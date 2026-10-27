Nu ökar byggandet – så ser det ut där du bor

Utvecklingen är starkast i regioner med investeringar kopplade till energiförsörjning och teknisk industri.

Bråkade om halv kvadratmeter: Döms att betala en halv miljon. Dagens PS

Uppsala sticker ut positivt

”Byggmarknaden i Uppsala län sticker fortfarande ut på ett positivt sätt, men även Dalarna, Västmanland, Norrbotten och Östergötland ser starka investeringar kommande år”, säger Emil Flodin som är analytiker hos Byggföretagen.

Bygg- och anläggningsbranschen är på rätt väg. Bostadsbyggandet återhämtar sig från låga nivåer.

Bostadsbyggandet i storstadsregionerna ökar, men tar inte fart, konstaterar Byggföretagen bekymrat.

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