är starkast i regioner med investeringar kopplade till energiförsörjning och teknisk industri.

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Uppsala sticker ut positivt

”Byggmarknaden i Uppsala län sticker fortfarande ut på ett positivt sätt, men även Dalarna, Västmanland, Norrbotten och Östergötland ser starka investeringar kommande år”, säger Emil Flodin som är analytiker hos Byggföretagen.

Bygg- och anläggningsbranschen är på rätt väg. Bostadsbyggandet återhämtar sig från låga nivåer.

Bostadsbyggandet i storstadsregionerna ökar, men tar inte fart, konstaterar Byggföretagen bekymrat.

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Bygginvesteringarna ökar i Sverige och i det sammanhanget sticker Uppsala ut positivt och visar en kraftig ökning av byggnationen. (Foto: Magnus Lejhall /TT)

”Nya bostäder något svagare”

I Stockholm ökar bygginvesteringarna med fyra respektive tre procent under prognosperioden. I Göteborg och Malmö väntas ökningar med en respektive fyra procent.

”Bostadsbyggandet går något svagare än vad vi tidigare förväntat oss”, konstaterar Emil Flodin.

De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar beräknas uppgå till 690 miljarder kronor år 2027.

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Bygginvesteringarna – resultat och prognos

(Investeringar 2025. Inom parentes prognos för 2026 och 2027)

Blekinge 9,8 miljarder kr (+8 procent / -6 procent)

Dalarna 17,6 miljarder kr (+14 procent / -3 procent)

Gotland 3,3 miljarder kr ((+3 procent / -1 procent)

Gävleborg 18,0 miljarder kr (+3 procent / +2 procent)

Halland 14,2 miljarder kr (+4 procent / 0 procent)

Jämtland 8,3 miljarder kr (+7 procent / +4 procent)

Jönköping 20,9 miljarder kr (0 procent / -1 procent)

Kalmar 14,3 miljarder kr (-3 procent / +13 procent)

Kronoberg 10,1 miljarder kr (-4 procent / +5 procent)

Norrbotten 27,2 miljarder kr (+9 procent / +8 procent)

Skåne 79,0 miljarder kr (+2 procent / +2 procent)

– Malmö 49,6 miljarder kr (+1 procent / +3 procent)

Stockholm 161,6 miljarder kr (+3 procent / +4 procent)

Södermanland 18,2 miljarder kr (+2 procent / -3 procent)

Uppsala 23,6 miljarder kr (+14 procent / +13 procent)

Värmland 13,5 miljarder kr (0 procent / +7 procent)

Västerbotten 21,7 miljarder kr (+1 procent / +4 procent)

Västernorrland 14,9 miljarder kr (+2 procent / +6 procent)

Västmanland 16,8 miljarder kr (+15 procent / -2 procent)

Västra Götaland 118,2 miljarder kr (+4 procent / -2 procent)

– Göteborg 80,8 miljarder kr (+3 procent / -2 procent)

Örebro 13,0 miljarder kr (+11 procent / -5 procent)

Östergötland 22,9 miljarder kr (+5 procent / +10 procent)

Hela riket 664,9 miljarder kr (+4 procent / +2 procent)

(Källa: Byggföretagen)

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